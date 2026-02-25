春日新生療癒之始：頌薩私人島嶼「Saraan Sanctuaries by Song Saa」共譜療癒之旅

【旅奇傳媒/編輯部報導】春日已至，屢獲殊榮的「頌薩私人島嶼」（Song Saa Private Island）呈現革新的康養概念－「Saraan Sanctuaries by Song Saa」，猶如一股春日的暖流，以再生式健康為核心哲學，引領賓客踏上一場與自然深度協作、重塑身心平衡的集體療癒旅程。其名「Saraan」在高棉語中意為「愛」，靈感源自佛教的「慈愛」教義－即對自我、眾生與環境的無私關懷。這份如春日般滋養萬物的愛，深深植根於中心的每一處設計與體驗之中。

▲通過採用天然資源與傳統古法，提供身心療癒。 圖：Song Saa Private Island／提供

與自然共生的療癒聖境 座落於原始純淨的「老公島」（Koh Bong）與「老婆島」（Koh Ouen）之間，「Saraan Sanctuaries by Song Saa」本身便是永續理念的體現。頌薩私人島嶼通過採用天然資源，將對土地的環境足跡降至最低。療程中所使用的產品，皆貫徹循環再生的精神：或於島上親手製作，大幅減少包裝與運輸耗能；或直接採購自當地社區的巧藝匠人，支持在地經濟。

許多配方始於島上種植或叢林採集的草本植物，並以傳統古法自行蒸餾，萃取其最純淨的精華，尊崇土地與海洋的自然生長韻律。與此相輔相成，「頌薩私人島嶼」亦精選 ILĀ（英國奢華有機保養品牌）等兼具卓越功效與倫理價值的奢華有機產品系列，確保在品質上毫不妥協，旨在全面喚醒、轉化並滋養賓客的身、心、靈。

▲以客為尊的服務 。 圖：Song Saa Private Island／提供

以賓客為本的舒適哲學

「頌薩私人島嶼」堅信，真正的療癒始於極致的舒適與自在。「Saraan Sanctuaries by Song Saa」給予賓客個人需求最高的關注。每間療癒別墅均可依個人喜好，選擇空調調溫或沉浸於自然通風之中。賓客可隨心切換不同的音樂氛圍，或全然沈浸於島嶼天然的聲籟交響－鳥語、風吟與海浪的輕柔節奏，本身就是最天然的療癒樂章。賓客可隨時向我們的療癒師提出任何特殊需求，並將全力為您定制專屬體驗。

▲新生療程：透過在頌缽、銅鑼、風鈴及水晶缽等樂器產生的和諧聲波與振動中，進入寧靜減壓狀態。 圖：Song Saa Private Island／提供

春日煥生 特色療癒

「Saraan Sanctuaries by Song Saa」的每項療程皆是為身心靈設計，汲取柬埔寨古老智慧，融合島嶼純淨植萃與當代療癒科技，引領賓客在個人化的旅程中，釋放積累的壓力，喚醒內在自癒力，迎來如春日般蓬勃的全新自我。如同春日微風拂過心靈，賓客可沉浸於聲音療法，在頌缽、銅鑼、風鈴及水晶缽等樂器所產生的和諧聲波與淨化振動中，引導心神進入深層冥想般的寧靜狀態，有效減輕壓力、焦慮，並促進整體平衡。

▲以天然草藥、植萃與古老舒緩儀式，以喚醒人體與生俱來的自癒之力。 圖：Song Saa Private Island／提供

高棉民族深受自然環境啟發，善用天然草藥、植萃與古老舒緩儀式，以喚醒人體與生俱來的自癒之力。「高棉藥草裹敷按摩」 演繹這一百年智慧，療程始於以豐潤草本精油進行全身按摩，促進循環。隨後，將溫熱的藥草包輕敷於身體，植物精華透過溫熱滲透肌膚，協助身體排毒、舒緩緊繃，最終以傳統按摩手法恢復能量流動，讓感官與能量如草木逢春般悠然甦醒。

療程核心是對大地豐盛恩賜的虔誠運用與現代轉譯。賓客可在隱秘雨林中展開一場完整的「純淨重生之旅 Raw-Renew Journey」，從有機磨砂煥膚到營養裹膚的深度滋潤，逐步釋放壓力與雜質。亦可在「維琪水療護理 Vichy Experience Hydrotherapy」中感受水流如春雨般的溫柔滋養，使肌膚重現光采。而極具靈性的「沐悅祈福儀式 Bath Ritual: Blessing」，則以ILĀ有機沐浴油的芬芳與蓮花、茉莉的聖潔寓意，為身心進行一場奢華的祝福洗禮，象徵靈性的更新與綻放。

▲以自然之聲、大地之禮與祝福之光和純淨飲食，悉心灌溉每一次療癒。 圖：Song Saa Private Island／提供

針對現代生活的特定需求，「頌薩私人島嶼」更設計了一系列煥新之旅。無論是旨在徹底紓解耗竭的「消解倦怠之旅」、引導深沉修復的「深度睡眠之旅」，或是幫助脫離數位紛擾的「數位排毒之旅」，均透過量身定制的療程組合，從音療、草本、水療到心靈儀式，多維度促進全面復甦。對於愛侶，「伴侶連繫之旅」則在私密饗宴與星空聲浴中，讓情感連結如春日花卉般茁壯新生。

「頌薩私人島嶼」以自然之聲、大地之禮與祝福之光，悉心灌溉每一次療癒，陪伴賓客迎來內外徹底的煥新與平衡。

