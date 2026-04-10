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出國竟被詐騙！ 飛大馬誤填MDAC假網站噴39美元 她崩潰喊：亞洲第一大盤子

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導

藝人謝依霖（Hold住姐）日前前往馬來西亞探望丈夫，卻因誤填假冒「MDAC馬來西亞數位入境卡」網站，遭詐39美元（約新台幣1200多元）。她無奈自嘲「亞洲第一大盤子」，也提醒民眾官方MDAC申請其實免費，呼籲出國前務必確認網站真偽，避免個資與金錢損失。

謝依霖。記者沈昱嘉／攝影
謝依霖。記者沈昱嘉／攝影

填寫完畢還收回信？Hold住姐赴馬入境驚魂

謝依霖於9日準備飛往馬來西亞時，因先生提醒需填寫「馬來西亞數位入境卡（MDAC）」，她便自行上網搜尋相關關鍵字。在挑選網站後，她不僅詳盡填寫了個資，還支付了39美元（約新台幣1,250元），隨後也順利收到電子郵件回函。

本以為一切準備就緒，未料抵達馬來西亞入境時，卻被海關告知查無資料遭拒。謝依霖這才驚覺自己落入詐騙陷阱：「原來我剛剛填的是假的！」雖然現場緊急補辦手續後順利通關，但原本滿心期待的旅程，一開頭就因詐騙陰影而蒙塵。

被詐騙也要挑貴的？揭開假簽證網站收費黑幕

事後謝依霖上網徹查發現，這類偽裝成官方介面的假網站，通常向受害者收取20至35美元不等的「服務費」，而她支付的39美元竟明顯高於常見的詐騙行情。她無奈在社群平台發文苦笑：「不枉我是亞洲第一大盤子，被詐騙也要挑貴的詐，不講武德欸！」

她強調，真正的馬來西亞MDAC入境申請完全免費，根本不需支付任何費用。她除了希望大眾別再上當，更隔空向詐騙集團喊話，期盼他們能將聰明才智用在對社會更有貢獻的地方。

謝依霖

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