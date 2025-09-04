影／3千萬元全新豪華遊艇「處女航」！下水15分鐘即翻覆沉沒

【FunTime小編群】清邁不僅是泰國的政治經濟中心之一，同時也擁有豐富的歷史文化，不僅有清邁舊城可以讓你看各種古蹟古廟、護城河，還能登訪素貼山看整個清邁全景，而清邁最熱鬧的地方就是尼曼路商圈了！來到清邁自由行，住宿一定也不要錯過超好拍、超高級的清邁飯店！跟著小編看看清邁有哪些超誘人住宿吧～同時也可以參考清邁旅遊全攻略，看看清邁的超完整交通攻略和必去景點推薦！

2025-08-26 09:00