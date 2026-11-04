跟著港片去旅行！《香港 連場好戲》全新電影旅遊指南登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】香港不僅是國際大都會，更有「東方好萊塢」之稱。從熱血沸騰的警匪動作片、扣人心弦的江湖故事，到浪漫動人的愛情經典與膾炙人口的喜劇作品，無數好萊塢大片、經典港片及亞洲人氣影集都曾在香港取景，吸引不少旅客循著電影足跡探索香港。

香港推出《香港 連場好戲》全新電影旅遊指南，精選50部影視作品中超過100個取景地，串聯電影主題地標、文化景點及特色餐飲體驗，邀請旅客親自走進熟悉的電影場景，從不同角度探索香港的獨特魅力。

▲《香港 連場好戲》全新電影旅遊指南，精選50部影視作品中超過100個取景地，邀請旅客走進電影場景探索香港獨特魅力。 圖：香港旅遊發展局／提供

《香港 連場好戲》以影視文化為主題，結合「九龍城寨光影之旅」、「油麻地警署光影之旅」、星光大道等電影主題景點，將豐富的電影文化轉化為多元旅遊體驗，旅客不僅能重溫經典電影場景，也能感受香港中西交融、新舊並存的獨特魅力，發掘更多「只在香港」的旅遊驚喜。

《香港 連場好戲》指南也整合精選電影作品及相關取景地資訊，喜歡深度旅遊的旅客可透過「Discover Hong Kong」官方網站下載電子指南，探索舊城中環、深水埗及油麻地等多條電影旅遊路線，走進熟悉的電影場景，體驗沉浸式電影之旅。

50部影視作品、逾百個取景地 展現香港多元面貌

從繁華鬧區到歷史古蹟，由海濱景致至特色社區，《香港 連場好戲》指南透過電影取景地及作品故事，呈現香港多元面貌，並延伸至美食、文化及社區體驗，讓熟悉的銀幕場景成為探索香港的全新起點。

旅遊業界也會陸續推出電影主題導覽體驗，透過精心設計的路線，結合影視文化、社區探索及特色餐飲元素，把銀幕故事延伸至社區街巷，讓旅客從不同角度探索香港。

▲《無間道》舊油麻地警署。 圖：香港旅遊發展局／提供

舊油麻地警署

《無間道》劇中暗中交鋒的經典場景，走進香港警匪片的不朽傳奇。

中環至半山自動扶手電梯

人氣陸劇《難哄》取景地，跟著桑延與溫以凡的重逢足跡，搭上全球最長戶外扶手電梯穿梭中環街巷。

石澳泳灘

周星馳《喜劇之王》取景地，漫步海濱重溫尹天仇與柳飄飄笑中帶淚的愛情故事。

▲《色，戒》淺水灣露台餐廳。 圖：香港旅遊發展局／提供

淺水灣露台餐廳

李安作品《色，戒》重要拍攝場地，在經典約會勝地感受電影中的優雅氛圍。

國際金融中心二期

《黑暗騎士》中蝙蝠俠從國際金融中心二期高空躍下，香港天際線化身好萊塢經典畫面。

雷生春

《奇異博士》片中「香港至聖所」以雷生春為設計靈感，中西合璧的弧形唐樓化身奇幻場景。

香港摩天輪

人氣影集《櫻桃琥珀》取景地，在維港畔的摩天輪上俯瞰海港美景，感受劇中甜蜜又苦澀的青春愛戀。

砵典乍街（石板街）

《十月圍城》重現百年前的香港街景，走上中環最具代表性的石板街，感受新舊交融的歷史風貌。

▲《食神》廟街。 圖：香港旅遊發展局／提供

廟街

周星馳《食神》中史蒂芬周落難廟街、東山再起的舞台，走進夜市品味地道港式美食。

專題內容陸續登場 持續為光影旅程注入靈感

《香港 連場好戲》將分階段推出多個專題內容，從不同角度介紹香港電影旅遊魅力，持續為旅客帶來探索香港的新靈感。首階段重點內容如下：

《走進光影：沉浸式電影體驗》

介紹多個電影主題地標，帶領旅客從「百老匯電影中心」出發，走訪「星光大道」，朝聖巨星掌印與銅像，再到「香港文化博物館」及「香港電影資料館」，欣賞珍貴電影藏品與光影故事，深入了解香港電影的發展歷程。

《尋夢「哥哥」張國榮璀璨電影足跡》《尋覓百變天后梅艷芳光影芳蹤》

以享譽國際的傳奇巨星張國榮及梅艷芳為主題，帶領旅客循著兩人的經典銀幕足跡走訪香港，重溫光影歲月。

「光影尋味」專題內容將陸續推出，精選經典電影中的美食場景，帶領旅客跟著電影尋味香港，感受中西交融的飲食文化。

後續也將配合香港國際電影節等影視盛事，從導演、創作者及國際影視作品的角度，分享香港如何成為國際影視作品的重要取景地，鼓勵旅客展開電影主題旅遊。

想親自體驗《香港 連場好戲》，走進銀幕場景成為電影中的主角。請至「香港旅遊發展局」官方網站，探索更多電影主題旅遊路線，跟著指南遊香港，展開屬於您的光影旅程。電影裡的故事，等待您來親自續寫！

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