上船1天就被趕下船！ 迪士尼郵輪探險號驚傳「引擎故障」 4天行程取消「全額退費＋送500美金」

家長崩潰！夢幻的迪士尼海上假期，竟然變成「碼頭一日遊」！原定於5月7日從新加坡啟航的迪士尼郵輪「探險號(Disney Adventure)」，驚傳因引擎機械故障無法排除，受困於新加坡濱海港口一天後，船長於昨(8日)正式宣布行程取消。估計受影響旅客超過6000人！

「迪士尼探險號」因引擎機械故障無法排除，受困於新加坡濱海灣港口。 圖／Disney CRUISE LINE提供

據外媒與社群媒體綜合消息，原訂4天3夜的探險號魔法航程，早在週四(7日)下午5點預定出發時就傳出異狀。當時船長廣播表示引擎出現問題，工程團隊正徹夜搶修，全船旅客被迫在新加坡碼頭過夜。

至8日下午，船長衛斯理（Wesley）透過廣播宣布：「由於機械問題遲遲無法排除，為了安全考量，決定取消本次航程。」頓時所有迪士尼角色見面會、劇場表演無預警取消，突如其來的消息，讓現場陷入一片哀嚎。

針對行程取消的善後處置，迪士尼郵輪隨即祭出高規格補償方案。官方宣布：

．100%全額退費： 包含航程費用及所有未使用的預訂加購方案。

．50%折扣優惠： 提供每位旅客未來預訂迪士尼探險號50%的抵用金。

．額外雜支補償： 每間艙房最高補償500美元（約新台幣1.6萬元），用於實報實銷更改機票、飯店等衍生支出。

．安置服務： 安排受影響旅客當晚於新加坡的免費飯店住宿。

這起意外也在社群引發網友高度討論，不少人戲稱這是另類的「奇妙體驗」，紛紛開玩笑留言：「是不是高飛在輪機室亂搞？」、「雖然沒玩到，但免費吃喝一天還賺到補償，好像可以接受？」、「真正慘的是今年3月前被通知取消，又重新訂到這個航班的旅客」。

事實上，這已是該船隻兩個月內第二次出現硬體問題，也讓不少即將出發的準旅客感到憂心，紛紛祈禱：「希望下次航程能順利啟航！」

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