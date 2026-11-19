【FunTime小編群】從香港旅遊全攻略就看得出來香港美食是真的很多，走幾步就能遇到米其林推薦的餐廳，餐廳外經常大排長龍，但究竟該選哪間好呢？FunTime小編這次親自到香港幫大家試了許多餐廳跟小吃，跟大家分享最真實的食後感，來看看哪些是小編心中最好吃的餐廳吧～

港島美食推薦

% Arabica

% Arabica 。圖／FunTime小編群

如果要選出香港最美咖啡廳，那肯定是這間「堅尼地城 % Arabica」！純白建築屹立在在海港旁，看著船隻緩緩駛過海面、眼前的湛藍浪花拍打，在步調飛快的香港，是難得可以放慢腳步欣賞的風景。除了海景，這裡的咖啡也很值得一試！% Arabica以自家烘焙咖啡豆聞名，招牌拿鐵有著濃郁的咖啡香與滑順奶泡，喜歡品嚐咖啡原味的人也可以選擇美式，感受咖啡豆本身的風味～喝完咖啡再沿著堅尼地城海旁悠閒散步，感受繁華都市裡難得的海邊慢時光！

餐點：黑豬古力拿鐵55HKD（台幣約228元）

交通：港鐵堅尼地城站A出口，步行約6分鐘

營業時間：平日08:30-19:00；假日08:00-20:00

一樂燒鵝

一樂燒鵝 。圖／FunTime小編群

這間「一樂燒鵝」是小編此生最愛，吃過一次就回不去了！身為米其林推薦的香港燒鵝名店，招牌燒鵝不僅外皮烤得金黃酥脆，還帶著點誘人的焦糖色澤～一口咬下，酥脆的外皮彷彿要在口中融化一樣，與軟嫩肉質形成迷人的對比～肉汁更是隨著咀嚼慢慢釋出，與鵝肉本身的油脂融為一體，濃郁卻不會過於油膩～白飯淋上燒鵝滴下的精華醬汁，鹹甜鹹甜的香味讓人忍不住一口氣吃完整碗！光想到這口燒鵝酥脆多汁的好滋味，小編就恨不得再飛一趟香港 ！

餐點：油雞燒鵝飯79HKD（台幣約328元）

交通：港鐵中環站D2出口，步行約4分鐘

營業時間：10:00-20:30

我杯茶

我杯茶 。圖／ IG, panas_oo

「我杯茶」是許多人推薦為最好喝的港式奶茶店，剛好搭乘叮叮車順路，決定去看看！點了茶走、奶油脆豬跟菠蘿油，後兩者都是非常經典的安全牌，甚至覺得台灣的菠蘿油更符合我的期待。茶走的部分如果想看老闆現場調配的話一定要點熱的喔！茶味偏重，有一個特殊的煉乳奶味，但感覺比台灣喝到的煉乳味再更奶一點，推薦大家去試試看，餐點部分還有很多選擇，沙嗲牛三明治、滑蛋系列也很多人推薦，要不是因為吃不下，小編也超想點來吃><

餐點：茶走22HKD（台幣約91元）／奶油脆豬20HKD（台幣約83元）／菠蘿油20HKD（台幣約83元）

交通：港鐵灣仔站A3出口步行約1分鐘／叮叮車科布連道站步行約1分鐘

營業時間：7:00-18:30

蓮香樓

蓮香樓 。圖／FunTime小編群

擁有百年歷史的「蓮香樓」，是觀光客們必訪的茶餐廳之一。小編早上八九點一到，雖然店內看起來人潮滿滿，但還不至於要排隊，強烈建議大家一定要早點來！一進去店員就會安排併桌，來到香港真的要習慣併桌文化XD看著在地人拿著報紙吃早茶，超有味道～接著店員會問你想喝什麼茶，並遞上一張點心單，想吃什麼都得自己拿著單子到餐車或煎台前點餐，餐點一拿到就會蓋章記錄。滿滿的餐車上擺著各式經典港點，小編大推燒賣、粉腸、鳳爪和叉燒包，尤其是鳳爪軟嫩入味、鹹香中帶點辣椒味，整個香氣在嘴裡化開，讓人一吃就愛上，完全能感受到港式早茶的靈魂所在！

餐點：腸粉25HKD（台幣103元）；蜜汁叉燒包、鳳爪30HKD（台幣124元）、鮮豬潤燒賣35HKD（台幣145元）

交通：港鐵「上環站」A2出口，步行約5分鐘

營業時間：06:00-23:30

旺角美食推薦

棋子燒鵝

棋子燒鵝 。圖／FunTime小編群

又是一個香港必吃的食物！香港的街道經常可以看見掛在玻璃前的燒鵝，油亮油亮看起來超誘人！「棋子燒鵝」在香港有許多分店，小編最喜歡他們的燒鵝瀨粉，瀨粉是香港燒鵝店經常會出現食材，口感Q彈，配上清甜湯頭及入味軟嫩的燒鵝，真的會一口接著一口吃光光～還點了燒鵝及燒腩的雙拼飯，燒腩也就是台灣燒臘店的脆皮燒肉，小編試了之後覺得非常失望，皮偏厚，比起脆反而有點小硬，整個口感跟味道都很普通，建議來棋子燒鵝的話可以跳過燒腩這個品項，但燒鵝非常推薦～

