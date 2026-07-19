海景控的天堂！超美「普吉島度假飯店」一次收

【FunTime小編群】普吉島是泰國超熱門的度假勝地之一，飯店主要分為兩種，第一種是住在熱鬧的「芭東海灘」附近，第二種就是住在離海灘遠一些但有著私人海灘的度假村，兩種都各有優點，這次共整理了幾間普吉島的飯店要推薦給大家，不論是想要從房間直通泳池、想要有私人海灘，或者是爸爸媽媽要帶孩子一起出去玩都沒問題！

普吉島自然飯店

普吉島自然飯店。

普吉島自然飯店。

普吉島自然飯店(The Nature Phuket)位在芭東海岸附近，雖然不是步行可到的距離，但飯店有提供往返芭東海灘和機場的免費接駁車，飯店也有3個游泳池，其中一個泳池旁還有酒吧可以讓你玩到一半停下來喝一杯，超有度假的感覺吧！除了游泳池和健身房外飯店還特別設計了兒童俱樂部，裡面有各種小玩具和溜滑梯、積木等等，當大人在體驗海上活動時還可以將小孩帶到這邊玩，太完美了吧XD

訂房網評價：8.5/10 (agoda)

交通：從普吉國際機場開車約55分鐘

普吉島卡利馬度假村及水療中心

普吉島卡利馬度假村及水療中心。

普吉島卡利馬度假村及水療中心。

普吉島卡利馬度假村及水療中心 (Kalima Resort & Spa)距離芭東海岸約10分鐘的車程，有租車前往的朋友也可以將車免費停在飯店，不用額外出去找停車位喔！飯店除了基本的客房外還有海景套房和帶有無邊際私人泳池的別墅，如果只想選擇一般客房的話飯店也有公共的無邊際泳池，大家都說拍照出來的效果超好！飯店內一樣有設計兒童俱樂部，小玩具、小溜滑梯和電視等等都一應俱全喔！

訂房網評價：8.8/10 (agoda)

交通：從普吉國際機場開車約55分鐘

普吉島芭東福朋喜來登海灘度假飯店

普吉島芭東福朋喜來登海灘度假飯店。

普吉島芭東福朋喜來登海灘度假飯店。

普吉島芭東福朋喜來登海灘度假飯店(Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort)是2020年開的飯店，在島上相對來說算是偏新，雖然是一間4星品牌飯店，但被許多網友評為「4星的價格，5星的服務」，不但有一般的客房、可直通泳池的套房和雙臥室的家庭套房，家庭套房甚至還有兒童專屬空間喔！飯店除了有健身房和兒童俱樂部外，三座泳池其中一座還是兒童泳池，而且如果有11歲以下不佔床的孩子也可以和大人一起免費同住，整體來說是一間非常兒童友善的飯店。

訂房網評價：8.9/10 (agoda)

交通：從普吉國際機場開車約1小時

普吉假日度假村

普吉假日度假村。

普吉假日度假村。

如果你不需要太多的飯店設施，但又想有度假的感覺那就看看普吉假日度假村(Holiday Inn Resort Phuket)吧！普吉假日度假村是知名飯店品牌「洲際酒店」旗下的4星飯店作為渡假村基本的游泳池、池畔酒吧、兒童遊戲間、健身房都有，而且飯店就位在芭東海灘對面，晚上過條街還能到芭東夜市，吃的、喝的、酒吧通通都有！CP值實在是太高啦！

訂房網評價：8.8/10 (agoda)

交通：從普吉國際機場開車約1小時15分鐘

普吉島美林海灘萬豪度假飯店

普吉島美林海灘萬豪度假飯店。

普吉島美林海灘萬豪度假飯店。

覺得芭東海灘人太多嗎？那小編就推薦你來看看普吉島美林海灘萬豪度假飯店(Phuket Marriott Resort & Spa, Merlin Beach)！普吉島美林海灘萬豪度假飯店不但有著3座泳池，其中一個泳池還附帶小滑水道，而且還有私人海灘，不用再到芭東海灘人擠人啦～如果還是想去芭東海灘打個卡也沒問題！飯店提供前往芭東海灘和江西冷購物中心的免費接駁車，方便度滿分！而且飯店設施也是超多種，有兒童中心、健身房、桌球、足球機、水療中心，連瑜珈和泰拳拳擊場都有，超級多元！許多網友都私心推薦要住一樓直通泳池的房型，落地窗一開直接跳入泳池，用這作為度假的開端難道還不夠誘人嗎？

訂房網評價：8.9/10 (agoda)

交通：從普吉國際機場開車約1小時15分鐘

以上幾間普吉島飯店都各有特色，唯一的共通點就是都超美的！小編自己在整理的時候看得都心動想去住看看啦～普吉島不僅僅有著超美海灘，更有著各種叢林活動可以體驗，不管是想體驗活動或是單純放鬆耍廢都超適合！

延伸閱讀>>【普吉島飯店】私人海灘、泳池酒吧！超美普吉島海景住宿推薦

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