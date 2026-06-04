東南亞暑假親子出遊首重玩出價值 主題樂園結合五星住宿不可少 短期遊學讓產品更完整
【文・旅報傳媒】
隨著旅遊市場復甦與家庭消費結構改變，東南亞親子旅客需求也有所變化，從過往強調價格與單一景點的操作模式，逐步轉向以主題體驗、產品精緻化與客群分眾為主的發展。動物互動、主題樂園、度假設施與寓教於樂元素，已成為產品設計的標準，「能帶給旅客那些附加價值」則成了市場上創造差異化的重要關鍵。
東南亞親子旅遊已由過往價格導向與單一景點模式，轉型為「主題化、精緻化、分眾化」並行的產品結構。
產品設計不再僅著重孩童娛樂，而是整合家庭需求，透過動物互動、寓教於樂、主題樂園、高端住宿與在地文化體驗，提升整體價值與停留時間。
可樂旅遊東南亞部副總經理陳新格指出，受中東衝突影響，航空燃油附加費上調，業者提前布局東南亞機位並進行差異化設計，加上去年基期較低，今年市場明顯回穩。但隨著區域經濟成長與匯率變動，「高CP值」印象逐漸改變，市場轉向品質競爭；加上各國旅遊元素越來越豐富成熟，暑假短期遊學、進修，或是透過旅遊輕學習的需求也受到關注。
🇹🇭泰國(上圖左)
暑期銷售領跑東南亞 親子主題強化體驗型行程
2026年泰國旅遊市場干擾因素逐步消退，親子客群明顯回流，暑期7、8月銷售已達約5成，表現優於往年同期。儘管面臨稅制調整與區域通膨壓力，業者透過延續兒童優惠策略，仍維持整體產品的「高性價比」，支撐市場買氣。
可樂旅遊東南亞部副協理吳裕仁觀察，產品設計亦出現明顯轉變，過去以贈品吸引客群的方式逐漸失效，市場轉向以體驗內容為核心。除價格優惠外，業者將兒童元素直接納入產品主體，例如野生動物園、長頸鹿餵食等高互動行程，提升吸引力；同時兼顧成人需求，導入熱門餐廳與高話題性的五星級酒店，形塑「親子共融」的雙重價值。
在區域發展上，曼谷仍為主要市場，除動物互動外，也加入侏羅紀主題等新興景點，強化產品新鮮感；華欣則由傳統度假地轉型為親子新選項，透過渡假村內建水上設施與周邊動物園資源，兼具休閒與娛樂功能。部分飯店自帶樂園設施，不僅提升產品完整度，也有效降低移動成本與時間，成為業者操作與差異化的重要關鍵。
🇻🇳越南(上圖右)
親子市場黑馬 年齡層下修 從北到南主題樂園選擇多
越南太陽、珍珠兩大集團的強勢建設下，過去以「山水景觀」、偏向中高齡族群的越南市場正朝向更高附加價值與多元客群發展，年齡層也大幅下修。即使暑假屬於越南正熱的季節，然而越南從北到南均有主題樂園，同時具備豐富的住宿、交通、餐飲等元素，即使受到地緣政治、匯率及通膨的多重影響，相較於其他鄰近國家仍具優勢，尤其今年太陽富國航空開航，讓原本呈現停滯的富國島又急速升溫。
可樂旅遊東南亞部經理李雅芃指出，北越以下龍灣為中心，選擇新式遊船搭配海防的主題樂園，補足過往親子娛樂不足的缺口。再加上暑期機票價格相對具競爭力，使整體產品能壓低至價位親民，對預算型家庭具高度吸引力。
中越市場以巴拿山為代表的綜合型樂園，加上沿線度假資源完整，長期以來都是親子客群首選。不過，其產品結構與成本相對較高，市場定位偏向中高端族群；富國島今年航班供給增加，成為市場復甦的重要引擎。
越南高規格住宿不可少，在親子族群的需求中，導入一房一廳或兩房一廳的住宿型態，以提升旅遊舒適度；同時透過兒童不佔床優惠等價格策略，強化產品吸引力。
🇲🇾馬來西亞
親子市場黑馬 年齡層下修 從北到南主題樂園選擇多
馬來西亞旅遊產品原本就屬「老少咸宜」，面對週邊國家競爭仍有穩定客群，VM2026年的官方政策下，馬來西亞觀光局今年與業者推出東海岸行程，其中熱浪島又重回親子海島選項。其中吉隆坡週邊如登加樓、雲頂、波得申、怡保、檳城，結合頂級渡假村、世界遺產、自然景觀等，在此基礎上在加入主題樂園元素，搭配五星住宿，並推出小孩優惠價等吸引旅客。
「馬＋新」主要考量新加坡高房價所設計，將行程集中於新山一帶，以新山樂高樂園與新加坡環球影城、主題樂園、動物園等搭配成雙國「樂園主題」行程。
