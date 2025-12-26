直飛長灘島暫停　菲律賓觀光部提供替代建議方案

【文・吳育光】

菲律賓觀光部對於菲律賓皇家航空（Royal Air Philippines）宣布自明年1 /4日起暫停飛往長灘島航班一事，深感遺憾，也誠摯理解這項異動可能為旅客的行程安排帶來不便。菲律賓觀光部理解一趟旅行，往往不只是機票與飯店的安排，而是期待已久的假期、與家人朋友相聚的時光，觀光部特別整理以下資訊，希望能協助您更順利地調整行程，讓旅程依然充滿期待與美好回憶，繼續感受菲律賓的熱情與文化魅力。

長灘島替代航班與轉機資訊（以下建議皆為國際段與國內段同一家航空公司，以降低轉機負擔）

．菲律賓航空 Philippine Airlines

https://www.philippineairlines.com/tw/en/home.html

（T1 與 T2 間設有菲航專屬接駁巴士，每 15–20 分鐘一班；轉機動線清楚、行李只需在國際段行李轉盤拿出再到一旁的國內段轉機櫃檯託運國內段）

PR-891｜台北－馬尼拉 10:15 / 12:55

PR-2043｜馬尼拉－長灘島 15:00 / 16:15

PR-2042｜長灘島－馬尼拉 13:55 / 15:10

PR-894｜馬尼拉－台北 18:15 / 20:35

．宿霧太平洋航空 Cebu Pacific

https://www.cebupacificair.com/zh-TW/

（國際與國內航線皆於 T3，去程需提領行李通關後重新在一樓抵達大廳托運；流程單純、時間安排彈性）

5J-313｜台北－馬尼拉 10:20 / 12:45

5J-905｜馬尼拉－長灘島 15:10 / 16:25

5J-906｜長灘島－馬尼拉 17:00 / 18:25

（若時間允許，也可到 T3 對面的 Newport Mall 稍作休息）

5J-310｜馬尼拉－台北 23:35 / 02:00+1

．亞洲航空 AirAsia

https://www.airasia.com/zh/tw

（國際線抵達 T3 後，需完成入境程序並提領行李，再搭乘接駁巴士前往 T2 辦理轉機）

Z2-129｜台北－馬尼拉 01:55 / 04:10

Z2-215｜馬尼拉－長灘島 08:30 / 09:30

Z2-222｜長灘島－馬尼拉 12:40 / 13:45 或 Z2-224｜15:55 / 17:05

Z2-126｜馬尼拉－台北 17:35 / 20:00 或 Z2-128｜22:55 / 01:15+1

航班時間可能因實際營運略有調整，請以航空公司官網公告為準。建議預訂同一家航空公司的機票，以利轉機流程更加順暢。

