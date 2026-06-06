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睡飽再退房！普吉島度假飯店祭出「25小時住宿體驗」 顛覆度假玩法

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針對短途度假旅客推出「25小時住宿體驗」。　圖：普吉島邁考海灘艾美度假酒店／提供
針對短途度假旅客推出「25小時住宿體驗」。　圖：普吉島邁考海灘艾美度假酒店／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨着旅遊趨勢轉向較短而目的更明確的度假行程，時間對現代家庭而言，已成為愈見珍貴的奢華。然而，對不少旅客，尤其是短途度假旅客而言，缺乏彈性的酒店入住及退房時間，往往會壓縮他們在目的地好好享受假期的時間。有見於旅客需求持續轉變，「普吉島邁考海灘艾美度假酒店」（Le Méridien Phuket Mai Khao Beach Resort）正透過更具彈性的安排，重新構思傳統酒店住宿體驗，讓家庭能盡情把握相聚的每一時刻。

旅客對於更具彈性的服務需求，已成為當前旅遊市場的鮮明特徵。根據「Expedia Group」《Unpack '26》報告，旅客正逐漸擺脫僵化行程，轉而選擇「轉住多間酒店」（Hotel Hopping），以及目的明確、以體驗為主導的住宿方式，以獲得更高價值與更大彈性。在整個亞太區，這股轉變已令「時間」成為頂級奢華要素。隨着旅客追求更高價值，並呼應個人興趣與熱情的度假體驗，可自訂的住宿時長，儼然已成為影響假期滿意度的關鍵因素，讓旅客能更從容抵達、悠然用餐，並享受不受下午2時入住時間的傳統標準，限制了珍貴相聚時光。

順應這項轉變，「普吉島邁考海灘艾美度假酒店」以標誌性的「25小時住宿體驗」進一步深化其奢華款待理念，讓賓客可按自身行程選擇入住時間，並自抵達一刻起享受完整而具彈性的住宿體驗。

普吉島邁考海灘艾美度假酒店總經理 Jirarat Ninpradub 表示：「在當前旅遊環境下，時間已成為新的奢華，對需要兼顧繁忙日程的家庭而言尤其如此。」他續指：「我們設計25小時住宿體驗，是為了把主導權交還給賓客，消除傳統酒店住宿中常見、彷彿時間正在倒數般的焦慮。透過這項彈性安排，我們可讓賓客按照自己的步調安頓下來，全情投入邁考的悠然生活方式，而不必感到倉促。」

▲「25小時住宿體驗」方案包括騎乘單車探索周邊風光。　圖：普吉島邁考海灘艾美度假酒店／提供
▲「25小時住宿體驗」方案包括騎乘單車探索周邊風光。　圖：普吉島邁考海灘艾美度假酒店／提供

◎ 25小時自由假期住宿體驗方案包括：

・您的時間，由您決定！

隨時入住，入住滿25小時。無論何時抵達，都可從實際入住時間起享有完整25小時住宿體驗。

・全天候早餐

可於「J's Restaurant」享用早餐（不包括漂浮早餐 Floating Breakfast）。

・無限次使用自行車

在住宿期間可不限次數使用自行車，自由探索「Mai Khao」（邁考海灘）周邊風光。

・期間限定冰棒吃到飽

每日13:00-15:00，可於「Ocean Kitchen」無限享用冰棒。

・SPA 與餐飲可享75折優惠：

所有SPA療程及餐飲消費（包含酒精飲品）皆可享75折優惠。

・入住迎賓幸運轉盤（每位住客一次）：

抵達時可參加幸運轉盤活動，有機會獲得各種驚喜好禮，讓您的假期更加精彩。

25小時住宿體驗」提供至2026/06/30止，在線上訂房時，需確認已在 Corporate/Promotional Code（企業／優惠代碼）欄位輸入指定優惠代碼：ZJL。

度假酒店坐落於邁考的寧靜海岸，距普吉國際機場15分鐘車程，並以適合家庭入住的客房配置、寬敞開放空間及酒店內精心策劃的體驗，讓旅客以更從容的節奏享受旅程。這種安排讓賓客不受酒店固定時間安排的壓力所限，享受順暢而完整的住宿體驗。

於此同時，度假酒店亦持續優化季節性活動安排及「萬豪旅享家」（Marriott Bonvoy）會員專屬優惠，以滿足全年不同旅客的需要。

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