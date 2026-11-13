「吉伊卡哇」聯名香港必勝客！滿額送8款限定徽章　趁旅遊披薩盒、收藏卡及飲料杯套一次收集

吉伊卡哇粉絲到香港旅遊又有新亮點！日本超人氣角色「吉伊卡哇」（Chiikawa）首度與香港必勝客合作，推出期間限定聯名活動，不只有專屬角色披薩盒，還有8款隨機限定徽章、角色收藏卡、杯墊及飲料杯套等周邊好禮。從吃披薩到喝飲料都有機會收藏可愛角色商品，讓粉絲到香港自由行時多了一處美食踩點選擇。

這次聯名推出多種消費贈禮，凡於香港必勝客內用、外帶自取或外送，單筆消費折扣後滿港幣288元，即可獲得CHIIKAWA限量角色徽章1個，共有8款不同造型，採隨機贈送。此外，外帶自取及外送訂購披薩套餐，還會使用吉伊卡哇限定包裝盒，讓粉絲連披薩盒都能一起收藏。

圖／香港必勝客提供

套餐部分也有聯名驚喜，無論內用、外帶自取或外送，凡購買任何套餐，每個披薩即可獲得角色收藏卡1張，共有3款隨機款式。飲料也有專屬收藏品，內用購買指定飲料可獲得角色杯墊1個，共4款；外帶自取或外送購買指定飲料，則可獲得限定角色飲料杯套1個。

圖／香港必勝客提供

除了吉伊卡哇周邊，香港必勝客也推出節慶主題餐點，包括「柚子胡椒三文魚星芝批」及「日曬蕃茄烤雞星芝批」，搭配一系列日式料理，適合安排朋友聚餐或旅遊期間享用。

圖／香港必勝客提供

要注意的是，以上聯名贈品不適用於第三方外送平台，所有贈品數量有限，送完為止，款式依現場供應為準。計畫前往香港的粉絲，可以先至香港必勝客官網確認活動及指定飲料資訊，把吉伊卡哇限定披薩與周邊收藏一起排進香港美食行程。

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