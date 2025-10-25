BLACKPINK曼谷開唱首日落幕 突傳詩麗吉王太后辭世！恐面臨全國禁娛？

如果你正在尋找一個可以徹底放鬆、遠離塵囂的地方，沙巴的美人魚島（Pulau Mantanani）絕對會讓你一秒愛上。這裡就像一幅熱帶明信片，白沙灘、湛藍海水和無敵夕陽，每個角落都美得不真實，是一座真正能讓人「放空腦袋」的度假天堂。

2025-10-18 10:00