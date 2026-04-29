潛進印尼馬拉圖 梭魚風暴、鯨鯊與森林藍洞的終極夢幻旅程

【圖／文：Peggy 江斾錡】

位於印尼東加里曼丹外海的Maratua Atoll馬拉圖環礁，是潛水員心中的祕境天堂。這裡遠離人潮，保持著近乎原始的海洋環境。由於地處海流匯聚帶，馬拉圖的水下生態豐富得驚人，能見度常年維持在20–40米之間，是喜歡大景、魚群牆與刺激水流（Drift dive）的潛水者必訪之地。

前往馬拉圖的交通，是一趟名副其實的「前往世界盡頭」之旅。從台北飛雅加達後，搭上隔天清晨的國內線飛往塔拉根（Tarakan）或貝勞（Berau），接著半小時車程、轉乘3、4小時快艇前往渡假村。整段旅程往往超過一天半甚至接近兩天，而印尼國內線以「隨性」聞名—延誤、隨意更改班機時間、臨時取消航班，改班機到泗水中轉變成兩段飛行，都是家常便飯。我甚至曾遭遇人到了行李沒跟上隔天才到，因此在印尼潛水旅遊的建議就是：旅遊不便險一定要買。如果很怕長時間的船程，馬拉圖每週有兩班往返塔拉根的小飛機，只有11個座位，居民優先，遊客得候補。不過時間無法直接銜接塔拉根往返雅加達的航班，得多住一晚。雖然需長途跋涉，然而，當第一潛跳下水後看到這片海的瞬間，我突然明白了，這一切都是通往天堂之前必經的考驗。

▲從貝勞（Berau）的碼頭登船，搭乘快艇前往渡假村船程約3小時。

▲渡假村內可見馬拉圖潛點地圖。





潛水者天堂 捕捉震撼海洋大景

馬拉圖最知名的海洋生物明星就是成千上萬的梭魚風暴。一旁的卡卡班島Kakaban上有個無毒水母湖，島周圍珊瑚礁生態豐富，幸運的話有機會看到害羞的長尾鯊到30多米的清潔站做SPA。周遭海域有非常特別的魚排Bagan捕魚，吸引了鯨鯊來吃早餐。另一個亮點是聖加拉奇島Sangalaki的海龜保育中心，這裡有海龜孵化場，更有海龜寶寶池，而在行程的最後，一定要探訪藏在馬拉圖的森林中的藍洞Goa Halo Tabung。

Turtle Traffic｜海龜通道Sea Turtle

這個區域因高密度的海龜而得名。這裡以綠蠵龜為主，在此覓食、清潔與休息，區域內的礁岩洞穴提供牠們天然的避風處。綠蠵龜以海藻為主要食物來源，常見於淺礁低頭覓食。這裡的綠蠵龜和台灣的比起來體色特別淺，背甲花紋非常漂亮。

East Wall｜豹紋鯊Leopard Shark

East Wall由深礁壁與寬廣沙地組成，為豹紋鯊休息與活動的典型熱點。成年豹紋鯊日間多以靜止方式停留於沙地，透過腹鰭支撐身體、維持緩慢呼吸，以降低能量消耗。此區能見度佳、地形開闊，使潛水員能在不干擾牠們的情況下觀察到其體態與休息行為。

魚排Bagan｜鯨鯊早餐Whale Shark

Bagan是東南亞傳統的定置捕魚平台，漁民以夜間強光吸引小型洄游魚群，主要捕撈目標為Puri（屬於鯷科的一種小型魚）。鯨鯊會在清晨接近魚排，利用張口濾食方式進食聚集於水面的魚群。鯨鯊會在魚排周邊反覆上升、吸食。為了看鯨鯊吃早餐，我們得早上四點就集合出門，伴著滿天的星星搭乘超過一個小時的船前往魚排，因為鯨鯊只有清晨會去吃飯，天亮了鯨鯊就會離開。這裡水流強勁，水層中營養鹽密度高，水中也漂浮著各種水母。

Goa Halo Tabung｜馬拉圖藍洞

藏身在森林中的Goa Halo Tabung為馬拉圖島的藍洞，由石灰岩形成的自然結構。洞內水體主要為淡水加上少量海水滲入，呈現出 「微鹹」的狀態。洞頂的自然光束透入後因折射使水面呈現亮寶藍色。狹長的藍洞，每個角度各有特色，俯瞰像水下峽谷，側面像懸崖峭壁，洞的上方是茂密的森林。被茂密樹林遮擋，只有中午時段，陽光灑落水中的光束感有種身處水下教堂的意境。這裡空間不大，但各種角度的美令人目不暇給，每次造訪總讓人意猶未盡。

