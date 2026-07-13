來去入住新加坡高空泳池飯店！隨手一拍都是超美人生照

【FunTime小編群】新加坡距離台灣其實不算遠，也是許多人出國觀光會去的地方，新加坡在綠化和城市整潔方面可以說是亞洲第一，還有花園城市的美稱呢！新加坡除了最具代表性的景點「魚尾獅公園」以外，還有許多景點和美食。新加坡這美麗的港城，飯店外頭的景色都非常迷人，這次要帶大家當一下大爺，來看一下新加坡絕美的泳池的飯店，喜歡的快點筆記！

濱海灣金沙飯店

世界最大戶外空中游泳池

濱海灣金沙飯店。圖／Agoda

來到新加坡你一定不能錯過濱海灣金沙飯店(Marina Bay Sands)，因為這裡有被譽為全球10大夢幻的泳池啊！同時也是全世界最大的戶外空中游泳池。許多人都會慕名前往住宿，因為絕美的景色真的是人生中必來看一次的。除此之外還有57層樓的空中花園風景，若不是房客也能來，購買觀景台票卷就可以上去。整體以高規格標準的濱海灣金沙酒店，真的值得一住。

濱海灣金沙飯店。圖／Booking

你看看！這令人美到暈的泳池，無邊無際的設計，讓你欣賞海天一線的美景，濱海灣金沙酒店會進行人數控制，所以不用擔心人擠人而沒辦法在泳池好好暢游一番！入住濱海灣金沙酒店雖然房價可能高了一點，但只要能從窗外看見整個海港的景致，從白天到夕陽西下，再到夜景，你一定會覺得人生值得了！

訂房網評價：8.9/10 (agoda)

地址：10 Bayfront Avenue, 濱海灣, 新加坡, 新加坡, 018956

交通：海灣舫地鐵站步行6分鐘

新加坡史丹福瑞士酒店

交通便利緊鄰商場

新加坡史丹福瑞士酒店。圖／Booking

新加坡史丹福瑞士酒店(Swissotel The Stamford Singapore)就位於地鐵旁，徒步兩分鐘即可到達，相當便利，同時是東南亞最高的酒店之一！擁有全新加坡最美的海港夜景，可以號稱是「百萬夜景」啊！除此之外飯店設備非常齊全，除了游泳池之外，還有健身房、水療區提供房客使用，擁有這麼多令人驚豔的條件，旅客的回住率超高的~

新加坡史丹福瑞士酒店。圖／Booking

飯店的每個房間的陽台都有透明玻璃，當你踏在陽台上往外看時，整片景色似乎被你踩在腳底下，讓人讚嘆連連！

訂房網評價：8.8/10 (agoda)

地址：2 Stamford Road, 濱海灣, 新加坡, 新加坡, 178882

交通：政府大廈地鐵站出來徒步2分鐘

新加坡烏節門JEN飯店香格里拉集團

百貨公司就在隔壁讓你逛到瘋

新加坡烏節門JEN飯店香格里拉集團。圖／Booking

新加坡烏節門JEN飯店香格里拉集團(JEN Singapore Orchardgateway by Shangri-La)飯店的風格新穎，很受年輕族群的喜愛。飯店位於新加坡烏節路，地點非常優越，與許多百貨公司相連結，常常在那逛了之後就出不來呢！還有這位於19樓的露天泳池，不論白天還是晚上來景色都超美！

新加坡烏節門JEN飯店香格里拉集團。圖／Booking

這家飯店除了設備新穎之外，無論大廳或是房間都非常有質感。而打開房間內的電視，還有兼具電腦化的功能，從客房服務到鎖門都可以透過遙控器直接設定，是非常現代化的設計！房間內的視野和景色都非常棒，非常推薦給來新加坡旅遊的你。

訂房網評價：9.0/10 (agoda)

地址：277 Orchard Road #10-01, 烏節路, 新加坡, 新加坡, 238858

交通：索美塞地鐵站徒步3分鐘

新加坡悅樂樟宜飯店- 遠東集團

能躺在沙灘看飛機掠過

新加坡悅樂樟宜飯店。圖／Booking

新加坡悅樂樟宜飯店- 遠東集團(Village Hotel Changi by Far East Hospitality)位於樟宜機場附近，只有10至15分鐘的車程。除此之外，距離樟宜海灘也非常近，這裡是新加坡當地居民度假的勝地。只要躺在沙灘上就能悠閒地看著眼前的海景以及飛機劃過空中，如果能入住這家飯店真的是值回票價啊！

新加坡悅樂樟宜飯店。圖／Booking

飯店的客房享有大海或花園的景色，房間內乾淨舒適、環境清幽，彷彿來到了一個不受打擾的國度，完全能好好放鬆享受你的旅行！酒店內還設有一個屋頂游泳池，可以俯瞰整個樟宜的景色，完全大推！

訂房網評價：8.0/10 (agoda)

地址：1 Netheravon Road, 樟宜, 新加坡, 新加坡, 508502

交通：從淡濱尼地鐵站開車約20分鐘

新加坡茂昌閣瑞士酒店

度假氛圍濃厚 露天游泳池

新加坡茂昌閣瑞士酒店。圖／Agoda

位於從克拉碼頭附近的新加坡茂昌閣瑞士酒店(Paradox Singapore Merchant Court at Clarke Quay)，從地鐵站徒步只要2分鐘就能抵達，交通便利、機能相當方便。有別於一般飯店，是市區內唯一一座度假型的飯店，擁有一座露天泳池。而晚上還能到克拉碼頭散步聊天、小酌，相當適合度假。

新加坡茂昌閣瑞士酒店。圖／Booking

飯店內大廳相當氣派，不論是擺設還是整體色調，都給人一種低調奢華的氛圍。而新加坡茂昌閣瑞士飯店的房間布置典雅，充滿文人雅致的氣息。飯店還有一座戶外游泳池，還有戶外用餐區，美食配美景，真的想待在這不想離開了啦！而旁邊就有購物中心，是許多人來新加坡都想入住的一間飯店！

訂房網評價：8.9/10 (agoda)

地址：20 Merchant Road, 克拉碼頭, 新加坡, 新加坡

交通：克拉碼頭地鐵站徒步約2分鐘

新加坡是一個非常迷人的城市，充滿多元文化及美食，而這些絕美泳池的飯店真的值得你入住啊！因為一入住就會完全不想回家了呢！

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