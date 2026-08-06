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曼谷新地標 Hatai 崛起！「燈籠造型雙塔」成旅遊新景點，預計開幕時間曝光

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／取自Hatai官網
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曼谷天際線即將迎來全新地標。位於泰國曼谷 Silom 商業區、原 Narai Hotel（那萊飯店）舊址的複合式開發案「Hatai」，目前正持續施工中，官方預計於 2027 年底起陸續開放。由英國知名建築團隊 Heatherwick Studio 設計的雙塔建築，以泰國傳統燈籠為靈感打造，未來將結合商場、餐飲、公共廣場與綠地空間，有望成為曼谷旅遊新景點。

圖／取自Hatai官網
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泰國燈籠意象打造　夜晚可望成 Silom 新地標

Hatai 最大亮點是兩座層層堆疊、宛如燈籠串聯的塔樓。設計團隊表示，建築造型取材自泰國傳統燈籠，希望讓建築在白天展現細膩紋理，夜晚則透過燈光營造溫暖而具有文化特色的城市景觀。與曼谷常見的玻璃帷幕商辦不同，Hatai 外觀採用大量立面細節與弧形開口設計，呈現更具地方特色的建築風格。

圖／取自Hatai官網
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圖／取自Hatai官網
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不只是飯店　商場與公共空間成旅遊亮點

Hatai 規劃為大型複合開發案，除了飯店設施外，也將設置零售商場、餐飲空間、公共廣場及綠地步行區，並串聯周邊街區與運河空間。官方資料指出，園區將提供約 5,200 平方公尺的公共開放空間，包括綠蔭廣場、高架步道與可供市民及旅客停留休憩的戶外區域，預計成為 Silom 區新的散步與購物據點。

圖／取自Hatai官網
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Six Senses 將進駐　Silom 再添國際級觀光話題

Hatai 也已確認將迎來國際飯店品牌 Six Senses Bangkok 進駐，並與重新規劃的 Narai Hotel 共同構成園區的重要住宿設施。由於 Silom 原本就是曼谷重要的商業與觀光區，鄰近 BTS、MRT 與多個熱門景點，未來 Hatai （截至2026年7月已完成開放近3成）完工後，預料將進一步提升周邊商圈與觀光吸引力，成為曼谷自由行旅客值得關注的新興地標與城市散策目的地。

圖／取自Hatai官網
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