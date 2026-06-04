東南亞暑假親子出遊首重玩出價值 主題樂園結合五星住宿不可少 短期遊學讓產品更完整

【文・旅報傳媒】

東南亞親子旅遊已由過往價格導向與單一景點模式，轉型為「主題化、精緻化、分眾化」並行的產品結構。

產品設計不再僅著重孩童娛樂，而是整合家庭需求，透過動物互動、寓教於樂、主題樂園、高端住宿與在地文化體驗，提升整體價值與停留時間。

可樂旅遊東南亞部副總經理陳新格指出，受中東衝突影響，航空燃油附加費上調，業者提前布局東南亞機位並進行差異化設計，加上去年基期較低，今年市場明顯回穩。但隨著區域經濟成長與匯率變動，「高CP值」印象逐漸改變，市場轉向品質競爭；加上各國旅遊元素越來越豐富成熟，暑假短期遊學、進修，或是透過旅遊輕學習的需求也受到關注。

【左圖】泰國樂園主題多元，成為親子旅遊選擇。【右圖】越南拿山天空步道。

🇹🇭泰國(上圖左) 暑期銷售領跑東南亞 親子主題強化體驗型行程

2026年泰國旅遊市場干擾因素逐步消退，親子客群明顯回流，暑期7、8月銷售已達約5成，表現優於往年同期。儘管面臨稅制調整與區域通膨壓力，業者透過延續兒童優惠策略，仍維持整體產品的「高性價比」，支撐市場買氣。

可樂旅遊東南亞部副協理吳裕仁觀察，產品設計亦出現明顯轉變，過去以贈品吸引客群的方式逐漸失效，市場轉向以體驗內容為核心。除價格優惠外，業者將兒童元素直接納入產品主體，例如野生動物園、長頸鹿餵食等高互動行程，提升吸引力；同時兼顧成人需求，導入熱門餐廳與高話題性的五星級酒店，形塑「親子共融」的雙重價值。

在區域發展上，曼谷仍為主要市場，除動物互動外，也加入侏羅紀主題等新興景點，強化產品新鮮感；華欣則由傳統度假地轉型為親子新選項，透過渡假村內建水上設施與周邊動物園資源，兼具休閒與娛樂功能。部分飯店自帶樂園設施，不僅提升產品完整度，也有效降低移動成本與時間，成為業者操作與差異化的重要關鍵。

🇻🇳越南(上圖右) 親子市場黑馬 年齡層下修 從北到南主題樂園選擇多

越南太陽、珍珠兩大集團的強勢建設下，過去以「山水景觀」、偏向中高齡族群的越南市場正朝向更高附加價值與多元客群發展，年齡層也大幅下修。即使暑假屬於越南正熱的季節，然而越南從北到南均有主題樂園，同時具備豐富的住宿、交通、餐飲等元素，即使受到地緣政治、匯率及通膨的多重影響，相較於其他鄰近國家仍具優勢，尤其今年太陽富國航空開航，讓原本呈現停滯的富國島又急速升溫。

可樂旅遊東南亞部經理李雅芃指出，北越以下龍灣為中心，選擇新式遊船搭配海防的主題樂園，補足過往親子娛樂不足的缺口。再加上暑期機票價格相對具競爭力，使整體產品能壓低至價位親民，對預算型家庭具高度吸引力。

中越市場以巴拿山為代表的綜合型樂園，加上沿線度假資源完整，長期以來都是親子客群首選。不過，其產品結構與成本相對較高，市場定位偏向中高端族群；富國島今年航班供給增加，成為市場復甦的重要引擎。

越南高規格住宿不可少，在親子族群的需求中，導入一房一廳或兩房一廳的住宿型態，以提升旅遊舒適度；同時透過兒童不佔床優惠等價格策略，強化產品吸引力。

馬來西亞沙巴雨林親子遊

🇲🇾馬來西亞 親子市場黑馬 年齡層下修 從北到南主題樂園選擇多

馬來西亞旅遊產品原本就屬「老少咸宜」，面對週邊國家競爭仍有穩定客群，VM2026年的官方政策下，馬來西亞觀光局今年與業者推出東海岸行程，其中熱浪島又重回親子海島選項。其中吉隆坡週邊如登加樓、雲頂、波得申、怡保、檳城，結合頂級渡假村、世界遺產、自然景觀等，在此基礎上在加入主題樂園元素，搭配五星住宿，並推出小孩優惠價等吸引旅客。

