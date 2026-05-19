2026峇里島旅遊全攻略！深度行程、交通、住宿推薦一次看

來到峇里島～除了在 VILLA 度假放空之餘，這座「眾神之島」還有更多值得發現的文化與冒險景點，無論你是想追求身心靈的平靜，還是挑戰刺激的叢林冒險，這篇峇里島旅遊攻略將帶你一次看懂2026年峇里島必玩的深度行程！





峇里島旅遊資訊

峇里島不僅是印尼最著名的度假勝地，更以獨特的印度教文化、壯麗的火山景觀與精緻的梯田聞名於世。

▲峇里島旅遊全攻略－德哥拉朗梯田 Alas Harum Bali





峇里島天氣資訊：

這裡全年氣候溫暖，4月至10月為乾季，是觀光與水上活動如衝浪、潛水與浮潛的黃金時期；而11月至隔年3月為雨季，雖然午後常有陣雨，卻也是感受島嶼綠意盎然與享受高CP值飯店的最佳時機！





峇里島班機資訊：

目前台北直飛峇里島主要由中華航空、長榮航空和星宇航空提供服務，從桃園機場 (TPE) 出發至伍拉賴國際機場 (DPS)，單程飛行時間約5小時30分鐘～6小時。





峇里島簽證資訊：

台灣旅客前往峇里島可辦理落地簽證（VOA）或線上辦電子簽證 e-VOA，效期為30天，並準備好六個月以上的有效護照。

▲峇里島旅遊全攻略－漢達拉門 Handara Gate

峇里島旅遊注意事項：

從2024年起，入境峇里島須填寫「健康通行證」SSHP及支付峇里島旅遊稅（約印尼盾15萬，台幣300元）旅客可以在入境時繳費，或是事先到官網或「Love Bali」APP線上繳費，抵達峇里島機場或港口時出示憑證及掃描即可。





印尼政府已全面開放所有國際機場及港口啟用「All Indonesia」入境整合系統 ，該系統整合移民、海關(ECD)及健康檢疫(SSHP)等入境申報流程，外籍旅客可於抵達印尼3日前上網填報，完成填寫後，請備妥系統產出之QR code，以供入境時查驗。

＊相關問題及最新資訊，請參考印尼政府網站資訊

台灣旅客前往峇里島可辦理落地簽證（VOA）或線上辦電子簽證 e-VOA，效期為30天，並準備好六個月以上的有效護照。





峇里島交通資訊：如何輕鬆遊島

▲峇里島旅遊全攻略－烏倫坦奴布拉坦寺(水神廟)

峇里島當地沒有大眾交通運輸系統，道路小條、遊客多，熱門景點與市中心經常塞車，島上較少人為開發的路段（農村或山區等地帶）道路崎嶇、路徑狀況差，開車騎車對非本地人來說皆有難度。

選擇正確的移動方式能節省大量時間及體力：

私人包車（最推薦）： 這是最省時、舒適的方式，事先預約專業司機，不僅行程彈性，也能避開繁瑣的議價過程，安全有保障，還能事先客製化路線。

App叫車、計程車、租機車：這三種交通方式時間上較彈性、費用也通常也便宜，但偶爾旅客會遇到司機故意繞遠路，或多加價等行為，風險性較高。

峇里島旅遊景點：必訪美拍打卡

峇里島景點推薦#1 阿貢火山觀景台 Lahangan Sweet

▲峇里島旅遊全攻略－阿貢火山觀景台 Lahangan Sweet

如果你想找一個「還沒被觀光客擠爆」的秘境，這裡真的會讓你驚艷。站在觀景台上，眼前就是峇里島最神聖的阿貢火山，雲霧像慢動作一樣在山間流動，整個畫面夢到不行。這裡不像天空之門那麼商業，反而多了一點野性與純粹，很適合喜歡安靜、想拍出「與眾不同」大片的人。





阿貢火山景觀台地點資訊：

Google評分：4.6 ★★★★☆

景點電話：+62 877 35908092

景點地址：Banjar Dinas Gulinten, Bunutan, Kec. Abang, Kabupaten Karangasem, Bali 80852, Indonesia





峇里島景點推薦#2 天空之門 Lempuyang Temple

▲峇里島旅遊全攻略－天空之門 Lempuyang Temple

說到峇里島最經典照片，幾乎就是這裡了。那扇像通往天空的門，搭配後方的阿貢火山，怎麼拍都像走進另一個世界。不過現場排隊拍照是基本款，但也因為這樣，每個人都能帶回一張「人生必備」的峇里島神照。





天空之門地點資訊：

Google評分：4.0 ★★★★☆

景點地址：Jl. Pura Telaga Mas Lempuyang, Tri Buana, Kec. Abang, Kabupaten Karangasem, Bali, Indonesia





峇里島景點推薦#3 烏魯瓦圖廟 Pura Luhur Uluwatu

▲峇里島旅遊全攻略－烏魯瓦圖廟 Pura Luhur Uluwatu

這座廟厲害的不是廟本身，而是它的位置——直接蓋在懸崖上！一邊是無邊無際的印度洋，一邊是夕陽慢慢沉入海平線，畫面真的會讓人安靜下來。傍晚還能看到超有名的「火舞表演」，配上海風與夕陽，氛圍直接拉滿。