天海旅行社總經理林淑君指出，馬來西亞親子產品豐富度，有些取決於航班資源的運用。例如運用酷航新加坡直飛檳城的中段航班，將檳城、吉隆坡、新山、新加坡等串連。
東馬沙巴目前僅剩AirAsia提供直飛選項，不過也有業者讓中轉行程成為加分。例如運用汶萊航空打造出汶萊＋砂拉越或沙巴雙點產品，同時強化砂拉越雨林與生態的產品特色。
馬來西亞旅遊基礎建設，包括大型購物中心與國際品牌餐飲進駐，對親子客群仍具一定吸引力。此外馬來西亞近年也強烈推廣遊學，也獲得市場不少詢問。
🇸🇬新加坡
迪士尼遊輪增添熱度 純新加坡全面提升住宿條件
今年新加坡最大的話題，莫過於迪士尼探險號開始為期5年以新加坡為母港。迪士尼的吸引力強大，改變了部分市場結構，2026年7～8月純新親子團體明顯分流，相較於過去以城市型景點與主題樂園的產品模式，業者透過高品質住宿、獨家體驗與專業服務，與郵輪產品產生區隔。
可樂旅遊東南亞部副協理李亭樺認為，郵輪產品具備「一站式度假」特性，涵蓋住宿、娛樂與餐飲，對家庭旅客具有高度吸引力，使其在新加坡停留時間縮短。純新行程業者全面強化住宿質感，導入國際連鎖品牌或特色飯店，鎖定中高端家庭客群，並設計出「不可替代性」的行程，例如推出萬態雨林渡假村雨林帳篷體驗，結合VIP導覽、專屬動線與餐飲安排，打造市場少見的沉浸式親子體驗，同時加入樂園與主題館的行程，與郵輪產品行程區隔。
🇵🇭菲律賓
長灘、宿霧遊學＋學習 薄荷島、克拉克有新意
富立旅遊總經理劉建平指出，長灘島憑藉成熟商業機能穩居市場核心，以「放空型度假」為主軸，延伸出「沙雕保姆」、「家庭攝影」等服務，提升停留時間與整體價值。
劉建平指出，菲律賓親子市場已延伸至「遊學整合」，除宿霧外，長灘島亦開始吸引遊學團需求，顯示市場正在擴大。宿霧因直飛航班優勢，長期為親子首選，結合遊學需求，形成「旅遊＋學習」的產品。薄荷島具備「次世代度假島」定位，因擁有完整旅遊生態系，仍具開發價值。
吳裕仁則觀察，宿霧產品正由傳統水上活動轉向主題化經營，導入如JPARK WATERPARK、野生動物園等樂園元素，並加入英文互動課程。
克拉克結合生態與樂園，推出海龜保育、恐龍島等主題，並延伸至蘇比克老虎園與皮納圖博火山，搭配度假村規劃4～5天行程。
🇮🇩印尼（峇里島）
小團體自主延伸靈活度高 航程長、氣候是挑戰
峇里島飛行時間達5小時，對攜帶幼童的家庭形成一定門檻，加上暑假天氣炎熱，對小孩也是一種挑戰。不過峇里島已走向FIT與小團體市場，正符合當今家庭出遊規模所需，產品包裝上也強調行程調整的靈活性與旅遊節奏的自主性，加上當地渡假村、飯店選擇多，仍具備親子旅遊的基礎條件。峇里島亦有動物主題作為親子行程，包括動物表演、海龜復育，搭配水上活動、叢林探險等體驗建立旅遊記憶點。
《2025年7～8月台灣前往東南亞旅遊首站抵達（人次）》
|月別
|越南
|泰國
|馬來西亞
|新加坡
|菲律賓
|汶萊
|印尼
|7月
|110,565
|92,948
|38,155
|48,657
|23,338
|1,057
|15,057
|8月
|99,528
|90,196
|32,236
|41,828
|21,760
|898
|14,606
|資料來源：交通部觀光署
《東南亞親子行程常用航點與航空公司》
|越南
|河內
|華航、長榮、越南航空、越捷
|峴港
|華航、長榮、台灣虎航、星宇
|富國島
|太陽富國、越捷、星宇
|胡志明
|華航、長榮、越南航空、越捷、星宇
|曼谷
|華航、長榮、泰航、星宇、亞航、泰越捷、泰獅航
|泰國
|清邁
|華航、長榮、亞航、星宇
|普吉島
|台灣虎航、泰獅航
|吉隆坡
|華航、長榮、峇迪、馬航、亞航、星宇
|馬來西亞
|沙巴
|亞航
|檳城
|華航
|新加坡
|新加坡
|華航、長榮、新航、酷航、星宇
|菲律賓
|馬尼拉
|華航、長榮、菲航、亞航、宿霧太平洋、星宇
|宿霧
|長榮、華航、星宇
|克拉克
|長榮、星宇
|汶萊
|汶萊
|汶萊航空
|印尼
|峇里島
|長榮、華航
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