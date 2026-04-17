趁雨季來臨前出發！現在正是造訪「這座海島」的最佳時機

【文・KKday旅遊生活誌】

在夏天的雨季正式報到前，普吉島正迎來一年中最迷人的黃金時刻。陽光剛剛好、海水清澈見底，而這正是把握最後乾季出發的最佳理由！無論是想躺在沙灘上享受陽光度過愜意的午後，還是跳進海裡和熱帶魚群共游，現在的普吉島天氣少了黏膩，多了清爽。別再猶豫了，趁著天氣還沒翻臉前，讓自己先飛一趟吧！

普吉島介紹

普吉島為泰國境內最大的島嶼，擁有豐富的天然資源與美景，更是熱門旅遊景點、度假首選，相比菲律賓或是馬來西亞的島嶼，普吉島的開發時間更久，觀光資源與設備都更齊全，很多種不同的樣貌都可以在普吉島找到，像是海灘、經典跳島行程、飛索、酒吧、古鎮小區、按摩等。

普吉島大致可以分成三個區域，分別為芭東海灘、普吉島市區、卡隆海灘，芭東海灘有購物區（BigC、最大百貨Jungceylon都有）、海灘，但離各個主要景點比較遠。普吉島市區也有購物區、建築以彩色的小矮房為主，異國色彩濃厚，離飛索、跳島的地點較近。卡隆海灘了話，不如芭東海灘有名，人潮相對來說比較少，設施也比較不齊全，但如果你來普吉島就是想圖個清淨，那麼卡隆海灘也許就很不錯！

行前攻略

旅遊季節

泰國的氣候主要分成三種：涼季（11月-2月）、熱季（3月-5月）、雨季（6月-10月），天氣乾爽涼涼的，超適合浮潛、跳島、曬太陽、拍美照，是當地的旅遊旺季～不過這段時間機票和住宿通常都比較貴，人也多，要提早規劃才搶得到好位置！，也因為如此這個時段的機票、住宿都會很貴。

如果你怕人擠人，也可以選擇在3月到5月的熱季去，但記得防曬做好、喝水喝爆，才不會還沒玩就中暑啦～

泰國簽證

現在持有台灣護照的旅客可以享有泰國免簽服務啦！但切記從現在開始泰國跟日本一樣，所有旅客需在入境前72小時內填寫電子入境卡（TDAC），記得將收到的確認郵件與QR CODE 截圖，以免在機場時網路突然出現問題唷～

自由行必備物品

另外編輯也在這邊提醒大家一些普吉島自由行需要帶的東西，像是：暈車藥、暈船藥、腸胃藥這些常備藥品。普吉島是海島度假勝地，免不了會有一些跳島的行程需要坐船因為在普吉島可能會有水土不服、吃壞肚子的情況發生，或是不適應泰國的辛香料也有可能會讓肚子鬧脾氣，所以強烈建議要帶著要以備不時之需。

再來就是防蚊液普吉島位在熱帶地區所以蚊蟲不少，加上很多餐廳、酒吧都在戶外，被叮咬的機率非常高，如果要參加飛索行程了話更是一定要備著！因為飛索地點是位在叢林，又濕又熱，完全是蚊子大本營！

行程推薦

皮皮島＆瑪雅灣一日遊

皮皮島算是每個來普吉島的遊客都必體驗的經典行程，更因為李奧納多的電影《海灘The Beach》而聲名大噪，海水藍得有層次，美景石洞保留完好，就像是小馬爾地夫。這個行程不是搭乘小船跳島，而是高級雙體帆船，活動包含：兩次浮潛、獨木舟、追海豚、看夕陽，還會途中經過小皮皮島、天堂灣、愛情灣等景點。

泰式按摩

來到泰國沒來按摩就不能說你來過！通常按摩都會分成「泰式按摩」、「精油按摩」兩種，也有的會分為四人泰式按摩、草本按摩等，可以依照個人喜好做選擇。編輯也推薦大家幾家普吉島有名的按摩：

普吉島按摩｜Let’s Relax Spa：泰式按摩、精油按摩、熱石按摩、足部按摩

普吉島按摩｜Oasis Spa ：熱油按摩、頭部按摩、水療方案

暹羅天使劇場表演

想安排一點不一樣的藝文行程，那一定不能錯過暹羅天使劇場的表演！這是泰國相當著名的室內大型劇場表演，結合泰國傳統舞蹈與戲劇，搭配音樂及絢爛的特效，加上演員們專業的特技表演，呈現一場刺激精彩的視覺饗宴。內容主要傳達泰國的歷史與文化，融合了神話，帶給觀眾們奇幻又豐富的體驗～

編輯覺得最棒的一點是暹羅天使劇場竟然有提供中文字幕解說！出國看表演最怕的就是看不懂或聽不懂當地語言，觀看體驗直接減半，但在這裡完全不需要擔心，實在是太加分！過去在曼谷也能觀賞到暹羅天使劇場的表演，無奈歷經疫情影響，之前就已宣布永久熄燈。所以如果有機會到普吉島玩，一定要把握機會欣賞！

景點推薦

攀牙灣

過去曾在007系列電影場景中出現的攀牙灣，是矗立在純淨海域上的陡峭懸崖，其石灰岩景觀是因地質斷層運動與數百萬年雨水侵蝕及風化作用而形成的鐘乳石。要到攀牙灣，可以搭乘景觀船從海上遠觀清澈海水與奇岩交織的動人美景，或是安排攀牙灣海上一日遊行程，盡覽周邊小島的獨特風光。

可以在這裡體驗衝浪、獨木舟賞夕陽，或是在遊艇上吃觀海饗宴、開派對等等，都是小編推薦的普吉島遊玩方式，將全身心浸透在這片海洋裡享受！

嘉年華魔法公園

幾乎可以稱為是泰國版迪士尼樂園的「嘉年華魔法公園」是一座大型夜間主題樂園，更是第一座以泰國嘉年華為主題的遊樂園！

樂園位於普吉島中央，從各個飯店或海灘前往都相當方便，佔地超過40英畝，在這可以欣賞熱鬧壯觀的嘉年華表演、巨型花車遊行、街頭舞蹈等慶典活動，園區內還有豐富的餐廳、酒吧與購物商店，兒童遊樂設施當然也少不了，砸下重金打造的主題樂園一開幕就奪得9項金氏世界紀錄，真的是全方位的浮誇！

芭東海灘

海岸線綿延長達約三公里的「芭東海灘」，帶有清幽且有濃厚熱帶風情的超美海灘，在這裡可以從事進行拖曳傘等各項海上活動，加上附近餐廳、按摩店、酒吧和海景飯店林立，吃喝玩樂都超棒，是普吉島度假中熱門的景點。

樂園位於普吉島中央，從各個飯店或海灘前往都相當方便，佔地超過40英畝，在這可以欣賞熱鬧壯觀的嘉年華表演、巨型花車遊行、街頭舞蹈等慶典活動，園區內還有豐富的餐廳、酒吧與購物商店，兒童遊樂設施當然也少不了，砸下重金打造的主題樂園一開幕就奪得9項金氏世界紀錄，真的是全方位的浮誇！

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