烏魯瓦圖廟地點資訊：

Google評分：4.6 ★★★★☆

景點地址：Jl. Pura Uluwatu, Pecatu, Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali, Indonesia





峇里島景點推薦#4 烏布皇宮 Puri Saren Agung

▲峇里島旅遊全攻略－烏布皇宮 Puri Saren Agung

建於西元十六世紀，完整保存了印度教文化建築特色及精緻的石刻藝術，這裡不像一般宮殿那麼莊嚴，反而更像走進峇里島的日常生活。精緻的石雕、金色門扉，每個角落都很有味道。白天可以隨意拍照散步，晚上則搖身一變成為傳統舞蹈的舞台，文化感直接拉滿。





烏魯瓦圖烏布皇宮地點資訊：

Google評分：4.3 ★★★★☆

景點地址：Jalan Raya Ubud No.8, Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali 80571, Indonesia





峇里島景點推薦#5 聖泉寺 Pura Tirta Empul

▲峇里島旅遊全攻略－聖泉寺 Pura Tirta Empul

這裡不是「看景點」，而是「參與一場儀式」。當地人會一個個走過泉水池，低頭淨身，把不好的能量洗掉。你也可以一起下水體驗，過程很安靜、很療癒，甚至有點神聖。來過的人幾乎都會說：這不是觀光，是一種感受。





聖泉寺地點資訊：

Google評分：4.6 ★★★★☆

景點地址：Jl. Tirta, Manukaya, Kec. Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Bali 80552, Indonesia





峇里島景點推薦#6 德哥拉朗梯田 Alas Harum Bali

▲峇里島旅遊全攻略－德哥拉朗梯田 Alas Harum Bali

▲峇里島旅遊全攻略－德哥拉朗梯田 Alas Harum Bali

這裡不是單純的梯田，而是「會玩」的梯田。除了經典的綠色層層稻田，還有超熱門的叢林鞦韆、鳥巢拍照點，甚至還能邊喝咖啡邊看整片山谷。想拍美照、想放空、想找點刺激，這裡一次滿足。





德哥拉朗梯田地點資訊：

Google評分：4.4 ★★★★☆

景點地址：Jl. Raya Tegallalang, Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Bali 80561, Indonesia





峇里島旅遊住宿：三大豪華風格

峇里島住宿推薦#1 放鬆度假系

阿雅娜度假村 AYANA Resort Bali

▲峇里島旅遊全攻略－阿雅娜度假村 AYANA Resort Bali

AYANA Resort Bali 是金巴蘭著名的頂級五星綜合度假村，以其坐擁懸崖海景、絕美日落的 Rock Bar、14座特色泳池、以及超過19間國際餐廳的奢華體驗聞名。這座度假村最大特色是與相鄰的 RIMBA、AYANA Segara 和 Villa 共享園區內所有設施，融合傳統峇里島風情與熱帶海景，是蜜月與放鬆首選。





阿雅娜度假村地點資訊：

Google評分：4.7 ★★★★☆

店家電話：+62 361 702222

店家地址：Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali, 印尼

店家官網：https://www.ayana.com/





峇里島住宿推薦#2 親子旅遊系

峇里島硬石酒店 Hard Rock Hotel Bali

▲峇里島旅遊全攻略－峇里島硬石酒店 Hard Rock Hotel Bali

Hard Rock Hotel Bali 位於庫塔海灘旁，是一家充滿搖滾風格的5星級度假村。飯店擁有418間客房、壯觀的室外游泳池、水上樂園，以及豐富的娛樂設施如沙灘排球、搖滾spa，非常適合親子旅遊。其地理位置優越，鄰近庫塔廣場及藝術市場，交通便利。





峇里島硬石酒店地點資訊：

Google評分：4.6 ★★★★☆

店家電話：+62 361 761869

店家地址：Jl. Pantai Kuta, Banjar Pande Mas, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361印尼

店家官網：https://hotel.hardrock.com/bali/





峇里島住宿推薦#3 深度野奢系

烏布嘉佩樂酒店 Capella Ubud

▲峇里島旅遊全攻略－烏布嘉佩樂酒店 Capella Ubud

Capella Ubud 是享譽國際的頂級奢華帳篷度假村，隱匿於凱利基的熱帶雨林深處，由知名建築師 Bill Bensley 操刀，以19世紀歐洲探險家為主題，完美融合野奢生活的概念，享有頂級服務、私人泳池及叢林景觀，是全球公認的隱世度假天堂！





烏布嘉佩樂酒店地點資訊：

Google評分：4.8 ★★★★★

店家電話：+62 361 2091888

店家地址：Jl. RY Dalem, Keliki, Kec. Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Bali 80561印尼

店家官網：https://capellahotels.com/en/capella-ubud





峇里島旅遊行程：深度感官體驗

不想被走景點所侷限，想要一段更深層直達你感官與靈魂深處的峇里島獨特體驗，那這三組『深度感官體驗』，是你絕不能錯過的，從靈性療癒、能量修復與信仰生活的文化聖地尋訪，找到你的命定之旅。





閱讀更多旅遊攻略：

【峇里島自由行】6種風格一日遊行程：神話/冒險/找療癒

想知道全台更多熱門主題旅遊內容，請上「Tripbaa趣吧！旅遊平台」

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」