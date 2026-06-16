走進曼谷新舊交織魅力　穿梭老街煙火，對話當代藝術創意

【圖／文：細腿男】

每個人都有自己享受旅行的方式，我喜歡追求都會的摩登流行、探索街頭新鮮事，不過放緩步調徜徉大自然，讓身心得以弛放也更有存在感。於是，這趟起因為想出國跨年的泰國獨旅從熱鬧喧囂的曼谷開始，我漫步穿梭老城區，感受城市獨有的懷舊氣息；走訪在地年輕人的聚所與最新當代美術館。離開曼谷後前往古城清邁，逛市集、藝文聚落和隱身於街巷的美好生活設計。最終騎著摩托車北上清道，不追景點打卡，在山谷裡悠哉喝咖啡、於清晨薄霧中散步，與大自然共享日常。我想這不只是一趟從城市喧囂走向鄉間靜謐的漫遊，也是一段於自己對話的美好旅程。

▲想體驗不一樣的泰國旅行，那就到北部清道的農場民宿住一晚。

▲嘟嘟車是曼谷色彩繽紛鮮明的城市印記。





曼谷｜街頭觀察，探訪大佛和懷舊咖啡館

每次來曼谷都會找不同地區落腳，這次選擇熱鬧的中國城街巷。耀華力路兩旁盡是中泰文並列的巨大招牌，電影懷舊感的繁華街景，除了餐館攤販林立，忙碌的金舖和乾貨店都是華人移民歷史縮影。住在這的那幾天，晨間逆光美到我心花怒放，早餐不是「陳億」的粿條湯配脆皮燒肉，就是隔墊「黃炳春」的魚丸蛋麵。吃完再到巷口喝杯老派的泰式咖啡，享受短暫的平靜再出發探索。不過最兩年超夯的嵩越路，雖然多了不少商店、餐廳和咖啡館，但遊客爆多到我只想速速逛完趕緊脫逃。

▲巨大招牌鱗次櫛比的耀華力路是中國城最熱鬧的地方。

▲「黃炳春」的魚丸蛋麵，連在地人早上都會特別開車來吃。

試著在這混亂城市中觀察各種色彩讓人感到愉悅（腳底按摩當然也是），無論怎麼排列組合都其獨特的美感，就連頂著緞帶假髮的攤販阿姨也泰時尚。這次來除了跨年，最期待的就是朝聖水門寺20層樓高的金色大佛。在Tha Phra站下車後，我和臨時組團的台灣朋友循導航前往，在窄巷間突見龐然大物好不真實，金身在豔陽下格外閃耀。雖然搭長尾船能拍到更多視角的大佛美照，但當下我們悠閒坐在河畔的造船廠咖啡館「Uruea Café」賞佛就已經心滿意足。

▲飽滿繽紛是泰國特有的色彩美學。

▲登上水門寺白色佛塔，就能近距離欣賞大佛莊嚴姿態。

說到咖啡館，相較於絕美夢幻的主流，小眾風格更吸引我。位在街角舊大樓的「Akriart」呈現90年代辦公室風格，辦公桌椅、文件鐵櫃、影印傳真機和麥金塔電腦，加上成堆舊雜誌，空間略顯雜亂但充滿懷舊風情。送來的冰拿鐵用3.5吋磁碟片當杯墊，我不禁嘴角上揚會心微笑，以前初出社會的青澀時光，現在回想仍舊是又甜又美好。

▲在曼谷眾多網美咖啡店之外，90年代辦公室復古風格的「Akriart」是獨特的存在。





曼谷｜從年輕人聚會所到當代美術館，感受藝術與創意

曼谷不乏驚喜，像是新開幕的購物中心和高空酒吧，建築壯觀裝潢浮誇，處處讓人見識泰國設計的amazing。這天地頭蛇小高帶我來到歷史城區街角、有著亮橘色外牆的「The Corner House」，建於1912 年、最早做為汽水工廠和運動鞋品牌的辦公室，現在則是當地年輕人熱門的社交聚所。大樓目前進駐了時髦的餐廳、酒吧和茶室選物店，又以三樓的「Such A Small World」最讓我喜出望外。做為泰國首個共享娛樂空間，巧妙地以各具風格的家具自成天地，除了和朋友坐下來喝咖啡吃甜點，甚至還能租借遊戲機同樂。另一區存放超過6500張的黑膠唱片也是泰國之最，我四處遊走拍照感受舊時代的氣息，更驚嘆於這小眾之地的創意和青春活力。

▲來「Such A Small World」，可以吃下午茶聊天，也能租Switch打電動。

▲曼谷文青現在最夯的娛樂聚所「The Corner House」。

旅行時我喜歡逛美術館增加氣質指數，於是2025年底新開幕的「Dib Bangkok」便在必訪清單裡。建築外觀以白、灰色輔以輕工業感的極簡風格，淺水池上有如大煙囪般的錐形展廳，寬敞的中庭錯落大小不一的石球雕塑猶如運行的星系，二樓還有戶外雕塑花園、三樓的鋸齒形屋頂也十分吸睛。Dib Bangkok由泰國富豪家族Osathanugrah創建，前身是80年代的鋼構舊倉庫，改造時將原有結構融入現代美學，並保留傳統泰中式窗格等獨特元素，讓歷史與創新完美融合。目前正展出全球近百件創作，其中印度藝術家以不銹鋼午餐盒拼湊成巨大的蛋型，上空懸掛幾盞水晶吊燈，將樸實的家常物件與奢華象徵形成對比，不過我倒覺得像是誤闖恐龍巢穴一般。沒關係，看不懂當代藝術是人之常情，走馬看花之餘不妨自由發揮想像力。

▲Dib Bangkok 開幕首展邀及40位當代藝術家展出81件作品，非常精彩。

▲Dib Bangkok將原本建築的結構入現代美學，中間廣場並以日本庭園的枯山水為設計靈感。

▲「incubate孵化」是藝術家以印度生活常用的午餐盒做成的蛋型創作。





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