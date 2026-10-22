澳門REM幻宇正式開幕！新濠天地3間特色酒店一次看　摩珀斯、頤居設計風格大不同

澳門新濠天地再添話題酒店！全新奢華酒店「REM幻宇」於10月20日晚間舉行開幕典禮，邀請井柏然、朱珠、盧瀚霆及米卡等人氣藝人出席活動。除了紅色調與特殊造型家具構成的客房空間，酒店30樓還設有面積約363坪的頂樓別墅套房，配置旋轉床、私人泳池及DJ台等設施，但目前仍採邀請制，尚未開放一般旅客付費訂房。

隨著REM幻宇正式登場，新濠天地旗下再添一間風格獨特的奢華酒店。除了以夢境為設計靈感的REM幻宇，與淡江大橋同樣出自札哈・哈蒂建築事務所的「摩珀斯」，以特殊的外骨骼建築結構聞名；「頤居」則融合東方文化元素，展現典雅沉穩的住宿氛圍，三間酒店各具特色，帶你一次認識。

知名演員井柏然、朱珠、香港人氣歌手盧瀚霆出席REM幻宇開幕！ 圖／記者楊蕙綾拍攝

REM幻宇開幕！井柏然、朱珠現身 頂樓別墅約363坪

REM幻宇開幕當晚，會場以大面積紅色燈光布置，井柏然、朱珠、盧瀚霆、米卡、楊千嬅等藝人陸續亮相。新濠天地全球品牌大使井柏然也以帶有紅色元素的西裝呼應酒店主題。他分享，REM幻宇透過光影、色彩及材質營造不同層次的空間氛圍，從熱鬧的公共區域走進私密空間，每個角落都有鮮明個性，卻又能彼此協調，讓他印象深刻。開幕典禮由楊千嬅登台演唱揭開序幕，新濠博亞娛樂主席兼行政總裁何猷龍隨後致詞、管理層與嘉賓共同完成啟動儀式，並透過拼圖活動介紹頂樓別墅「幻域」。

REM幻宇透過光影、色彩及材質營造不同層次的空間氛圍。 圖／記者楊蕙綾拍攝

酒店名稱「REM」來自快速眼動睡眠期（Rapid Eye Movement），這個階段經常出現鮮明的夢境。客房設計延伸這項概念，以紅色光影、金屬材質及造型家具營造視覺效果，從豹紋地毯、高跟鞋造型椅腳，到飾有龍首的沐浴用品容器，都能看見特殊的設計細節。就連保險箱也採特別訂製，內部鋪有紅色絨布，呼應客房的整體色調。

REM幻宇頂樓別墅「幻域」，面積足足有363坪！ 圖／記者楊蕙綾拍攝

REM幻宇設有149間客房，共分7種房型，包括豪華客房及不同類型的套房。部分房型配備360度旋轉床、鞦韆沙發、紅外線桑拿，房客也可透過觸控面板調整燈光、溫度與背景音樂。

位於30樓的「幻域」是酒店頂級房型，面積達1200平方公尺，換算約363坪。套房設有專屬電梯，內部配置紅色絲絨旋轉床、鞦韆沙發、桑拿及水療沐浴空間，另有DJ台、金屬吧台及水晶籃球框，連通室內外的私人泳池，還能從高樓視角眺望澳門路氹城景色。

摩珀斯自由形態外骨骼結構，展現新潮獨特的建築之美。 圖／記者楊蕙綾拍攝

摩珀斯｜札哈・哈蒂團隊設計的外骨骼建築

2018年開幕的「摩珀斯」（Morpheus），由已故建築師札哈・哈蒂（Zaha Hadid）及其建築團隊設計。建築以玉飾為靈感，採用自由形態外骨骼結構，將支撐大樓的鋼構融入外觀，形成大面積鏤空與曲線造型。走進酒店，40公尺高的中庭向上延伸，搭配12部全景觀光電梯及兩條空中走廊，形成摩珀斯最具辨識度的室內景觀。相較於REM幻宇以家具、燈光呈現設計概念，摩珀斯的特色則在於整棟建築的結構。

澳門新濠天地「摩珀斯」客房以暖色燈光、流線型家具及大面積落地窗打造現代感住宿空間。 圖／記者楊蕙綾拍攝

摩珀斯與台灣也有一項建築連結，淡江大橋的原創橋型設計出自札哈・哈蒂，兩件作品雖然用途不同，卻都能看到曲線與結構造型的運用。酒店約有770間客房、套房及別墅，40樓設有距地面約130公尺的天際泳池。餐飲方面，法國名廚艾倫・杜卡斯（Alain Ducasse）在澳門開設的首間高級餐廳「杜卡斯餐廳」也位於館內。

「頤居」（Nüwa）的名稱取自中國神話中的創世女神女媧，房間設計也帶點東方典雅之美。 圖／記者楊蕙綾拍攝

頤居｜女媧神話融入空間設計 290間客房展現東方風格

「頤居」（Nüwa）的名稱取自中國神話中的創世女神女媧，室內空間由HBA與LTW Designworks設計，與另外兩間酒店的現代造型形成對比。酒店大堂挑高7公尺，以銅色繡花牆及金屬垂綴屏風作為裝飾，帶入東方花園元素。館內共設290間客房，包含202間一般客房、55間套房及33間私人別墅套房。房間配備寬敞衣帽間、浴室及落地玻璃窗，部分客房可欣賞路氹城與氹仔景色，並設有中央觸控平板，方便旅客調整房內設備。

米其林三星及黑珍珠三鑽評級的粵菜餐廳「譽瓏軒」，平日一位難求，想吃記得事先訂位。 圖／記者楊蕙綾拍攝

餐飲方面，頤居二樓設有獲米其林三星及黑珍珠三鑽評級的粵菜餐廳「譽瓏軒」。記者此行品嚐花雕醉富貴蝦、波酒和牛臉頰配蔥油餅、魚湯浸菜苗及黃椒花膠魚蓉羹等料理，菜色從傳統粵菜延伸至不同食材搭配，擺盤與調味各有特色。館內另設水療中心、健身房及室外暖水泳池。

澳門代表性的《水舞間》，被譽為一生必看的水上匯演。 圖／記者楊蕙綾拍攝

從建築到室內設計 新濠天地3間酒店各有特色

從摩珀斯的外骨骼建築、頤居的東方文化元素，到REM幻宇以夢境為題的客房設計，三間酒店雖然同樣位於新濠天地，卻呈現截然不同的住宿風格。除了特色酒店，園區內還有結合高空跳水、特技演出與水舞效果的大型水上匯演《水舞間》，讓旅客在住宿之餘，也能安排一場精彩的娛樂體驗。