「馬＋新」主要考量新加坡高房價所設計，將行程集中於新山一帶，以新山樂高樂園與新加坡環球影城、主題樂園、動物園等搭配成雙國「樂園主題」行程。

天海旅行社總經理林淑君指出，馬來西亞親子產品豐富度，有些取決於航班資源的運用。例如運用酷航新加坡直飛檳城的中段航班，將檳城、吉隆坡、新山、新加坡等串連。

東馬沙巴目前僅剩AirAsia提供直飛選項，不過也有業者讓中轉行程成為加分。例如運用汶萊航空打造出汶萊＋砂拉越或沙巴雙點產品，同時強化砂拉越雨林與生態的產品特色。

馬來西亞旅遊基礎建設，包括大型購物中心與國際品牌餐飲進駐，對親子客群仍具一定吸引力。此外馬來西亞近年也強烈推廣遊學，也獲得市場不少詢問。

🇸🇬新加坡 迪士尼遊輪增添熱度 純新加坡全面提升住宿條件

今年新加坡最大的話題，莫過於迪士尼探險號開始為期5年以新加坡為母港。迪士尼的吸引力強大，改變了部分市場結構，2026年7～8月純新親子團體明顯分流，相較於過去以城市型景點與主題樂園的產品模式，業者透過高品質住宿、獨家體驗與專業服務，與郵輪產品產生區隔。

可樂旅遊東南亞部副協理李亭樺認為，郵輪產品具備「一站式度假」特性，涵蓋住宿、娛樂與餐飲，對家庭旅客具有高度吸引力，使其在新加坡停留時間縮短。純新行程業者全面強化住宿質感，導入國際連鎖品牌或特色飯店，鎖定中高端家庭客群，並設計出「不可替代性」的行程，例如推出萬態雨林渡假村雨林帳篷體驗，結合VIP導覽、專屬動線與餐飲安排，打造市場少見的沉浸式親子體驗，同時加入樂園與主題館的行程，與郵輪產品行程區隔。

🇵🇭菲律賓 長灘、宿霧遊學＋學習 薄荷島、克拉克有新意

富立旅遊總經理劉建平指出，長灘島憑藉成熟商業機能穩居市場核心，以「放空型度假」為主軸，延伸出「沙雕保姆」、「家庭攝影」等服務，提升停留時間與整體價值。

劉建平指出，菲律賓親子市場已延伸至「遊學整合」，除宿霧外，長灘島亦開始吸引遊學團需求，顯示市場正在擴大。宿霧因直飛航班優勢，長期為親子首選，結合遊學需求，形成「旅遊＋學習」的產品。薄荷島具備「次世代度假島」定位，因擁有完整旅遊生態系，仍具開發價值。

吳裕仁則觀察，宿霧產品正由傳統水上活動轉向主題化經營，導入如JPARK WATERPARK、野生動物園等樂園元素，並加入英文互動課程。

克拉克結合生態與樂園，推出海龜保育、恐龍島等主題，並延伸至蘇比克老虎園與皮納圖博火山，搭配度假村規劃4～5天行程。

🇮🇩印尼（峇里島） 小團體自主延伸靈活度高 航程長、氣候是挑戰

峇里島飛行時間達5小時，對攜帶幼童的家庭形成一定門檻，加上暑假天氣炎熱，對小孩也是一種挑戰。不過峇里島已走向FIT與小團體市場，正符合當今家庭出遊規模所需，產品包裝上也強調行程調整的靈活性與旅遊節奏的自主性，加上當地渡假村、飯店選擇多，仍具備親子旅遊的基礎條件。峇里島亦有動物主題作為親子行程，包括動物表演、海龜復育，搭配水上活動、叢林探險等體驗建立旅遊記憶點。

《2025年7～8月台灣前往東南亞旅遊首站抵達（人次）》

月別 越南 泰國 馬來西亞 新加坡 菲律賓 汶萊 印尼 7月 110,565 92,948 38,155 48,657 23,338 1,057 15,057 8月 99,528 90,196 32,236 41,828 21,760 898 14,606 資料來源：交通部觀光署

《東南亞親子行程常用航點與航空公司》

越南 河內 華航、長榮、越南航空、越捷 峴港 華航、長榮、台灣虎航、星宇 富國島 太陽富國、越捷、星宇 胡志明 華航、長榮、越南航空、越捷、星宇 曼谷 華航、長榮、泰航、星宇、亞航、泰越捷、泰獅航 泰國 清邁 華航、長榮、亞航、星宇 普吉島 台灣虎航、泰獅航 吉隆坡 華航、長榮、峇迪、馬航、亞航、星宇 馬來西亞 沙巴 亞航 檳城 華航 新加坡 新加坡 華航、長榮、新航、酷航、星宇 菲律賓 馬尼拉 華航、長榮、菲航、亞航、宿霧太平洋、星宇 宿霧 長榮、華航、星宇 克拉克 長榮、星宇 汶萊 汶萊 汶萊航空 印尼 峇里島 長榮、華航

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