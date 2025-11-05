快訊

初判逾40年！花蓮吉安鄉建築工地驚見白骨 檢察官將相驗比對身分

解禁了！無其他確診案例 明中午起開放活豬運輸、7日起拍賣屠宰解禁

國台辦新發言人張晗「神秘背景曝光」 與宋濤、趙世通一樣來自中聯部

聽新聞
0:00 / 0:00

越南玩拖曳傘驚險墜海！ YTR「一隻阿圓」脖子被繩纏：人生跑馬燈全浮現

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
圖/翻攝自threads
圖/翻攝自threads

人氣YouTuber「一隻阿圓」以甜美外型和率真性格走紅。近日，她赴越南富國島旅遊時，體驗水上拖曳傘卻發生驚險意外，自曝連接傘的繩索突然斷裂，她與友人從高空墜入海中，過程驚險畫面全被紀錄下來。

阿圓在社群平台分享影片，回憶當下情況：「飛在空中突然墜落，我的頭撞到設備，人生跑馬燈全浮現。」她也透露脖子一度被繩索纏住，但當下本能反應迅速，成功將繩索解開，驚魂未定地直呼：「真的有嚇到！」幸好兩人墜海後立即抓住安全設備，未撞到其他物體，順利安全上岸。

此外，阿圓也透過社群提醒粉絲旅遊安全：「第一次玩拖曳傘就斷掉，查了新聞發現其實有很多意外事故，希望大家出國旅遊一定要注意安全。」影片公開後已超過190萬觀看次數，網友留言表達關心與驚訝，「還好你們平安無事，真的很危險」、「這東西發生很多意外！只是沒被爆出來」，引發熱議。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

相關新聞

來去越南玩！胡志明飯店推薦一次看　房間漂亮價格更漂亮

【FunTime小編群】南越曾被法國殖民百年，從建築、文化到飲食，不論何處都能看見法國的影子，也因此熱鬧的胡志明市有「東方小巴黎」的美稱；胡志明市雖然沒有地鐵之類的交通設施，但由於大多觀光景點都聚集在市區，加上這裡的計程車費並不高昂，因此大多人會選擇步行、計程車或用包車的方式移動，這次整理了幾間位於市區的飯店，每一間都距離景點不會太遠，而且CP值絕對足夠喔！

越南超好玩！從北到南高顏值、高CP值精選飯店一次看

【FunTime小編群】近年來越南可說是越來越熱門的旅行國度，不論是河內、胡志明、芽莊，都是必去城市。來趟越南行不但能品嘗道地越式美食、觀看水上木偶表演，還能造訪法國殖民時期留下的許多美麗歐風景點！不過來到越南不可不知的就是越南飯店的CP值超高，寬敞舒適、設施豐富的飯店，雙人房每晚大概三到五千就能享受到！本期小編就為大家介紹一些高CP越南住宿推薦，一起來看看吧！

赴泰注意！ 國喪期泰國觀光不封鎖「5大旅遊禁忌」一次看 「2大必去景點」暫停開放

泰國旅遊新制注意！ 王太后辭世國喪期「5大旅遊禁忌」 觀光不封鎖但「2大必去景點」暫停開放

去泰國吃什麼？泰國美食名單一次看，泰奶、冬陰功湯、米粉湯統統必吃

【FunTime小編群】泰國的食物好吃又便宜，種類也是多到數不完，根本是吃貨的天堂阿！不過選擇困難的朋友是不是覺得很苦惱，這麼多好吃的，旅遊的天數又有限，到底要從哪裡開始吃呢！這次FunTime小編來幫你統整泰國那些超級推、不吃回去就會後悔的泰式小吃，跟著吃準沒錯！享受美食之餘，曼谷的住宿、交通、景點、行程也很重要，小編貼心整理了曼谷旅遊完整攻略，你需要的資訊都在裡面囉～

馬來西亞自由行推薦｜沙巴美人魚島一日遊：浮潛看海龜、沙灘追夕陽、欣賞火舞表演！

如果你正在尋找一個可以徹底放鬆、遠離塵囂的地方，沙巴的美人魚島（Pulau Mantanani）絕對會讓你一秒愛上。這裡就像一幅熱帶明信片，白沙灘、湛藍海水和無敵夕陽，每個角落都美得不真實，是一座真正能讓人「放空腦袋」的度假天堂。

泰國將向外國遊客收取300泰銖旅遊稅 台北泰觀局：尚未接獲公文指示

【文・吳育光】 泰國旅遊暨體育部長 Atthakorn Sirilatthayakorn 10/3在受訪時指出，泰國政府計畫針對外國遊客收取300泰銖旅遊費，預計在4個月內進行審查並實施。記者致

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。