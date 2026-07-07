泰國7大區域機場升級 加速佈局二線城市航空網路

【文・旅報傳媒】

泰國正加快推進航空與觀光資源整合，透過強化主力城市與二線城市之間的空中運輸連結，進一步擴大旅遊經濟效益。這也意味著泰國將藉由二線城市觀光升級，將國際旅客流量與消費能力導向更多地方城市。

泰國政府近期召集航空與機場相關單位，針對國內外航線佈局、區域機場升級以及航空運能擴充進行討論。其中，泰航被視為推動新政策的重要角色，未來將評估增加飛往地方機場的班機，提升主要觀光城市與次級城市之間的可達性。

從市場面來看，泰國正逐步由過去的「單點觀光」轉向「區域串聯」模式。也就是以曼谷等國際入口為核心，將旅客導流至具潛力的二線城市，延長停留天數並提高整體旅遊消費。這種模式對台灣旅行社而言值得關注，因為未來泰國產品設計將不再侷限於傳統曼谷、芭達雅或普吉島路線，而可能出現更多結合自然、生態與深度文化體驗的新型行程。

泰國政府意識到熱門觀光成是過度旅遊的問題，近年來想盡辦法讓觀光人潮導入二線城市。

在航線規劃上，泰航正評估增加飛往 Krabi、Nakhon Si Thammarat及 Udon Thani等地的國內班機，同時研議開闢更多國際直飛航點。包括甲米、Surat Thani與Hua Hin等地，都被視為優先發展區域，主要鎖定來自Malaysia、Singapore及Hong Kong的高潛力客源。

值得注意的是，泰國此次同步公佈7個重點發展的次級城市，包括北部的 Lampang、Mae Hong Son、Nan、Phrae；南部的洛坤與華欣；以及東北部的 Roi Et。相關機場將進行升級，強化其作為區域交通節點的功能，進一步支撐地方觀光發展。

對台灣業者而言，未來產品差異化操作空間提升，尤其適合高階客群、獎勵旅遊（MICE）以及二訪、三訪泰國市場。其次，隨著次級城市班機增加，未來「雙城」、「多點進出」甚至「環泰深度遊」產品將更具操作彈性。

此外，泰國也同步強化航空產業基礎建設，包括飛行員培訓、人力補充及機場服務改善等，以因應未來運量成長。整體而言，泰國政府此波佈局不僅是單純增加班機，更反映其觀光政策已由追求人次，逐步轉向提升旅遊品質與區域均衡發展。

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