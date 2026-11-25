不用飛往寒冷國度，在澳門也能體驗白色聖誕！澳門新濠影滙今年冬季攜手可口可樂推出「冰FUN嘉年華」，將室內廣場打造成冰雪世界，不僅有8公尺高的聖誕樹、可口可樂北極熊，還能動手製作雪球、挑戰3款互動遊戲，甚至帶走繡有自己名字的限定紀念品。

另一頭的新濠天地則以13公尺巨型金色馴鹿、每日8場泡泡秀迎接佳節，記者此次前往新濠影滙搶先體驗，並整理兩大度假村的聖誕活動亮點、遊玩費用及限定美食，年底計畫到澳門旅行的人不妨先收藏！

澳門也能過白色聖誕！直擊可口可樂冰雪樂園。 圖／新濠影滙提供

澳門也能打雪仗！可口可樂「冰雪樂園」開玩啦

澳門新濠影滙自2026年11月23日至2027年1月3日推出「冰FUN嘉年華」，一樓時代廣場換上可口可樂經典紅白配色，紅色節日小屋、巨型雪球造景、8公尺高的聖誕樹及可愛的北極熊裝置，營造出濃厚的冬日節慶氛圍。

其中最令人期待的就是能夠親自走進雪地的「冰雪樂園」，雖然並非真正的天然降雪，但絲毫不減遊玩的樂趣，現場還提供製作雪球、小雪人的模具，讓旅客可以動手堆雪人，甚至體驗打雪仗的樂趣。

現場提供雪球及小雪人模具，旅客可親自體驗玩雪樂趣。 圖／記者楊蕙綾拍攝

園區貼心備有鞋套及置物櫃，入場後也沒有遊玩時限，對於喜歡玩雪的小朋友來說，待上一整個下午也不成問題。另外，雪地內還有可口可樂經典北極熊造景，想拍出充滿節慶氣息的旅行美照，別忘了與大白熊合影。

冰雪樂園每人須使用一枚遊戲代幣入場，每枚代幣售價20澳門幣；濠友薈會員憑指定商戶當日單筆消費滿100澳門幣的收據，最多可供兩位旅客免費入場。

冬季限定冰雪樂園打雪仗玩起來。 圖／新濠影滙提供

3款互動遊戲實測！冰壺比想像中難、打地鼠玩到出汗

除了拍照、玩雪，現場還規劃「冰壺爭FUN賽」、「擊光大作戰」及「投出驚喜」3款互動遊戲，每局須使用一枚遊戲代幣，濠友薈會員可享代幣買5送1優惠。挑戰達到指定分數，即可取得禮物換領券，前往禮物換領站兌換獎品。

地板冰壺看似簡單，實際上相當考驗力道與技巧。 圖／記者楊蕙綾拍攝

❶冰壺爭FUN賽：看似簡單，最考驗力道與策略

採用地板冰壺的玩法，玩家只需將冰壺推向目標圓心，越接近中心就能獲得越高分數，並有機會換取更好的獎品。看似簡單的遊戲，實際操作卻比想像中更具挑戰性，除了掌握推出冰壺的力道，還得控制滑行速度與路線，是3款遊戲中相當考驗技巧的一項。

類似打地鼠的遊戲玩法，考驗玩家的反應速度。 圖／記者楊蕙綾拍攝

❷擊光大作戰：眼明手快，一分鐘就能玩到出汗

類似打地鼠的遊戲，玩家必須隨著燈光變化迅速擊打目標，玩法直覺、容易上手，卻十分考驗反應速度。記者實際挑戰，短短約一分鐘就玩到出汗，喜歡快節奏遊戲的旅客不妨試試身手。

將禮物抱枕投入聖誕襪造型籃框，宛如聖誕版投籃機。 圖／記者楊蕙綾拍攝

❸投出驚喜：聖誕版投籃機，神射手來挑戰

將常見的投籃機融入聖誕元素，玩家須在限定時間內，把禮物造型抱枕投入不同顏色、高度的聖誕襪籃框，考驗投擲準度。整體遊戲門檻不高，從小朋友到大人都能參與，適合親子及好友一同挑戰。

極地冰吧推出現烤肉桂捲搭配冬日熱飲的限定套餐。 圖／記者楊蕙綾拍攝

3款冬日限定飲品 現烤肉桂捲+熱可樂超應景

玩累了不妨到一旁的「極地冰吧」休息，這次配合可口可樂聯名活動，現場推出「暖笠笠FUN享套餐」，以現烤肉桂捲搭配冬日熱飲，飲品共有「暖橙茉莉」、「暖暖檸樂」及「薑汁暖樂」3款選擇。有別於平常冰涼暢快的喝法，3款熱飲皆以可樂搭配不同配料，呈現別具特色的冬季風味。在可口可樂打造的冰雪世界裡，來上一杯熱可樂，也成為相當應景的節慶體驗。

高達8公尺的聖誕樹搭配紅白色系造景，營造濃厚節慶氛圍。 圖／新濠影滙提供 把自己的名字繡上去！限定雪人提袋變身專屬聖誕禮物

除了餐飲，現場還藏有一項值得收藏的限定體驗。「極地冰吧」推出紅色雪人環保提袋，正面以滿版雪人圖案呈現童趣風格，背面則融入雪白聖誕樹、雪花及禮物等元素，以圖騰增添設計感。

