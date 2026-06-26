潛進宿霧秘境「媽媽島」　訪經典潛點、與呆萌長尾鯊共游

【圖／文：Peggy 江斾錡】

作者介紹｜Peggy 江斾錡

水下攝影師與水肺潛水教練。長期關注海洋與環境保育議題。憑著對海洋的熱愛，記錄下海洋的美麗與獨特。希望藉著作品讓更多人認識地平線下截然不同的世界。

Malapascua是位於宿霧北邊的一個小島。大概是二級離島的概念。這個島有點偏遠，不是一般有名的觀光島嶼，卻是潛水愛好者的天堂！不但全年都可以潛水，4至6月海水能見度最佳，更是世界上唯一幾乎能每天看到長尾鯊的地方。

我自從10年前第一次認識這座小島，就被呆萌可愛的長尾鯊圈粉，至今已經造訪不下10次。每次回去聽到當地度假村工作人員親切的一句「歡迎回來！」讓我倍感溫馨。不過近年來因為氣候變遷，這裡也受到不少影響。像是強烈颱風摧毀了一艘生態豐富的沉船，季節也以前不同，近年原本非颱風季的12-2月發生了好幾次的強烈甚至超級颱風，還有從沒地震過的小島，去年發生了地震，造成Gato Island的洞穴被封閉。

▲在Kimud Shoal潛完水回去找潛店的船。

▲Gato Island 的洞穴，因地震而封閉。





夢幻海洋大明星：長尾鯊

長尾鯊以比例近1:1的優雅長尾得名，那如彩帶般的尾巴實際上是擊暈獵物的利器。有別於一般印象中經典的鯊魚形象，牠們擁有一雙圓滾滾的大眼睛。10年前第一次與牠對視的瞬間讓我眼眶濕熱，這畫面至今依然清晰。

▲有時在Kimud Shoal淺區10米內就可以看到長尾鯊，幸運時還能見到2~3隻共游。

鯊魚悠閒日常 享受清潔站SPA

長尾鯊平時棲息於休閒潛水員到不了的深海，唯有清晨會造訪淺水的「清潔站」接受清潔魚的Spa服務。過去造訪時，潛水員需大約4:30集合出發，坐將近1小時的船到達潛點Monad Shoal。在30米深懸崖邊繩子後的平台觀賞，距離較遠；但疫情後重返發現潛點已轉移至僅10多米深的珊瑚礁平台Kimud Shoal，這裡很美，一叢叢的珊瑚，很多五彩繽紛的珊瑚礁魚類。

▲長尾鯊現在的清潔站珊瑚五彩繽紛非常漂亮。

不怕人的長尾鯊近距離觀察

據我觀察，鯊魚數量增多且變得大方，甚至有些似乎對不斷吐泡泡的潛水員感到好奇，常在潛水員間巡迴，近距離與牠們圓滾滾的大眼對視讓人心融化。現在甚至連續兩潛都能見到可愛的身影。然而，近距離接觸也揭開了殘酷的一面。我們曾遇到一隻極其親人的個體，靠近才赫然發現其嘴角掛著魚鉤。這處新潛點原是當地漁民發現的，看著海面上無數以此維生的螃蟹船，生活壓力與海洋保育間的衝突顯得沉重且複雜。欣賞美景之餘，請務必保持良好的中性浮力懸浮在水層中。除了預防壓壞脆弱珊瑚，這裡也佈滿一種長得像稻草的千孔珊瑚科的水螅，被稱為火珊瑚，皮膚觸碰到會像被灼傷一樣刺痛。在這裡看長尾鯊的規定是：不能帶燈，無論持續燈或閃燈；不能追逐，不能阻擋他們的去路，得待在他們的下方保持距離觀察，以免驚嚇到長尾鯊。為了保護這片棲地，2026年2月起這個點被設立為保育區，規定需要有進階證照以及至少50潛經驗的潛水員才能造訪。對於當地漁民則是禁用魚網捕魚。

▲長尾鯊的嘴角有魚鉤。





經典潛點

除了一訪再訪的老朋友長尾鯊，還有浪漫約會的麒麟魚、罕見皮卡丘海蛞蝓，這些精彩豐富的潛點與生態時時刻刻都如此獨一無二，讓人徜徉這片小天地，留戀不捨。

麒麟魚浪漫黃昏時刻

傍晚的媽媽島，主角換成了外型宛如「納美人」般的麒麟魚，他們佈滿許多的藍色線條，印在渲染著紅橙黃綠顏色的身上。生性害羞，平時躲在軸孔珊瑚中，唯有黃昏光線轉弱時，才出門社交。

麒麟魚的交配儀式極具儀式感：當光線昏暗時，公魚會開始尋找約會（交配）對象，找到母魚時他會抖動胸鰭立起背鰭，像是跳求偶舞。母魚則會挑選體型較大的雄魚，當雙方都有意時，會彼此環抱旋轉上升，接著在10秒後同時排卵射精。有趣的是，雄魚一晚最多能與8隻母魚「約會」，但過程並不總是順遂，有時因母魚看不上眼而告吹，有時則會被雀鯛伺機偷食魚卵。觀察麒麟魚最核心的禁忌是嚴禁白光。強光會驚擾牠們縮短上升時間，甚至放棄交配。我曾在水下目睹部分導潛為了拍攝而頻開白光，干擾了麒麟魚，中斷他們，令人憤怒。這種行為不僅干擾生物行為，更可能導致族群減少。呼籲潛水員使用微弱紅光並靜待，以友善的方式守護這場海洋中最華麗的黃昏盛宴。

Deep Rock

這裡壯麗的峭壁地形，強勁水流帶來豐沛營養鹽，孕育出滿牆繽紛的軟珊瑚與深處的大海扇。在峭壁上還有非常特別的海蛞蝓，我在此幸運邂逅了極其罕見、帶有紫色點點的「皮卡丘海蛞蝓」，見到牠的瞬間，我忍不住在水中興奮尖叫，那種感動就像收服了超限量的隱藏版神奇寶貝！

Kalanggaman Island

這是一座有綿延白沙灘的無人小島，海水在陽光下映照出夢幻的漸層藍，若上島遇到退潮時段可以看到長長的白沙尾，島上椰子樹林立，有滿滿的熱帶小島風情。搭乘螃蟹船從Malapascua船程約2小時，船程較遠，不過在去的途中有可能遇見海豚群與船共游一段路。跟潛水旅遊團行程的話，通常會放在某一天早上2次潛水完，中午上島午餐休息。

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