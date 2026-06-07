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奢華人生不是夢！澳門五星酒店頂級享受太令人心動

聯合新聞網／ FunTime旅遊比價
澳門銀河酒店。
澳門銀河酒店。

【FunTime小編群】由於過去殖民的歷史，澳門擁有相當少見的文化特色，不論是飲食、建築、語言都大量結合西方文化，東西方建築比鄰而立，相互穿插、融合，形成難得一見的景致。本期小編為大家整理幾間澳門奢華酒店，包括鼎鼎大名的威尼斯人和巴黎人酒店，一起來看看吧！

澳門四季酒店

澳門四季酒店。
澳門四季酒店。

澳門四季酒店。
澳門四季酒店。

澳門四季酒店(Four Seasons Hotel Macao)為豪華連鎖五星級酒店，位於氹仔金光城大道上。這間四季酒店寧靜典雅，不像澳門其他酒店標榜與娛樂城相連，也因為酒店跟娛樂城是分開的，只有住客能進出酒店，使酒店更加單純且靜謐！酒店整體風格氣質高貴，附有兒童娛樂室、游泳池、遊戲室、水療，不僅讓小朋友玩得不亦樂乎，爸媽也能好好放鬆！酒店室內寬敞，浴室還備有電視，可以跟小孩一起邊泡澡邊看電視超享受！客房裝潢色調及擺設相當沉穩，有大片落地窗可以欣賞風景，不僅如此，還有小客廳和辦公桌，設備超齊全。另外，酒店也連接豪華購物中心四季名店，瘋狂購物沒煩惱！

訂房網評價：9.4/10 (agoda)

接駁服務：11:50-19:20，每30分鐘一班從澳門氹仔客運碼頭出發

澳門威尼斯人酒店

澳門威尼斯人酒店。
澳門威尼斯人酒店。

澳門威尼斯人酒店。
澳門威尼斯人酒店。

相信大家都聽過澳門威尼斯人酒店(The Venetian Macao)，這是全亞洲最盛名的賭場酒店，除了金光閃閃的大廳極具貴族氣息外，還可以搭乘貢多拉船，在購物中心內暢遊小小運河，聽著船夫拉琴唱歌呢！酒店附有兒童娛樂室、兒童游泳池、兒童遊戲區等友善小小孩的設施，相當貼心！房間內裝潢高級精緻，空間寬敞且配件非常講究，每間房間都是一個客廳加上一個房間，坪數頗大，整體質感好得沒話說！酒店旁的威尼斯人購物中心也超好逛，購物廣場內不僅充滿異國風情，連天空都別有一番景致，以電腦控制的燈光效果，營造出晨昏、日出、日落的雲彩和天色。酒店也有提供免費接駁車，往來機場都超方便！

訂房網評價：9.0/10 (agoda)

接駁服務：不同地點接駁時間不同，資訊請參考官網

澳門巴黎人酒店

澳門巴黎人酒店。
澳門巴黎人酒店。

澳門巴黎人酒店。
澳門巴黎人酒店。

澳門巴黎人酒店(The Parisian Macao)位於澳門路氹，這裡的巴黎鐵塔完全比照原版設計，等比例縮小一半，7樓及37樓都有觀景台，在上面可以俯瞰繁華的氹仔金光大道！酒店內設有豪華的購物中心、室外游泳池及水上公園。酒店房內都可以欣賞夜晚富麗堂皇的澳門市景，到處都璀璨耀眼~巴黎人酒店的劇院也提供許多表演和音樂會可以欣賞，更設有多樣化的美食餐廳，不管是地道的法國美食、中國菜、咖啡廳或是歐式餐點，在這裡通通品嘗得到唷！

訂房網評價：9.1/10 (agoda)

接駁服務：不同地點接駁時間不同，資訊請參考官網

澳門新濠影滙

澳門新濠影滙。
澳門新濠影滙。

澳門新濠影滙。
澳門新濠影滙。

如果你追求的是那種「進去就不用出來」的懶人度假，那麼這家澳門新濠影滙(Studio City Hotel)一定要收藏！這家飯店的設施超豐富，8字摩天輪、水上樂園、電影院等通通都有！浴室裡還有一個大浴缸，晚上在房間邊泡澡邊喝啤酒真的超享受~飯店裡其中一個必玩設施就是全世界唯一的8字型摩天輪「影匯之星」，坐上去俯瞰澳門路氹城的夜景，真的美到讓人忘記呼吸！裡面的購物中心也是應有盡有，各樣伴手禮在飯店都能一次買齊！

訂房網評價：9.0/10 (agoda)

接駁服務：不同地點接駁時間不同，資訊請參考官網

美獅美高梅度假村

美獅美高梅度假村。
美獅美高梅度假村。

美獅美高梅度假村。
美獅美高梅度假村。

從美獅美高梅度假村(MGM COTAI)正門進入，穿過大廳即可抵達天幕廣場，廣場設計藍圖以里斯本車站為參考，挑高達25公尺，約有七、八層樓高的白色建築立面，屋頂是透明採光的玻璃棚架，還與澳門一號廣場的購物區相連接，更設有世界級的Tria Spa和室外游泳池！房內空間寬敞，有可觀賞城市或海洋全景的落地玻璃窗，各項設備及家具相當齊全，環境整潔舒適；除此之外，入住美獅美高梅度假村一定要朝聖的咖啡店就是「MGM咖啡餅店」，甜點師傅來自奧地利，由他所帶領的工作團隊，每天烘焙出各式非常誘人的糕點，再搭配世界知名的茗茶與咖啡，簡直人間美味！

訂房網評價：8.7/10 (agoda)

接駁服務：不同地點接駁時間不同，資訊請參考官網

看完小編介紹的澳門奢華飯店你是不是也心動啦？澳門機票便宜、住宿選擇又多，別再猶豫，趕快訂機票，FunTime機票比價幫你省錢拿來住飯店！

延伸閱讀>>【澳門高級飯店推薦】8間奢華五星級酒店，頂級住宿一次看

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