Taman Wisata Alam Pulau Sangalaki｜聖家拉奇海龜保育中心

這裡是綠蠵龜的重要繁殖地。母龜通常在夜間上岸產卵，每窩約產60–130顆卵。由於這裡沙灘腹地小，幾乎一整年都會有母龜上岸產卵，志工會在母龜產後將卵窩移至孵化場，進行卵窩標示與監測，降低天敵干擾，也避免下一隻上岸母龜重複產卵把舊卵窩挖出來，以提升存活率。孵化後的海龜寶寶會集中在海龜池中，待天色暗後野放。這裡可觀察到從產卵、孵化到海龜寶寶入海的完整流程。

Channel｜梭魚風暴與傑克魚群

此處為馬拉圖海域最具代表性的洄游魚群集結地點，強流帶來高濃度營養鹽，使這裡成為大型掠食性魚類的覓食廊道。生活於此的黃尾梭魚和黑鰭金梭魚體長普遍超過一米，會以緊密隊形構成魚牆，在水流轉向或受外力干擾時，魚群可能出現旋轉聚合的行為，形成俗稱的「梭魚龍捲風」，成千上萬的傑克魚群也常出沒於此。這裡能一次觀察大型掠食性魚群的行為模式，是相當震撼的海底夢幻大景。

Coral Garden｜聖誕樹管蟲與丹尼斯豆丁海馬

此處因珊瑚覆蓋率高與水流溫和，成為多種微小生物的理想棲地。聖誕樹管蟲Christmas tree worm為固著性多毛類，會在珊瑚骨骼中鑽洞，以羽冠捕捉浮游生物；牠們對震動相當敏感，受驚時會迅速縮回洞內。這裡還有少見的丹尼斯豆丁海馬 Denise’s pygmy seahorse，體長僅約1公分，體色與型態與居住的海扇高度擬態，身小小的豆丁生性害羞，有水流時海扇會伸出觸手捕食就像開出一朵朵小花，不過一旦被干擾或觸碰觸手就會收起來，拍攝難度很高。

▲聖誕樹管蟲

▲丹尼斯豆丁海馬

Coral Reef｜珊瑚礁生態

科學研究指出，馬拉圖周邊的珊瑚多樣性與覆盖率在印尼海域名列前茅，這片三角中心由軸孔珊瑚、鹿角珊瑚與多型軟珊瑚共同構成複雜的礁體結構，為幼魚與無脊椎動物提供庇護空間。常見礁魚包括蝶魚、棘尾魚、石鱸與笛鯛科魚類。健康的礁體系統吸引更高階的掠食者，形成穩定的食物鏈。

House Reef｜麒麟魚求偶與交配

每天傍晚躁動的麒麟魚準備出門約會！牠們生性害羞，所以千萬不能開白燈看，太亮就不出門了！一定要準備紅光燈。簡單介紹麒麟魚的約會流程：體型較大的公魚會主動找母魚，反覆立起背鰭，對母魚跳求偶舞，如果母魚接受他就會抱著對方兩隻一起旋轉上升，約10秒後兩隻同時釋卵射精，完成後立刻鑽回珊瑚中。不過忙碌的公魚會立刻出發下一戰，一晚最多能跟8隻母魚約會呢！





｜同場加映｜入住最放鬆沙灘度假村

馬來西亞人開設的「Maratua Blue Resort 馬拉圖藍海度假村」，中英文皆可溝通。度假村內廣東大廚，精通各種菜系，中式、西式、泰式、印尼風味餐等等，每一餐都有驚喜。渡假村本身以低度開發為理念。為了減少砍伐樹木，在建造過程中巧妙避開許多樹木，甚至打造空間讓樹木穿過建築。為了讓所有度假村的民生用水乾淨流入海中，斥資超過7萬美金打造全島最完善的淨水處理系統。這裡有與世隔絕的度假村私人長沙灘，住宿有森林木屋和海景套房可選擇，空間非常寬敞舒適！

▲木棧道通往碼頭，沿途木屋旁有巨大淨水過濾系統及潛水中心。

▲森林小木屋空間非常寬敞舒適。





旅遊資訊站

馬拉圖是位於印尼東加里曼丹外海的一座環礁島。周邊包括以無刺水母湖著稱的卡卡班島（Kakaban），以及綠蠵龜主要產卵地—聖加拉奇島（Sangalaki）。外海仍保有傳統漁法的—魚排Bagan，清晨經常吸引鯨鯊前來濾食。這些島嶼與漁作文化共同形成馬拉圖獨特的海洋生態網絡。

幣值：印尼盾。建議攜帶美金在印尼換印尼盾。

時差：與台灣時間同步 電壓：220伏特

航班：台灣無直飛航班，可從印尼雅加達轉機前往。

簽證：出發前需上網申請印尼電子落地簽(eVOA)，申請費用50萬印尼盾（約

新台幣1,000元）。

網址：https://www.instagram.com/maratuablue

注意事項：交通過程得轉乘多班航班，印尼國內航班段更改或取消機率高，建議購買旅遊不便險。





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