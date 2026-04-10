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限時開幕優惠！ 亞洲全新Club Med隱奢海島據點 馬來西亞沙巴「婆羅洲度假村」開放預訂

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全包式度假品牌 Club Med 宣布備受期待的全新度假村「Club Med Borneo」正式開放預訂。　圖：Club Med／提供
全包式度假品牌 Club Med 宣布備受期待的全新度假村「Club Med Borneo」正式開放預訂。　圖：Club Med／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】全包式假期領導品牌 Club Med 宣布，備受期待的全新度假村馬來西亞沙巴「婆羅洲度假村」（Club Med Borneo）即日起正式開放預訂，並預計於2026/11/16迎接首批賓客。

度假村選址於距離亞庇約兩小時車程、被譽為「沙巴隱奢秘境」的瓜拉潘尤（Kuala Penyu），在這片橫跨逾億年歷史的自然場域中，旅人可近距離探索媲美亞馬遜的紅樹林生態與豐富野生動物，同時坐擁如馬爾地夫般純淨的白色沙灘與清澈海岸，並沉浸於世界級絕美日落景致之中，重新詮釋沙巴作為近在咫尺的熱帶隱奢後花園。

即日起，Club Med 馬來西亞沙巴「婆羅洲度假村」推出開幕限時優惠，即刻卡位享4天3夜食宿全包假期每人最低新台幣20,300元起，邀請旅人走進純淨未染的南洋秘境，探索沙巴婆羅洲的純粹本質。

▲Club Med 全新度假村已開放預訂，可近距離探索媲美亞馬遜的紅樹林生態與豐富野生動物。　圖：Club Med／提供
▲Club Med 全新度假村已開放預訂，可近距離探索媲美亞馬遜的紅樹林生態與豐富野生動物。　圖：Club Med／提供

Club Med 台灣珂境總經理江佩書表示：「近年台灣旅客旅遊趨勢，已逐漸從傳統熱門城市轉向更具自然深度與探索價值的目的地。以馬來西亞沙巴為例，根據沙巴旅遊局觀光數據統計，台灣旅客赴沙巴人次持續成長，2025全年較前一年成長近兩成，顯示沙巴正快速崛起成為新興海島旅遊熱點。Club Med 看準此一趨勢，打造「婆羅洲度假村」，作為品牌於亞洲的重要布局，延續與自然共融的度假理念，結合廣達17公頃原始腹地與4公里綿延白沙海岸，打造兼具隱私感與探索體驗的全新度假村，為旅客帶來更具深度與奢華的海島度假新選擇。」

▲度假村結合廣達17公頃原始腹地與4公里綿延白沙海岸。　圖：Club Med／提供
▲度假村結合廣達17公頃原始腹地與4公里綿延白沙海岸。　圖：Club Med／提供

Club Med 融合在地文化底蘊　構築自然景觀綠建築

Club Med 馬來西亞沙巴「婆羅洲度假村」座落於自然綠意之中，建築設計靈感源自當地原住民長屋，以淡色木材、編織質感及溫暖現代感，完美捕捉了婆羅洲的精髓。度假村共擁有400間客房，其中包含39間謐境探索系列套房，入住即可進入專屬私享空間，享受獨立泳池、尊榮酒吧與專屬禮賓服務，為假期增添一抹靜謐奢華。

為展現 Club Med 對環境永續的承諾，度假村更落實低密度開發、節能節水與自然通風設計，目標成為亞太區第一間獲得 BREEAM 永續建築認證的濱海度假村。

▲度假村座落於自然綠意之中，其中包含39間謐境探索系列套房，可享受專屬奢華服務。　圖：Club Med／提供
▲度假村座落於自然綠意之中，其中包含39間謐境探索系列套房，可享受專屬奢華服務。　圖：Club Med／提供

▲度假村座落於自然綠意之中，建築設計靈感源自當地原住民長屋。　圖：Club Med／提供
▲度假村座落於自然綠意之中，建築設計靈感源自當地原住民長屋。　圖：Club Med／提供

深入探索婆羅洲自然秘境　沉浸於在地生態及文化風情

Club Med 「婆羅洲度假村」精心規劃眾多文化體驗，邀請賓客在放鬆身心之餘，深入感受婆羅洲獨特生態與文化魅力。旅人可參與環境教育工作坊，透過導覽與互動體驗，認識婆羅洲的豐富生態系統與永續理念；在紅樹林獨木舟之旅中，近距離感受濕地生態與自然景觀，體驗探險與療癒兼具的沉浸式冒險；或挑戰亞洲近年熱門的輕運動匹克球。

▲旅客可透過豐富文化體驗，探索婆羅洲自然秘境，沉浸於在地生態及獨特風情。　圖：Club Med／提供
▲旅客可透過豐富文化體驗，探索婆羅洲自然秘境，沉浸於在地生態及獨特風情。　圖：Club Med／提供

對喜愛深度探索的旅客，度假村亦提供多元精選行程，包括黃昏遊船穿梭克里亞斯河，觀察長鼻猴、銀葉猴與各類鳥類，夜幕降臨後，螢火蟲點亮整片紅樹林，呈現婆羅洲最具代表性的自然奇觀；或參加在地文化探索之旅，造訪傳統村落（如 Mari Mari 文化村），親身體驗五大原住民族的生活，深入感受婆羅洲多元且深厚的文化底蘊。

▲度假村亦提供多元精選行程，可造訪傳統村落，親身體驗五大原住民族的生活。　圖：Club Med／提供
▲度假村亦提供多元精選行程，可造訪傳統村落，親身體驗五大原住民族的生活。　圖：Club Med／提供

搶先探索沙巴婆羅洲隱奢秘境　尊享開幕禮遇

Club Med「 婆羅洲度假村」即日起正式開放預訂，並推出限時開幕優惠，即刻卡位可享4天3夜食宿全包假期，每人最低新台幣20,300元起，體驗結合奢華度假與原始自然之美的全新旅程，親身感受婆羅洲的文化魅力。 

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