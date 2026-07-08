【2026越南旅遊推薦】第一次去越南去哪？依旅行風格挑城市 找到最適合的旅行方式

🔹第一次去越南，先想想適合自己的城市！

第一次規劃越南自由行，很多人最容易犯的錯誤，就是把「越南旅遊」想成只有一種玩法，直接跟著熱門城市排行程，卻沒有先想過自己真正喜歡什麼樣的旅行方式。

其實，當你搜尋「第一次去越南去哪」或「越南旅遊推薦」時，就會發現越南各個城市的特色與氛圍截然不同。如果喜歡高級飯店、海景度假與 Spa 放鬆，會安、峴港可能更適合你；喜歡法式建築、城市漫步與咖啡文化的人，多半會愛上河內；想安排一趟真正放空的海島假期，富國島是不少人的首選；若偏好壯麗山景、梯田風光與世界級自然景觀，北越的沙壩、下龍灣則更值得列入清單。

(圖片來源：Pexels)

與其盲目跟著熱門景點跑，不如先了解自己的旅行偏好，再選擇最適合的目的地。畢竟，適合別人的熱門城市，不一定就是最適合你的越南。

這篇文章將從不同的旅行風格出發，整理各大越南旅遊城市的特色與推薦，幫助你找到最符合自己期待的越南旅行方式。

✦如果喜歡精品飯店與 Spa：最推薦會安＋峴港

喜歡精品飯店、Spa、舒服的生活感旅行，那麼會安＋峴港會是很好的選擇！，甚至是第一次去越南最不容易出錯的選擇。比起許多人對越南「熱鬧、交通混亂」的印象，峴港與會安給人的感覺更像是一種慢節奏的度假生活：白天做 Spa、去海邊或咖啡廳放空，傍晚散步、吃一頓環境舒服的晚餐，旅行節奏不需要太趕，也很適合想真正放鬆的人。尤其對第一次去越南的人來說，這裡相對好上手，不會像部分城市那麼擁擠，也兼顧放鬆與觀光，很適合作為「輕奢版越南旅遊」。

(越南 峴港 巴拿山-圖片來源：加利利旅行社 Galilee Tours)

峴港是越南中部知名的海濱城市，擁有許多高質感 越南精品飯店推薦 與海邊度假村，從 wellness retreat 到高級海景飯店選擇都很多；而距離約 30–40 分鐘車程的會安，則是另一種完全不同的氛圍：黃色老屋、燈籠街景、河畔咖啡廳與精品飯店，晚上散步的氣氛特別迷人。越南旅遊城市推薦，想找兼具 Spa 度假、美感生活與舒服步調的地方，會安＋峴港，絕對是首選

不要把行程排太滿。 與其一直換城市，不如安排 4–5 天慢慢住，挑一間喜歡的飯店，好好吃早餐、做按摩、喝咖啡，這反而是最舒適優哉的越南旅行，讓人想一再回去越南旅行。

圖片來源：FOUR SEASONS RESORT THE NAM HAI, HOI AN, VIETNAM

✦如果喜歡法式氛圍與城市感推薦：河內

喜歡城市散步、咖啡文化、歷史建築，以及帶有歐洲風情的街景嗎？河內絕對讓你收穫滿滿！相較於商業氣息較濃、步調較快的城市，河內多了一份值得細細品味的生活感，因此也成為不少旅人心中的越南自由行推薦城市。

走在河內，你會感受到一種獨特的文化交融：法式殖民建築、充滿歲月感的老城街區、深植日常的咖啡文化，以及濃厚的越南在地生活彼此交織，形成其他城市難以取代的魅力。如果正在規劃越南旅遊城市推薦名單，河內絕對值得列入其中。

(越南河內-圖片來源：Pexels)

至於河內適不適合你，則取決於想要的是哪一種旅行方式。若期待的是熱鬧夜生活或密集踩點熱門景點，河內未必會是首選；但若偏好有文化底蘊、有生活溫度，並願意放慢步調感受城市節奏，河內反而會越待越喜歡。白天可以漫步於法式建築、博物館與特色咖啡館之間，晚上再找一間氣氛舒適的餐廳，好好享受一頓晚餐，非常適合安排 4～5 天深度探索。

河內同時也是一座很適合入住好飯店的城市。喜歡精品飯店、設計旅宿或五星級住宿的人，不妨安排幾晚享受質感空間與細緻服務，往往能讓整趟旅程更加分。來到河內，不一定要把行程排得滿滿的，它更適合用散步的步調探索街區、感受日常風景，在不疾不徐的節奏中，慢慢體會這座城市真正迷人的地方。

(越南 河內火車街-圖片來源：Outo 奧拓)

✦如果喜歡放空度假首選：富國島

「第一次去越南去哪？」而且旅行最在意的是放鬆、漂亮飯店、海景與舒服節奏，那麼富國島（Phú Quốc） 會是很值得考慮的選擇。比起需要一直排行程、跑景點的旅行方式，富國島更像是一種「100%度假」的感覺，睡到自然醒、吃早餐、去海邊散步、做 Spa、泡泳池，晚上再找一間氣氛好的餐廳享受美食與環境，很適合想真正放鬆的人。

