快訊

近10年首例！國5離奇出現獼猴屍體 駕駛疑看猴釀連環車禍

68歲男砸百萬買小木屋搬鄉下 才三年退休金大縮水「被迫打工度日」

聽新聞
0:00 / 0:00

泰王太后詩麗吉離世「全國進入哀悼期」 《鬼聲泣3》曼谷路跑急喊卡

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
《鬼聲泣3》曼谷路跑原定於25日下午至午夜舉行。圖／擷自臉書／Major Group
《鬼聲泣3》曼谷路跑原定於25日下午至午夜舉行。圖／擷自臉書／Major Group

泰王太后詩麗吉王太后24日晚間辭世，電影《鬼聲泣3》（ธี่หยด3）原定今（25）日舉辦路跑活動，已緊急宣布延期舉行。

《鬼聲泣3》路跑活動是由泰國知名影業 Major Group 與泰國第3電視台、Instagram共同舉辦的活動，該活動時間原計畫為10月25日晚間6點半至午夜，以電影《鬼聲泣3》的恐怖氣氛為主題，參加的跑者需打扮成泰國鬼怪模樣，在活動規劃的城市中各地標中打卡。

因為泰王太后辭世，泰國全國進入哀悼期，雖官方尚未明訂公告禁娛，但要民眾「酌情遵行」。而《鬼聲泣3》路跑活動主辦單位今日上午則在臉書、IG等社群平台發文宣布「活動延期」，並表示：「我們謹向詩麗吉王太后殿下致上最誠摯的哀悼，同時對因此造成的不便深表歉意。」

編輯推薦

泰國影業 Major Group 宣布《鬼聲泣3》曼谷路跑延期。圖／擷自臉書／Major Group
泰國影業 Major Group 宣布《鬼聲泣3》曼谷路跑延期。圖／擷自臉書／Major Group

《鬼聲泣3》路跑活動在城市中規劃打卡地標。圖／擷自IG／ch3thailand
《鬼聲泣3》路跑活動在城市中規劃打卡地標。圖／擷自IG／ch3thailand

相關新聞

馬來西亞自由行推薦｜沙巴美人魚島一日遊：浮潛看海龜、沙灘追夕陽、欣賞火舞表演！

如果你正在尋找一個可以徹底放鬆、遠離塵囂的地方，沙巴的美人魚島（Pulau Mantanani）絕對會讓你一秒愛上。這裡就像一幅熱帶明信片，白沙灘、湛藍海水和無敵夕陽，每個角落都美得不真實，是一座真正能讓人「放空腦袋」的度假天堂。

泰國將向外國遊客收取300泰銖旅遊稅 台北泰觀局：尚未接獲公文指示

【文・吳育光】 泰國旅遊暨體育部長 Atthakorn Sirilatthayakorn 10/3在受訪時指出，泰國政府計畫針對外國遊客收取300泰銖旅遊費，預計在4個月內進行審查並實施。記者致

「很不越南」的旅人天堂！峴港旅遊新風貌 打造不一樣的城市魅力

位於越南中部的峴港（Da Nang），數年前，以一雙巨大佛手開啟觀光大門，直至今，峴港早已走出屬於自己獨特的旅遊風格。在...

泰國蘇梅島奢華度假首選！ 米其林三星鑰「薩穆加納別墅」7折優惠中

【旅奇傳媒/編輯部報導】先不說今年十月連假連連，已過秋分，今年還有年假還沒休嗎？想趁假期和家人同遊，或是三五好友相約享受旅程，亦或準備辦一場慶祝人生重要時刻的活動，提供完整私人休憩空間的薩穆加納別墅（

曼谷「泰國行旅」季節限定菜單 一網打盡北、中、東北、南部風味美食

【旅奇傳媒/編輯部報導】根據許多旅遊調查結果顯示，約有將近7成的旅客認為美食是出遊的動機，而透過社群媒體的拍照打卡，各地料理體驗更成為旅遊回憶的要角。位於「曼谷137柱套房飯店」（137 Pillar

「0元機票」明天開搶！ 越捷航空「北中南出發」都有　直飛河內、富國島爽玩到明年

越捷航空「0元機票」明天開搶！北中南出發都有　直飛河內、富國島爽玩到明年

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。