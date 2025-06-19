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印尼火山大噴發！本土電商天王森田「目睹沉船」　逃難直升機喊價120萬

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
圖／翻攝自森田臉書、美聯社
圖／翻攝自森田臉書、美聯社

印尼東努沙登加拉省的勒沃托比拉基火山（Mount Lewotobi Laki-laki）於週末期間連續8次劇烈噴發，火山灰雲如巨大蘑菇雲般衝上天際，當局隨即將警戒等級提升至最高級，並警告強降雨可能引發熔岩流災情，呼籲當地居民及觀光客提高警覺，並緊急撤離受影響地區。對此，人正在印度旅遊的本土電商天王森田也曝光當地現況。

本土電商天王森田近日正巧於火山附近的科摩多島旅遊，他在社群媒體發文分享遭遇狀況，表示整個行程與工作被迫中斷，宛如人生按下暫停鍵。森田人透露，當得知航班取消時感到錯愕，現場機場旅客眾多，滯留狀況嚴重，無法直飛或轉機回峇里島。

圖／翻攝自森田臉書
圖／翻攝自森田臉書

他觀察到當地居民對火山噴發與航班延誤已相當習慣，機場氛圍理智且有秩序，旅客間更展現溫暖互助精神，互相交換資訊並尋求替代路線。有旅客建議改搭船繞路至其他島嶼再轉機，但耗時約30小時，許多人選擇放棄；直升機回程單趟報價高達60萬元新台幣，兩台機票總價約120萬元，也未被採用。據悉，森田與同行者夏和熙最後決定暫時停留，並啟動旅遊不便險。

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