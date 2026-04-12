越南芽莊絕美海景讓人心醉，揭秘東方馬爾地夫！

【FunTime小編群】芽莊號稱擁有越南最美海岸線，是著名的度假勝地，美麗的海洋城市更讓這裡有小馬爾地夫的美名。長達6公里、延綿不絕的白色沙灘配上高聳椰子樹，還有沿著海岸林立的酒店，充滿度假風情氛圍！除了沙灘酒店外，芽莊擁有北越及中越的世界文化遺產，也有富含礦物質的泥浴SPA，快來跟FunTime小編一探究竟吧！

芽莊在哪裡？

芽莊。

芽莊位於越南的中南部，是一座充滿宗教以及文化氣息的沿海城市，這裡氣候溫暖、鮮少降雨，僅有11月至隔年2月才有較明顯之降雨量。芽莊自然美景豐富，海水能見度高，海底世界更是迷人，因此這裡充滿了來自世界各地的潛客。芽莊擁有多元的宗教信仰，在這裡可以看見佛教寺廟隆山寺、天主教教堂以及印度教建築婆那加占婆塔，除了美麗的大自然，濃厚的文化底蘊也讓芽莊多了一分神秘色彩。

前往芽莊的交通方式有哪些？

飛機

目前台灣沒有直飛芽莊的航班，僅能直飛胡志明市或是河內市、香港，再轉搭越南班機抵達芽莊，其中也有蠻多人會選擇到胡志明市或者峴港旅遊時，順便到美柰、芽莊、大叻遊玩。搭飛機是前往芽莊花費時間最少，費用相對高一點的選擇，但出國旅遊時間就是金錢，若盤纏充足的話，非常推薦搭舒適又快速的飛機前往喔！

臥鋪巴士（Sleeper Bus）

臥鋪巴士。

到越南可以體驗看看臥鋪巴士－當地人滿常使用的一種交通方式。由於越南交通建設發展較為緩慢，高速鐵路並不發達的關係，來往城市之間平均車程需花費大約5到12個小時，以胡志明市到芽莊為例，約440公里的距離需要6到11個小時的交通時間，搭乘夜晚的臥鋪巴士的話，不僅能夠可以省下一筆住宿費，還可以節省白天的交通時間，睡一覺就能抵達目的地！若想搭乘臥鋪巴士的話，注意要留意隨身錢財，也要預留相對多的時間以防路上塞車致使行程延誤，如果時間充裕不想花大把鈔票搭機的話，臥鋪巴士是個好選擇喔！

火車

火車。

有人或許會好奇那搭當地火車會不會更舒適更快一點呢？火車分成不同等級的臥舖，有硬座、軟座、硬臥、軟臥，也有分人房與六人房，如果是因為舒適度才選擇搭火車的話，建議搭乘價格高一些的軟臥車廂或火車，因為普通臥舖有時清潔力不足，有潔癖的人就不建議囉！搭乘火車的時間與乘坐臥舖巴士的時間差不多，價錢卻差別很大（以較高等的軟臥車廂來說），如果不是為了體驗火車的話，小編這邊建議大家可以搭乘臥鋪巴士就好。

小編告訴你：不管搭乘什麼交通工具，都要非常小心身邊財物喔！尤其火車人較多，有時又須跟不認識的人共享一間房間，很可能會被順手牽羊！

芽莊當地交通

芽莊當地交通。

巴士

芽莊市區內的景點基本上都可以透過巴士抵達，市內巴士票價約為10,000-50,000越南盾／單程，不過班次不多，也沒有英文資訊，若是第一次前往芽莊，建議還是叫車較為安全、方便！

計程車

在芽莊叫Grab以及計程車相當方便，Grab的價格會因為搭車時需求量而有變動，搭乘計程車自金蘭機場至芽莊市區平均車資約為300,000-500,000越南盾，約花費50分鐘。

芽莊必去景點推薦

芽莊海灘（Bãi biển Nha Trang）

芽莊海灘。

想要享受陽光與沙灘不可錯過芽莊海灘，這裡以乾淨沙灘以及清澈海水著名，潔白沙灘延綿海岸線，波光粼粼的海水不禁讓人感到心曠神怡，無論是下水玩水還是待在岸邊曬日光浴都非常適合，在早晨以及傍晚也會有非常多當地人到芽莊海灘游泳、享受日光照在身上的溫暖與放鬆，是芽莊市區內非常推薦的景點之一！

芽莊大教堂（Nhà thờ Núi Nha Trang）

芽莊大教堂。

法國殖民時期遺落下來的教堂建築，雖不像胡志明市的粉紅教堂或者紅教堂那樣繽紛，但以原石堆砌的宏偉建築，呈現出傳統哥特式建築的古典莊嚴之美！因為這裡地勢比較高，可以從教堂外俯瞰芽莊美景，且不須門票即可免費參觀唷～但要提醒大家的是，這裡周日有彌撒活動較不方便參觀，建議可以在平日參訪較能自在欣賞教堂的美唷～

小編小提醒：教堂在彌撒時間有可能不讓遊客進入，要注意一下喔！且根據去過的旅客們表示，教堂外可能會有一個警衛在收錢，但那個是樂捐，並不是必要的，可以依照自身能力決定是否要捐款！

營業時間：04:45-17:00（週日5:00-7:00、11:00-16:30）

彌撒時間：04:45及17:00（週日05:00、07:00、09:30、15:00、16:30、18:30）

婆那加占婆塔（Tháp Bà Ponagar）

婆那加占婆塔。

婆那加占婆塔是信奉印度教的古占婆王國所建造之神廟，印度教建築獨有的精緻雕刻呈現濃厚文化色彩，這間神廟信奉的是印度教的楊婆那加，由於芽莊是沿海城市，許多人以捕魚為生，楊婆那加便如同媽祖一般，保佑芽莊漁民出海捕魚一切平安、風調雨順，而這裡也因為極具特色的宏偉建築而成為芽莊地區最著名的景點之一。

門票：30,000越南盾

營業時間：06:00-17:30

疊山島（Điệp Sơn Island）

疊山島。

號稱芽莊的祕境沙灘－疊山島。疊山島距離市區大約1-2小時路程，須乘車1小時，再轉搭20分鐘的快艇才會抵達，這裡人煙稀少沒有居民居住，比起市區人多吵鬧的芽莊海灘，疊山島便如同桃花源一般，是一個遠離塵囂的祕境。疊山島上藏著一條長達800公尺的海底沙灘，退潮時便像摩西分海一樣，潔白沙灘露出，形成一條通往著其他島嶼的白沙小路，許多人更因此慕名而來。由於此處交通較為不便，建議可以參加當地旅行團、包車或租機車前往。

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