更特別的是，現場設有「繡名站」，可以將自己的名字繡在提袋上，讓活動紀念品多了一份專屬感，成為獨一無二的聖誕禮物。

濠友薈會員可透過遊戲獎品或於極地冰吧當日單筆消費滿100澳門幣取得限定環保袋，完成現場打卡、上傳個人社群平台並標記兩個指定主題標籤，即可享有免費繡名服務；旅客也可使用一枚遊戲代幣兌換繡名服務。

整隻火雞霸氣上桌，重現傳統西式聖誕晚宴的儀式感。 圖／記者楊蕙綾拍攝

整隻烤火雞霸氣上桌！嘉宴重現傳統聖誕晚宴

聖誕節除了拍照、玩樂，當然也少不了一頓充滿儀式感的大餐。新濠影滙旗下餐廳「嘉宴」將於12月11日至2027年1月3日推出節日派對午晚餐及「冰雪加FUN」聖誕下午茶。

記者此次也搶先品嘗節慶料理，最吸睛的莫過於整隻火雞，一上桌便引起眾人驚呼，搭配以火雞餡、堅果及吐司丁等配料製成的火雞肉捲，再淋上火雞汁與蔓越莓醬，為肉品增添不同層次的風味，也讓餐桌更有傳統聖誕晚宴的氣氛。

香草脆皮美國牛肋骨搭配紅酒汁，肉質柔嫩多汁。 圖／新濠影滙提供

另一道「香草脆皮美國牛肋骨配紅酒汁」同樣令人印象深刻，牛肋骨肉質柔嫩，入口能感受到豐富肉汁，搭配紅酒汁，是肉食愛好者值得留意的菜色。

甜點則有造型應景的黑森林樹桐蛋糕，以及帶有蘋果派風味的玉桂蘋果金寶酥，最後再搭配無酒精聖誕飲品「聖誕櫻光」，以兩顆小櫻桃點綴，氣泡口感與櫻桃甜味交織，為豐盛的節日餐宴畫下句點。

黑森林樹桐蛋糕、蘋果派以應景造型增添聖誕氣氛。 圖／記者楊蕙綾拍攝

從南瓜濃湯、火雞、牛肋骨到樹桐蛋糕，一連串經典節慶料理，也讓旅客有機會在澳門感受傳統西式聖誕晚宴的儀式感。

值得留意的是，自11月23日起，於「嘉宴」單次消費每滿300澳門幣，即可參加開箱冰「FUN」驚喜活動，獎品包含整筆餐費全免、娛樂門票、餐飲優惠券及限定禮品。

此外，「星滙餐廳」將於12月11日至2027年1月3日推出節日自助餐，12月24日至26日另有聖誕限定自助餐；「羅浮餅廊及輕食」則於12月1日至2027年1月3日推出聖誕限定甜點，讓旅客依照不同旅遊需求安排節慶餐飲。

新濠天地南門戶外花園打造高達13公尺的金色花漾馴鹿。 圖／新濠天地提供

同場加映！新濠天地13公尺金色馴鹿、每日8場泡泡秀

若想一次收集不同風格的澳門聖誕美景，不妨將新濠天地也排進旅遊行程。根據官方公布資訊，新濠天地自11月23日至2027年1月1日推出「濠夢聖誕」活動，有別於新濠影滙的紅白冰雪風格，這次以金色裝置、花卉及節慶燈飾打造冬日花園。

新濠天地於南門戶外花園每日安排8場冬日泡泡秀，每場演出10分鐘。 圖／新濠天地提供

南門戶外花園以高達13公尺的金色花漾馴鹿為主角，搭配姿態各異的小馴鹿、聖誕樹及主題花卉，室內大堂主入口則設置8公尺高的金色幾何聖誕樹，呈現另一種華麗的節慶風景。

除了大型裝置，南門戶外花園每天下午3點至晚上10點，逢整點上演「冬日泡泡秀」，透過音樂、燈光與漫天泡泡營造童話般的場景，每日共8場、每場10分鐘。濠友薈會員可於新濠天地大堂主入口免費領取節日特製爆米花，活動期間於指定商戶消費滿100澳門幣，憑合資格當日消費單據還可兌換限量聖誕襪。

新濠天地以金色裝置、花卉及節慶燈飾打造華麗的節慶風景。 圖／新濠天地提供

年底若有計畫安排澳門小旅行，不妨白天到新濠影滙體驗冰雪樂園、挑戰遊戲，再於傍晚前往新濠天地欣賞金色馴鹿與冬日泡泡秀，一次收集童趣與浪漫兩種截然不同的聖誕風景。

新濠影滙「冰FUN嘉年華」活動資訊

• 活動日期：2026年11月23日至2027年1月3日

• 活動地點：澳門新濠影滙一樓時代廣場

新濠天地「濠夢聖誕」活動資訊

• 活動日期：2026年11月23日至2027年1月1日

• 主要景點：南門戶外花園、大堂主入口

• 冬日泡泡秀：每日15:00～22:00整點演出，每場10分鐘

• 聖誕老人見面日期：11月28日至12月20日的週六、週日，以及12月24日至27日

• 聖誕老人見面時間：15:00～15:30、17:00～17:30、18:30～19:00