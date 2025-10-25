快訊

近10年首例！國5離奇出現獼猴屍體 駕駛疑看猴釀連環車禍

68歲男砸百萬買小木屋搬鄉下 才三年退休金大縮水「被迫打工度日」

聽新聞
0:00 / 0:00

BLACKPINK曼谷開唱首日落幕 突傳詩麗吉王太后辭世！恐面臨全國禁娛？

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
BLACKPINK本周在泰國曼谷開唱。圖／擷自IG／lalalalisa_m
BLACKPINK本周在泰國曼谷開唱。圖／擷自IG／lalalalisa_m

南韓超人氣女團 BLACKPINK 世界巡演高雄場於上周完美收官，本周則前進泰國曼谷，不過24日晚間傳出泰國王太后詩麗吉（สิริกิติ์）離世消息，若泰國政府宣布全國禁娛，BLACKPINK演唱會恐喊卡。

據泰媒《The Standard》報導，泰國政府大樓前今早依例升起泰國國旗，隨後降至半旗。包括內閣部長、公務員與媒體記者，全體皆穿著黑衣，以示對「詩麗吉王太后」的追思與敬意。隨著全國進入哀悼期，政府內部正研議是否頒布「暫停娛樂活動」公告，包括演唱會、節慶、綜藝錄製等皆可能受到影響。

而韓國女團BLACKPINK 原定24日至26在泰國曼谷拉加曼加拉體育場舉辦「DEADLINE」世界巡演演唱會，首日已於昨晚順利落幕，據現場粉絲分享影片，泰籍成員Lisa教Rosé泰語，Jennie則透露品嚐了當地美食，至於今、明兩日演唱會是否會因泰王王太后，，目前尚為傳出進一步消息。

相關新聞

馬來西亞自由行推薦｜沙巴美人魚島一日遊：浮潛看海龜、沙灘追夕陽、欣賞火舞表演！

如果你正在尋找一個可以徹底放鬆、遠離塵囂的地方，沙巴的美人魚島（Pulau Mantanani）絕對會讓你一秒愛上。這裡就像一幅熱帶明信片，白沙灘、湛藍海水和無敵夕陽，每個角落都美得不真實，是一座真正能讓人「放空腦袋」的度假天堂。

泰國將向外國遊客收取300泰銖旅遊稅 台北泰觀局：尚未接獲公文指示

【文・吳育光】 泰國旅遊暨體育部長 Atthakorn Sirilatthayakorn 10/3在受訪時指出，泰國政府計畫針對外國遊客收取300泰銖旅遊費，預計在4個月內進行審查並實施。記者致

「很不越南」的旅人天堂！峴港旅遊新風貌 打造不一樣的城市魅力

位於越南中部的峴港（Da Nang），數年前，以一雙巨大佛手開啟觀光大門，直至今，峴港早已走出屬於自己獨特的旅遊風格。在...

泰國蘇梅島奢華度假首選！ 米其林三星鑰「薩穆加納別墅」7折優惠中

【旅奇傳媒/編輯部報導】先不說今年十月連假連連，已過秋分，今年還有年假還沒休嗎？想趁假期和家人同遊，或是三五好友相約享受旅程，亦或準備辦一場慶祝人生重要時刻的活動，提供完整私人休憩空間的薩穆加納別墅（

曼谷「泰國行旅」季節限定菜單 一網打盡北、中、東北、南部風味美食

【旅奇傳媒/編輯部報導】根據許多旅遊調查結果顯示，約有將近7成的旅客認為美食是出遊的動機，而透過社群媒體的拍照打卡，各地料理體驗更成為旅遊回憶的要角。位於「曼谷137柱套房飯店」（137 Pillar

「0元機票」明天開搶！ 越捷航空「北中南出發」都有　直飛河內、富國島爽玩到明年

越捷航空「0元機票」明天開搶！北中南出發都有　直飛河內、富國島爽玩到明年

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。