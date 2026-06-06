IG洗版超紅「曼谷景點」！除了鄭王廟，這些超讚景點也必去

【FunTime小編群】身為觀光勝地的曼谷，不管是好逛的市集還是好拍的景點，或者是可以小酌娛樂的場所，都多到眼花撩亂。今天小編列出幾個曼谷必去景點，告訴你曼谷有哪些必去的超讚景點，有興趣的記得加入清單！

鄭王廟。

鄭王廟

鄭王廟。

鄭王廟位於昭披耶河畔上，只要搭乘船隻來往都可以看見，潔白的廟宇佇立在河邊，被網友譽為「泰國埃菲爾鐵塔」。晚上的時候可以看見開燈的鄭王廟全身散發金黃色的光芒，搭配著河畔的夜景，真的非常漂亮，推薦可以晚上的時候搭船經過，或是可以晚餐選擇在對面河畔的餐廳吃飯，可以邊吃飯邊看美麗的河光景色哦！

小編偷偷說：鄭王廟外圍有很多泰服體驗的商家，不妨可以穿上泰服進去廟裡拍照會更有FU～

開放時間：08:00-18:00

交通方式：臥佛寺附近的8號碼頭乘船到對岸

門票：200泰銖

洽圖洽市集

洽圖洽市集。

洽圖洽市集堪稱曼谷的尋寶好去處，市集占地廣大，浮誇的是居然有一萬多個攤位在這邊，需要花一整天的時間才能逛完吧，而且還很有可能在裡面迷路。所以小編建議，如果看到喜歡的東西就要立刻下手，千萬不要想說再回頭買，因為離開就找不到了。這裡賣的東西應有盡有，基本上泰國必買必吃都可以一次在這裡解決了，而且價格都非常討喜，一不小心就是滿手大包小包！

交通方式：1.BTS「Mo chit站」1號出口，步行約5分鐘 2.MRT「Kamphaeng Phet站」2號出口，步行約2分鐘

營業時間：週六、週日09:00-18:00、週五18:00-0:00 (特價市集)

美功鐵道市集

美功鐵道市集。

這個市集坐落在火車軌道兩旁，每當火車經過時，兩旁的店家就會搬起自家的東西讓火車通過，而這市集因為這奇特的景象一炮而紅，紛紛吸引許多遊客前往觀賞，這裡和兩個水上市場在同條路上，所以通常包車都會建議這裡跟水上市場一起走，需要前往的人可以參考看看哦！

營業時間：06:00-18:00

唐人街

唐人街。

曼谷的唐人街對小編來說是每一次去曼谷一定會拜訪的地方，裡面賣的食物真的非常特別，有曼谷特色小吃，還有華人美食，也有很多根本不知道該怎麼稱呼的食物，能稱得上是千奇百怪的食物這邊都有，甚至還有在賣炸蟲蟲的攤販呢！而且不僅吃得好逛，這裡的街道濃濃的中國風建築也是超級美麗！不只是外國旅客會來，連泰國人也很愛來逛！

交通方式：MRT「Hua Lamphong站」，步行約10分鐘

Central World

Central World。

Central World可以稱得上是曼谷必逛的百貨，因為地理位置超好，對面是大家最愛掃貨的Big C，而斜對面是四面佛，後方又有水門市場，通常行程就是這裡一次走完。Central World其實非常的大，超過500多間商店可以逛，美食街的部分還包括各國異國美食，非常多元化，要不是小編只有一個胃，真的會想每一家都進去嚐嚐看。

交通方式：BTS「Chit Lom站」4號出口，步行約5分鐘

營業時間：10:00-22:00

暹羅天地 ICONSIAM

暹羅天地 ICONSIAM。

被譽為「泰國之最」的購物天堂，暹羅天地 ICONSIAM絕對是來曼谷必逛的地標！這座大型百貨結合購物、美食、娛樂與藝術，裡面有超過500間品牌專櫃、泰國特色伴手禮專區，還有豪華的美食街「SookSiam」，把全泰國77府的特色小吃一次網羅進來，邊逛邊吃完全停不下來。不只如此，ICONSIAM還有超大室內水上市場造景，搭配泰式建築與燈光裝飾，怎麼拍都超夢幻。晚上走到河岸邊，更能欣賞湄南河夜景，甚至還有噴泉秀，浪漫指數直接爆表！無論是購物狂、吃貨，還是想找一個好拍的地方，這裡都能一次滿足！

交通方式：BTS至「Charoen Nakhon站」即可抵達。

營業時間：10:00-22:00

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