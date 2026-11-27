【旅奇傳媒/編輯部報導】這個冬季，「置地廣塲」邀請走進奇妙的節日國度，全新旗艦聖誕裝置「告羅士打酒店．聖誕傳奇」即日起至2027/01/03在商場中庭亮相。

這次裝置由國際知名倫敦創意工作室「CLOSER」與「置地廣塲」共同打造，亦是該工作室在香港創作的首個大型節日裝置。融合精湛工藝、建築歷史與藝術美學，透過童話故事般的奇幻視角，重新演繹中環1932年歷史地標「告羅士打酒店」的昔日璀璨風華；「滙豐銀行」標誌性的獅子亦首度合作，共同傳遞節日歡欣。

作為「置地廣塲」的「此站・中環」活動嶄新篇章，訪客將可領取全新一期《中環賞遊誌》，解鎖新一輪集印抽獎活動以及超過50項專屬餐飲禮遇。同時，置地公司與香港旅遊發展局（簡稱港旅局）攜手呈獻「冬日小鎮．中環」，將整個中環打造成全城矚目的夢幻冬日國度。

路易威登矚目造型概念地標掀起全球熱潮

此外，隨著「路易威登」（Louis Vuitton）矚目火車站造型概念地標掀起全球熱潮，亦攜手國際知名倫敦創意工作室「CLOSER」呈獻全新旗艦節日裝置「告羅士打酒店・聖誕傳奇」。

繼巴黎香榭麗舍大道、紐約第57街及上海專賣店造型概念地標後，日前於「置地廣塲」中庭帶來令人嘆為觀止的火車站造型概念地標－「Louis Vuitton Station – The Landmark, Hong Kong」，並旋即成為市民及全球旅客爭相到訪的地標。

這座精心打造的地標以創意演繹品牌經典主題－「旅行的藝術」，在專賣店翻新施工期間化身為氣勢恢宏的火車站，流露浪漫情懷，喚起人們對旅行黃金時代的遐想，同時慶祝「Monogram」圖案誕生130週年。

火車站裝置融匯悠久傳承、創意構想與建築美學，致敬品牌始終如一的旅行初心，並呼應香港豐富多元的交通發展歷史。最新發布的宣傳短片更生動呈現了這座極具視覺衝擊力的創意裝置在入夜後的迷人氛圍，完美捕捉中環夜間獨特風貌。

▲現場每隔30分鐘上演璀璨奪目的室內燈光匯演，注入節慶活力。 圖：Media OutReach Newswire／提供

「告羅士打酒店．聖誕傳奇」位於「置地廣塲」中庭，以夢幻視角向1932年曾屹立於此標誌性地段的傳奇酒店致敬。當年的「告羅士打酒店」座落於告羅士打行頂層，以其露天雅座及社交場所聞名，是昔日中環極具代表性的名流殿堂。

如今，裝置透過溫馨的童話故事讓歷史重現：故事中酒店由熱愛聖誕的「聖誕公爵」玩具熊 Cornelius Claus 所創立；近一個世紀後的今天，由其孫兒兼禮賓司 Edmund "Teddy" Claus 接棒重啟，迎接新一代賓客。酒店大堂懸掛著璀璨奪目的 Baccarat 水晶吊燈，照亮滿室暖意；而免費向公眾開放的「告羅士打廣場」則設有復古旋轉木馬、節日長椅，以及 Cornelius Claus 的雕像，歡迎每位訪客駐足。

此外，現場每隔30分鐘更會上演一場璀璨奪目的室內燈光匯演，為整個裝置注入源源不絕的節慶活力。

▲「告羅士打酒店．聖誕傳奇」以夢幻裝置陪伴遊客度過聖誕節。 圖：Media OutReach Newswire／提供

手持門票的訪客，更可踏進酒店內部解鎖多項互動驚喜：坐上取材自昔日酒店洗衣滑道的螺旋滑梯直達大廳、於閣樓點唱聖誕樂曲並欣賞酒店樂團的躍動演奏，或在郵務室挑選明信片寫下佳節祝福，並由置地廣塲代為寄遞。訪客亦可在拍照站留下節日回憶，並前往法式餅店與 Bunny Astor 共享精緻下午茶，同時參與一系列親子手作工作坊，製作節日花燈、霓虹燈及飄雪玻璃球等。現場亦會呈獻各種音樂表演，以動人樂章點綴佳節。

「致敬中環」緊密相連的社區精神，滙豐總行大廈外的標誌性銅獅－「史提芬與施迪」首度與置地廣塲攜手合作，加入這場節日慶典。象徵大膽勇敢的史提芬與代表沉著穩健的施迪，驚喜化身精緻聖誕掛飾，聯同「告羅士打酒店」一眾成員，攜手為中環傳遞溫暖與節日歡欣。

訪客亦可親臨節日禮品店選購各款專屬角色掛飾，把回憶帶回家珍藏。秉承佳節的分享精神，所有門票收益及指定商品收入，將撥捐「香港明愛」，支援有需要的家庭及兒童。與此同時，願望成真基金亦將於「置地太子」地下層設置慈善專櫃，點亮節日暖意。

「此站・中環」再啟新篇點亮中環節日慶典

此次節日裝置同時為「置地廣塲」的「此站・中環」企劃開啟全新篇章，引領公眾於佳節期間漫遊「中環」。深受歡迎的《中環賞遊誌》換上明信片主題設計載譽歸來，邀請大家穿梭中環多個指定地標收集特色印章。只要集齊三個印章，即可前往「置地廣塲」中庭2樓換領處參加幸運抽獎，隨時贏取高達66,000「亞洲萬里通」哩數及限定禮遇，更可於蘭桂坊、香港美利酒店及海洋公園等逾50間星級商戶享受獨家餐飲折扣。

▲《中環賞遊誌》換上明信片主題設計，可於指定地標收集特色印章。 圖：Media OutReach Newswire ／提供

這份節慶氛圍亦蔓延至周邊街道，置地公司再度聯同港旅局合作，於即日起至2027/01/05期間，在中環「皇后像廣場花園」一帶呈獻以「環球聖誕歷奇」為主題的「冬日小鎮．中環」。焦點包括港旅局歷年最高、逾22公尺的戶外聖誕樹；場內更設有歐陸風格的特色小木屋、匯聚節日美饌與禮品，以及「聖誕珍藏市集」及「聖誕寄願站」。每逢入夜，「中環」九大地標更會合演一場共有八幕的沉浸式光影表演。

凡於「聖誕珍藏市集」消費滿港幣300元的訪客，憑收據親臨置地廣塲中庭，即可免費換領「告羅士打酒店．聖誕傳奇」入場門票一張。此外，即日起至2027/01/03期間，歡迎至「CAFÉ LANDMARK」細味節日限定的聖誕下午茶（兩位用 HK$788），為這趟冬日歡聚之旅畫上圓滿句號。更多活動細節，請參閱「置地廣塲」官方網站。

▲告羅士打手藝工作坊推出各項活動。 圖：Media OutReach Newswire ／提供

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野