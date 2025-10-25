聽新聞
泰王太后詩麗吉離世「全國進入哀悼期」 《鬼聲泣3》曼谷路跑急喊卡
泰王太后詩麗吉王太后24日晚間辭世，電影《鬼聲泣3》（ธี่หยด3）原定今（25）日舉辦路跑活動，已緊急宣布延期舉行。
《鬼聲泣3》路跑活動是由泰國知名影業 Major Group 與泰國第3電視台、Instagram共同舉辦的活動，該活動時間原計畫為10月25日晚間6點半至午夜，以電影《鬼聲泣3》的恐怖氣氛為主題，參加的跑者需打扮成泰國鬼怪模樣，在活動規劃的城市中各地標中打卡。
因為泰王太后辭世，泰國全國進入哀悼期，雖官方尚未明訂公告禁娛，但要民眾「酌情遵行」。而《鬼聲泣3》路跑活動主辦單位今日上午則在臉書、IG等社群平台發文宣布「活動延期」，並表示：「我們謹向詩麗吉王太后殿下致上最誠摯的哀悼，同時對因此造成的不便深表歉意。」
