台灣下雨天好崩潰？飛「這個國家」避開悶濕天氣，海島度假氛圍直接拉滿！

【文・KKday旅遊生活誌】

最近台灣都在下雨、悶濕黏膩到讓人超崩潰和心情超阿雜！如果已經開始想逃離下雨天，那現在其實很適合安排一趟新加坡自由行。相較於台灣的悶濕感，新加坡這段時間天氣相對穩定許多，加上陽光、海景與滿滿熱帶氛圍，一下飛機就像直接切換成度假模式。其中最推薦的就是「聖淘沙」，不只有環球影城，還能一次享受海灘、美食、纜車與絕美夕陽，不管想玩水放空還是拍美照都超適合！

景點推薦

如果想要好好放鬆的玩新加坡聖淘沙或是你就是抱著度假的心情來的，那就建議安排兩天一夜或是三天兩夜會比較適合，住宿推薦選擇在名勝世界，因為這裡不但離纜車站近，也可以直接從市區搭巴士來，交通上很方便！再加上名勝世界裡就包含了各式各樣的美食餐廳，晚上不用怕肚子餓～

環球影城 Universal Studios Singapore

許多人來到聖淘沙不為別的，就是為了新加坡環球影城！新加坡環球影城總共分為七個主題區，分別是好萊塢、紐約、科幻城市、古埃及、迷失世界、遙遠王國，以及馬達加斯加，雖然新加坡環球影城較小，但好玩的程度真的一點也不輸給其他國家的，而且每個遊樂設施的排隊時間不會很長，想要一次玩完全部的遊樂設施，絕對不是問題！

水上樂園 Adventure Cove Water Park

在一年四季如夏的新加坡怎麼可以沒有一座水樂園！聖淘沙雖然不大，但還是可以一次包含兩個樂園，小編覺得這個水上探險樂園最有趣的一項活動，同時也是最熱鬧的區域！這個Bluwater Bay區域其實就很像台中馬拉灣裡的大海嘯，只是在新加坡這個區域會有超多的小型比賽提供給遊客參加，像是水上飄飄球，看誰在水裡的平衡感最好可以跑得最快，或是大型水槍比較，一組會由3～5個隊員組成，哨聲響起時就是你可以光明正大拿水槍對準敵對的時刻了！

S.E.A.海洋館 S.E.A Aquarium

S.E.A.海洋館和水上探險樂園的位置離的非常近，所以玩完水樂園之後，還可以順道去水族館。水族館裡匯集了超過1,000多種的海洋生物。一走進水族館裡就會先進入充滿鯊魚的海底隧道，體驗與鯊魚僅一「牆」之隔的怵目驚心之感。

另外S.E.A.海洋館內的超大水族箱前，還可以看到魚群的餵食秀，只要飼育員一灑下食物，魚兒們就會全體向前衝，十分壯觀的畫面！

《哈利波特：魔法幻象》展覽

新加坡限定場景：繼德國與比利時後，哈利波特：魔法幻象在新加坡開設第三站。「消失的密室」和「魔法石之旅」兩個場景更是首次在全球亮相，並且是新加坡限定唷～

使用魔杖的互動體驗：展覽亮點之一是與裝置互動的魔杖。在入園時每個人都可以獲得一個魔法杖，沿著步伐探索跟著提示揮舞魔杖，體驗成為魔法世界的學徒。

獨家哈利波特周邊：除了沈浸式體驗展覽，展場推出的獨家商品絕對是哈迷不可錯過的環節之一。一系列限量周邊商品，包括守護神魔杖、霍格華茲學院收藏品等，讓粉絲欲罷不能。另外，也有推出哈利波特的招牌飲品—奶油啤酒，以及印有霍格華茲四學院徽章的精緻馬卡龍，讓人捨不得輕易品嚐。

亞洲大陸南極點 Southernmost Point of Continental Asia

在聖淘沙上還有一個特別的景點，像是失落沙洲一樣座落在聖淘沙海灘附近的亞洲大陸南極點，以一條空中吊橋與巴拉灣海灘相連，在黃昏與夜晚交際的時候，昏黃的天空會特別美麗，而亞洲大陸南極點還設有4層樓高的觀景台，據說天氣好的時候還能從這裡看到印尼的陸地呢！

行程體驗

斜坡滑車/空中吊椅 Sentosa Skyride Luge

來到新加坡聖淘沙還有一樣是小編推薦非玩不可的活動——斜坡滑車和空中吊椅，乍聽之下很恐怖，但其實它是安全中又帶點小刺激的活動，小編覺得很適合親子一起玩。搭空中吊椅的時候也可以順便欣賞新加坡聖淘沙的環海美景，有些人也會特別等到晚上的時間玩，因為可以直接從吊椅賞欣賞到夜晚的時光之翼水舞秀。

Kidzania

如果你是帶著小孩一起來聖淘沙，小編就十分推薦堪稱為大人、小孩天堂的KidZania，小孩們可以在這裡體驗到各式各樣的職場世界，像是當機師、空姐、消防員、演員等，完全就是一個縮小版的社會模式。爸媽也可以一起在旁邊觀察小孩子的個性以及興趣在哪裡，小孩們可以在其中親自體驗到職場裡會做些什麼事、現實生活怎麼運作，並從中獲得成就感。

