越南玩拖曳傘驚險墜海！ YTR「一隻阿圓」脖子被繩纏：人生跑馬燈全浮現

人氣YouTuber「一隻阿圓」以甜美外型和率真性格走紅。近日，她赴越南富國島旅遊時，體驗水上拖曳傘卻發生驚險意外，自曝連接傘的繩索突然斷裂，她與友人從高空墜入海中，過程驚險畫面全被紀錄下來。

阿圓在社群平台分享影片，回憶當下情況：「飛在空中突然墜落，我的頭撞到設備，人生跑馬燈全浮現。」她也透露脖子一度被繩索纏住，但當下本能反應迅速，成功將繩索解開，驚魂未定地直呼：「真的有嚇到！」幸好兩人墜海後立即抓住安全設備，未撞到其他物體，順利安全上岸。

此外，阿圓也透過社群提醒粉絲旅遊安全：「第一次玩拖曳傘就斷掉，查了新聞發現其實有很多意外事故，希望大家出國旅遊一定要注意安全。」影片公開後已超過190萬觀看次數，網友留言表達關心與驚訝，「還好你們平安無事，真的很危險」、「這東西發生很多意外！只是沒被爆出來」，引發熱議。