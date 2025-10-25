聽新聞
BLACKPINK曼谷開唱首日落幕 突傳詩麗吉王太后辭世！恐面臨全國禁娛？
南韓超人氣女團 BLACKPINK 世界巡演高雄場於上周完美收官，本周則前進泰國曼谷，不過24日晚間傳出泰國王太后詩麗吉（สิริกิติ์）離世消息，若泰國政府宣布全國禁娛，BLACKPINK演唱會恐喊卡。
據泰媒《The Standard》報導，泰國政府大樓前今早依例升起泰國國旗，隨後降至半旗。包括內閣部長、公務員與媒體記者，全體皆穿著黑衣，以示對「詩麗吉王太后」的追思與敬意。隨著全國進入哀悼期，政府內部正研議是否頒布「暫停娛樂活動」公告，包括演唱會、節慶、綜藝錄製等皆可能受到影響。
而韓國女團BLACKPINK 原定24日至26在泰國曼谷拉加曼加拉體育場舉辦「DEADLINE」世界巡演演唱會，首日已於昨晚順利落幕，據現場粉絲分享影片，泰籍成員Lisa教Rosé泰語，Jennie則透露品嚐了當地美食，至於今、明兩日演唱會是否會因泰王王太后，，目前尚為傳出進一步消息。