像是新加坡的Kidzania就是真的與航空公司合作，把整架飛機搬過來，所以在一入場時就可以看到超級大台的飛機，內部也有打造了機艙與駕駛員的環境讓小朋友們體驗，這個還原度真實到小編嘖嘖稱奇了啊！

Mega Adventure Park

Mega Adventure Park 擁有許多項設施，像是高空繩索、自由落體、高空滑翔等，而其中的人氣設施——高空滑翔（MagaZip），更是讓許多玩過的人都說想再玩第二次！而且可以一次看到叢林、海灘的景色，吹著海風帥氣的橫越西樂索沙灘，短短的幾秒鐘就能留下深刻的回憶～

聖淘沙極限體驗 AJ Hackett Sentosa

來到聖淘沙的沙灘上，四季如晴的天氣加上環海的美景，沒來個極限運動怎麼對得起自己？由紐西蘭公司AJ Hackett International 在聖淘沙上打造的高空彈跳、巨型鞦韆、垂直空中步道，都可以一次在新加坡體驗到，重點是不用花大錢就可以玩極限運動，CP值超級高！如果跟小編一樣喜歡追求刺激，就絕對要在聖淘沙的行程中排入這項活動！

三大海灘

位於聖淘沙島的三大海灘——西樂索海灘、巴拉灣海灘、丹戎海灘，是許多人來新加坡聖淘沙度假時絕對會去的地方，而其中又以西樂索海灘最受歡迎，在碧海藍天的海灘上找家餐廳坐下來吃美食賞美景，真的好愜意～

西勒索海灘還有一個小編超推薦的體驗活動：《哈利波特：禁林體驗》，除了可以與神奇異獸Hippogriff相見歡，還有各種魔法世界的超誘人美食，讓你彷彿來到哈利波特的電影現場，也別忘了親自揮舞魔杖，享受召喚守護神的神奇體驗！

如果想要體驗新加坡第一個浮動水上樂園HydroDash，小編推薦前往巴拉灣海灘，入園門票可挑戰水上充氣障礙訓練場1小時喔！以上三個海灘都可以搭乘海灘火車（Beach Tram）到達。

飯店推薦

逸濠酒店 Equarius Hotel

逸濠酒店的房間整體舒適度非常高，因為空間超、級、大，床的寬敞度和軟硬度也絕對是可以讓你擁有一夜好眠的程度，再加上浴室空間也是小編入住過這麼多飯店以來最驚豔的！廁所是採乾濕分離，浴缸、淋浴間、廁所通通都是分開的，洗手台的空間也夠大可以讓你放一些保養品、化妝品等。

早餐是採自助式的，用餐空間跟房間一樣，都非常的寬敞，菜色的選擇非常多樣，中式的粥跟飯、港式的燒賣、西式的炒蛋、炸雞等，小編覺得最特別的是這裡還有一區是提供給大家親自打果汁，有蘋果、橘子、紅蘿蔔給大家選擇，小孩子也可親自體驗喔。

悅樂聖淘沙酒店Village Hotel Sentosa

悅樂聖淘沙酒店（Village hotel Sentosa by Far east hospitality），是四星級的親子度假飯店，特色就是超美、超大，還可以眺望海景的游泳池！因此小編選擇入住「池景套房」，雖然房間不是很大，但所有設備一應俱全，房內甚至還設有飲用水水龍頭，省去買水或裝水的麻煩！而且，一拉開窗簾，就能看到熱鬧又美麗的游泳池，遠方還有海景相呼應，海島度假的氛圍立刻湧上！

但最得小編心的，絕對非聖淘沙悅樂酒店的游泳池莫屬啦！除了白天的熱鬧、下午的池畔酒吧之外，入夜以後的泳池依然耀眼，打上燈光以後，相較白天顯得更少的人潮，絕對能讓你玩得更佳開心。甚至，還有機會能在泳池畔看到不遠處「時光之翼（Wings of Time）」水舞秀表演的煙火！只要事先鎖定好時間前往游泳池，就能享受另類的美景！

美食推薦

馬來西亞美食街

若說要花小錢一次嚐到許多樣馬來西亞、新加坡的道地料理，小編首推的就是馬來西亞美食街！不論是肉骨茶、煲雞飯、叻沙、海南雞飯等都可以在這找到，對於新加坡美食沒概念的人，來這裡一趟就可以一次嚐遍啦！選擇十分多樣化又物美價廉，算是小資族們的新加坡聖淘沙好去處！

Curate餐廳

聖淘沙名勝世界可以說是米其林餐廳的大本營，旗下餐廳有四間都有得到米其林的殊榮，而小編介紹的這家Curate非常特別，雖然餐廳本身並沒有米其林的任何一顆星等，但還是可以吃到米其林主廚的料理，因為這間餐廳聯手新加坡米其林的宣導師協會，合作推出米其林星級美食評鑑的嘗試，每一季都會邀請來自不同國家的米其林餐廳主廚來此擔任客座大廚，並舉行評鑑會，讓大家不用飛到世界各地就能吃到充滿異國風情的料理。

延伸閱讀>>新加坡景點推薦哪些？2026新加坡一日遊景點、聖淘沙必玩整理

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