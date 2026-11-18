寶可夢迷準備開吃！麥當勞攜手人氣IP《Pokémon》推出限定主題美食，港澳也有機會跟上這波聯名熱潮，從漢堡、小食到冰品都換上寶可夢元素，讓粉絲吃美食還能享受開箱驚喜。其中最吸睛的亮點，就是3款日式風味漢堡將隨機印上5款寶可夢圖案，每次拆開包裝都有不同驚喜，另外還有全新粒粒薯餅、富士蘋果椰果汽水，以及人氣回歸的紫薯脆波與香蕉朱古力麥旋風。

5款寶可夢圖案隨機登場 3款日式漢堡玩盲盒

這次主打3款日式風味漢堡，包括蛋沙律雙層牛堡、黑椒蒜香雞堡及日式吉列豬扒堡。從雙層牛肉搭配蛋沙律的濃郁口感，到黑胡椒與蒜香交織的雞肉風味，以及外酥內嫩的日式炸豬排，各有不同特色。更有趣的是，漢堡麵包會隨機印上5款寶可夢圖案，包含皮卡丘、妙蛙種子、小火龍、傑尼龜及伊布，採隨機分配方式，無法指定或更換，讓每次用餐都多了一份收集樂趣。

圖／港澳麥當勞提供

粒粒薯餅、紫薯脆波必吃 香蕉朱古力麥旋風回歸

除了漢堡，多款限定餐點也同步加入陣容。全新推出的粒粒薯餅主打一口大小，適合搭配漢堡享用；飲品則有富士蘋果椰果汽水，以蘋果風味結合Q彈椰果，帶來清爽口感。想吃甜點，還有重新登場的紫薯脆波，外層酥脆、內餡包入香甜紫薯，以及香蕉朱古力麥旋風，將香蕉風味醬、朱古力醬與星星造型脆片結合，增添不同層次。

圖／港澳麥當勞提供

此外，指定套餐還可加價升級「大大啖組合」，以港幣9.5元加購增量粒粒薯餅及富士蘋果椰果汽水，讓粉絲一次品嚐更多限定品項。

圖／港澳麥當勞提供

Pokémon主題包裝必拍 香港還有Pokémon GO限定活動

不只有餐點，漢堡盒、飲料杯、小食盒及餐盤紙等也換上寶可夢主題設計，從點餐到用餐都能感受聯名氛圍。香港麥當勞另結合手機遊戲《Pokémon GO》，11月12日至12月20日期間，全港麥當勞餐廳化身寶可補給站，玩家可透過遊戲取得活動田野調查，還有機會遇見戴著派對帽的限定寶可夢；另有30間指定餐廳提供QR Code掃描活動。

活動自2026年11月12日起推出，限定餐點供應至售完為止，實際販售品項、價格及活動辦法依港澳各地麥當勞公告為準。

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