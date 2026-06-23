泰國旅遊大鬆綁！「50年下午禁酒令」正式終結 全新飲酒指南「8大禁喝熱區」違反恐罰萬元

掰了50年緊箍咒！ 在泰國旅遊，最讓人摸不著頭緒的「下午買不到酒」都市傳說，現在已經正式走入歷史。泰國政府為了解救觀光經濟，將超過半世紀的「下午禁酒令」規定解除，隨即補上了嚴格空間限制令，有8個觀光客超容易踩雷的公共場所一滴都不能沾，違者最高會被罰一萬泰銖甚至坐牢！

源自1972年、本意是防止公務員和學生偷喝酒的「下午禁酒令」，在經過半年的試辦解封評估後，官方終於拍板正式解除。現在，不管是超商、大賣場還是街頭餐廳，合法販售酒精的時間直接從上午11:00 一路解禁到午夜24:00，中間完全不中斷！

綜合外媒報導，新法規為特定觀光和交通樞紐開了綠燈，只要在符合專屬行業法令的規範下，四大場所到了深夜依然買得到酒。首當其衝的就是國際機場航廈的管制區內，讓你在登機前能先喝一杯；另外，在曼谷、芭達雅、普吉島等合法登記的酒吧與夜店、星級飯店附設的餐廳，以及特定經濟特區（如東部航空城），都能依照原本的營業時間合法售酒。

泰國旅遊大鬆綁！「50年下午禁酒令」正式終結。 圖／泰國觀光局提供

雖然買酒的時間變自由了，但官方最新公告列出「8大公共區域」，不分時段一律嚴禁賣酒與喝酒，被抓到最高可處6個月監禁或10,000泰銖的重罰，甚至兩者兼施！禁止地區包含：

1.道路與車輛： 嚴禁在公路上售酒，或在行駛中的車輛內（含乘客）飲酒

2.鐵路與列車： 全國火車站、月台及火車車廂內（經核准的曼谷車站特定活動除外）

3.客運碼頭與客船： 公共客運碼頭、渡輪及交通船上

4.全國巴士客運站： 全國所有長途與短途客運轉運站內

5.政府機關辦公區： 所有政府機構、國營企業等國家機關的建築大樓內部

6.政府機構管轄區域： 政府監管的外部區域（私人住宿、官員俱樂部或傳統宴會除外）

7.政府營運之公共公園： 由政府、國營企業或地方機關管理的公共公園、植物園

8.工廠與工業區： 工廠與商業工業區內部（合法酒廠的生產試飲與銷售除外）

最後，泰國作為虔誠佛教國家，只要碰上五大佛教節日（如萬佛節、佛誕節、三寶佛節、守夏節、解夏節），或全國大選投票日，全泰國依然會實施24小時全面禁酒令，超商、酒吧甚至飯店都不會賣你一滴酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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