追星假期熱度飆升！「BTS新加坡演唱會」旅遊套票開賣 搶攻粉絲荷包

【旅奇傳媒/編輯部報導】音樂 IP 帶動觀光收益，從門票到住宿全包，演唱會成旅遊業新引擎，推動跨境旅遊市場！旅遊和休閒娛樂預訂平台 Klook 日前宣布，獨家推出「BTS 防彈少年團世界巡迴演唱會新加坡站」體驗套票～06/05 12:00正式開賣。

▲「Klook 體驗套票」可依照喜好自由選擇，包括聖淘沙名勝世界的新加坡環球影城。 圖：shutterstock／來源

打造一站式追星旅遊行程，結合演唱會門票與新加坡熱門景點、住宿體驗，讓粉絲除了朝聖 BTS 演出外，也能同步探索獅城魅力！「Klook體驗套票」06/05 12:00正式開賣，針對此次體驗套票，粉絲可依照喜好自由選擇多項新加坡人氣景點與體驗，包括萬態野生動物世界的飛禽公園與夜間野生動物園、聖淘沙名勝世界的新加坡環球影城與新加坡海洋生態館，以及結合水上探險樂園門票與邁克爾酒店住宿的一站式套裝行程。

▲「Klook 體驗套票」結合演唱會門票與新加坡熱門景點、住宿體驗，打造一站式追星旅遊行程。 圖：Klook／提供

此次體驗套票推出，也展現 Klook 與新加坡旅遊局（STB）及韓國娛樂公司 HYBE 的合作關係。「BTS 防彈少年團世界巡迴演唱會新加坡站」將於2026/12/17、12/19、12/20及12/22於「新加坡國家體育場」舉辦共四場演出，不僅引發全球粉絲熱烈關注，也成為 BTS 歷來於韓國、日本以外的亞洲地區，停留時間最長的巡演場次之一。Klook 很榮幸成為「BTS 防彈少年團世界巡迴演唱會新加坡站」的官方娛樂夥伴，透過結合演唱會與旅遊體驗，提供粉絲更完整且便利的海外追星旅程。

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