(越南 富國島-圖片來源：Klook)

(越南 富國島/ 香島跨海纜車、珍珠奇幻主題樂園-圖片來源：皇茶旅行社)

如果你本來就是喜歡每天瘋狂跑景點才覺得划算的人，富國島可能未必是第一選擇；但如果你喜歡海島度假村氛圍、精品飯店、每天有一點儀式感的慢旅行，那富國島自由行會非常適合你。尤其是情侶旅行、姐妹度假、蜜月旅行，或只是單純想讓自己休息幾天的人，都很適合安排富國島5天4夜的充電假期。

富國島比較像是一種「Staycation」。與其把時間塞滿，反而會建議：挑一間自己真的喜歡的飯店，好好享受住宿與設施。 很多高質感度假村本身就有私人海灘、Spa、漂亮泳池與餐廳，甚至一整天不出飯店也不會無聊。如果你喜歡高級飯店、wellness、舒服但不狼狽的旅行方式，富國島其實是很容易讓人放鬆的一站，也是不少人心中的 越南度假推薦。

(越南 下龍灣-圖片來源：Vietnam Airlines、Vietnam Tourism)

✦如果喜歡自然風景：北越（沙壩＋下龍灣）

如果你對旅行最期待的，不是住多高級的飯店，而是看到風景時那種「這趟真的值得了」的感覺，那北越（沙壩＋下龍灣）。比起會安、峴港偏向舒服放鬆的度假感，北越更像是一種「為了風景而旅行」，移動時間可能比較長，但看到的景色，也會是完全不同的越南。

(圖片來源：Pexels)

沙壩（Sapa）最有名的是梯田、山景與雲霧感，尤其天氣好的時候，真的會有一種很壯闊、很療癒的感覺，也是許多人搜尋「沙壩值得去嗎」後，最後愛上的原因。而下龍灣則是越南最具代表性的自然景觀之一，搭著郵輪穿梭在海上的石灰岩島嶼之間，很有一種「這景色只會在越南看到」的感覺，因此也常出現在下龍灣旅遊推薦或北越行程推薦名單裡。

北越比較適合風景派旅人。 因為從河內前往沙壩或下龍灣，都需要一些交通時間，節奏不像富國島或會安那麼放鬆。如果你旅行時最愛的是睡到自然醒、Spa、慢慢喝咖啡，那可能會覺得有點累；但如果你看到壯麗山景、自然地貌會很感動，也願意為了景色多花一點時間移動，那北越真的會很值得。

(越南 沙壩 -圖片來源：Vietnam Airlines)

🔹越南旅行人格測驗：你適合去哪？

第一次去越南，與其問「哪裡最熱門」，更重要的是 ❖你喜歡怎麼旅行？

因為越南每個城市的旅行感受差異真的很大，有些人喜歡城市散步與咖啡文化，有些人則只想每天做 Spa、看海、睡到自然醒。下面這個簡單的「越南旅行人格測驗表」，或許能幫你更快找到適合自己的地方。

🔹越南自由行怎麼選？依旅行風格快速找到最適合你的目的地

如果你還在猶豫第一次去越南該去哪，不妨先想想自己喜歡的是哪一種旅行方式，而不是直接跟著熱門排行榜走。

✦喜歡國際五星飯店、精品住宿、SPA 放鬆、悠閒度假

會安＋峴港會是許多人第一次造訪越南時的熱門選擇。這裡擁有許多國際級度假村與精品飯店，不少旅人就是為了入住 Four Seasons、洲際半島等知名飯店而專程前往，再搭配古城散步、海灘、美食與 Spa，整體旅行節奏舒適又有質感。

✦喜歡城市散步、咖啡文化、法式建築與在地生活

如果你旅行時最愛鑽巷弄、找特色咖啡館、拍街景、感受城市氛圍，河內會更符合你的喜好唷！殖民時期留下的法式建築、熱鬧的老城區、市場、美食與濃厚生活感，都讓這座城市充滿值得慢慢探索的魅力。

✦最近工作太累，只想真正放空度假

那麼可以考慮前往富國島。潔白沙灘、透明海水、海景度假村與豐富的休閒設施，很適合安排一趟慢步調假期。白天泡泳池、做 Spa、看海放空，傍晚欣賞夕陽，再享受海鮮大餐，是不少人心中的療癒系旅行。

✦願意多花一些交通時間，只為了欣賞世界級自然美景

如果旅行的重點是震撼風景，而不是購物逛街，那麼北越會是非常值得安排的路線。像是沙壩層層梯田、下龍灣世界自然遺產、寧平（有「陸龍灣」之稱）的石灰岩山水，以及高平壯麗的板約瀑布，都能看見與城市截然不同的越南風貌。雖然部分景點需要拉車或安排健行，但對喜歡自然景觀的旅人來說，往往十分值得。

(越南 會安 迦南島及竹籃船-圖片來源：加利利旅行社 Galilee Tours)





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