小編小提醒：棋子燒鵝瀨粉是下午茶套，販售時間是14:00-18:00，而且還可以用3HKD（台幣約12元）加點飲品，超划算，推推！

餐點：燒鵝雙拼燒腩飯66HKD（台幣約274元）／棋子燒鵝瀨粉42HKD（台幣約174元）

交通：港鐵旺角站B3出口步行約2分鐘

營業時間：10:00-22:00

旺角中心－Ice Puff

旺角中心－Ice Puff 。圖／FunTime小編群

來到香港當然要試試最道地的雞蛋仔，最有名的媽咪雞蛋仔台灣就有分店，所以這次選擇香港本地人也愛的「Ice Puff」，位於旺角中心，小編看過香港Youtuber分享旺中是學生放學下課最愛逛的地方，想深入香港本地生活來這裡不會錯！Ice Puff口味多樣，每個都是現點現做所以會需要拿號碼牌稍候，剛出爐熱熱脆脆的很涮嘴。阿華田脆脆帶著巧克力的香氣但不會過甜，加麻糬的話是每一顆雞蛋仔裡都有包麻糬喔，完全不偷工減料。旺角是每位遊客來香港必逛的區域，逛餓了就來旺中買個雞蛋仔吧！

餐點：阿華田脆脆+麻糬41HKD（台幣約170元）

交通：港鐵旺角站D2出口步行約1分鐘抵達「旺角中心第一座」，搭乘手扶梯至1樓，位置在F51舖

營業時間：13:00-22:00（週日營業至20:00）

旺角中心－圓仔記

旺角中心－圓仔記 。圖／FunTime小編群

每次看著香港Youtuber吃糖水就超級羨慕，真的期待超久！！「圓仔記」有超多特殊口味的圓仔，像是伯爵茶味芋圓、綠茶味芋圓、咖啡味芋圓、朱古力味芋圓等等，小編自己配料選擇了焙茶味芋圓、紫薯圓、芋泥球、豆腐花、咖啡晶球、椰奶。焙茶味芋圓是店員推薦，個人超喜歡，越嚼焙茶香氣會越濃，紫薯圓相較之下顯得普通，芋泥球、豆腐花是根據自己喜好選擇，另外店員聽到我的糖水底要選擇椰奶，就推薦我點咖啡晶凍做搭配，整碗吃得非常～滿足，推薦大家晚餐吃完來一碗，太喜歡了！

餐點：自己話事（焙茶味芋圓+紫薯圓+芋泥球+豆腐花+咖啡晶球+椰奶）45HKD（台幣約187元）

交通：港鐵旺角站D2出口步行約1分鐘抵達「旺角中心第一座」，搭乘手扶梯至2樓，位置在SB05舖

營業時間：13:30-22:00

尖沙咀美食推薦

譚仔三哥米線

譚仔三哥米線 。圖／FunTime小編群

「譚仔三哥米線」在香港處處都有分店，是香港人自己都很喜歡吃的餐廳，很多年前就被小編放進必吃名單，這次終於可以吃到了！一碗份量很大，價格不貴，CP值超高，食材跟湯底是自己做選擇，這次選豬肉及酸辣湯底，豬肉蠻嫩的，湯底不夠酸，有點偏鹹，小編自己加了很多白開水進去>< 辣度有分很多等級選擇，平常吃小辣的話建議先選10小辣就好，米線很Q，口感超棒，吸吸吸，不知不覺把大大一碗米線吃光光了，感覺是過了一段時間就會再想起的好味道！

餐點：酸辣湯底豬肉米線43HKD（台幣約178元）

交通：港鐵尖沙咀站B2出口步行約1分鐘

營業時間：11:30-21:30

油麻地美食推薦

通達食店

通達食店 。圖／FunTime小編群

通常大家到「通達食店」的都是為了招牌魚蛋慕名而來，不過這次小編落座後，反而被隔壁客人點的「淨五香牛肚拚牛筋腩」燒到！這道作為港式茶餐廳的靈魂名菜，一上桌就能聞到滿滿的濃郁醬香～ 慢火燉煮後的牛肚吸飽醬汁，口感軟嫩卻帶點嚼勁，五香滷汁的鹹香更是充分滲入其中～牛筋Q彈的同時還保有黏潤的膠質口感，尤其是牛腩燉得軟糯入味，只需輕輕一咬就能感受到肉絲自然分離的口感！在寒風刺骨的香港冬天吃到這樣一碗香味俱全的美食，真的是意料之外的驚喜～

餐點：淨五香牛筋腩58HKD（台幣約241元）

交通：港鐵油麻地站A2出口，步行約1分鐘

營業時間：07:00-21:00

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