秋冬人氣玩法接力！ 10月香港萬聖狂歡、美酒佳餚巡禮到舊城中環

【旅奇傳媒/編輯部報導】當涼爽秋風吹起，香港節慶盛事正輪番上場！從十月萬聖節的狂歡熱浪，到全球饕客期盼的「香港美酒佳餚巡禮」，城市的夜晚正被美酒美食與歡笑點亮。想深度感受城市脈動，不妨漫遊「舊城中環」，從歷史老街、藝文空間到道地美食，解鎖香港多元面貌。

香港旅遊發展局攜手六大旅行社，09/29-10/08推出十天「香港線上旅展」，集結「荷包友善」、「微醺解憂」、「頂級奢華」及「超值優惠」四大主題，三天兩夜含稅價10,999元起，邀請旅客玩轉香港秋冬精彩活動！

▲三五好友最適合一起到「美酒佳餚巡禮」同歡，感受輕鬆歡樂的味覺盛宴。【※ 禁止酒駕；未滿十八歲禁止飲酒。】 圖：香港旅遊發展局／提供

亞洲頂級餐飲盛事：「香港美酒佳餚巡禮」10月矚目登場

年度盛事「香港美酒佳餚巡禮」將於今年秋天以更盛大、更矚目的姿態登場，10/29-11/01期間，Central Stage「中環海濱活動空間」將化身為豐富多彩的佳釀美饌殿堂，在美麗的維多利亞港天際線襯托下，超過300個攤位將為美酒愛好者與饕客帶來前所未有的味覺盛宴。

除了琳瑯滿目的國際美酒陣容，今年還有氣泡茶、低酒精手工啤酒及創意雞尾酒等新潮選擇。此外，「尊尚名酒區」將匯聚逾20間頂級酒商及超過20場大師班及品酒活動，讓參加者深入探索世界級葡萄酒文化與品酒體驗。

同樣令人期待的「品味館」將特別設計一系列期間限定的品味菜單，每道匠心菜式均搭配專屬推薦酒款，打造層次豐富的精緻餐酒配搭體驗。包括憑 Netflix 熱播節目《黑白大廚：料理階級大戰》走紅全球的李愛德華（Edward Lee）大廚；以法國料理革新者聞名，並屢獲米其林星級殊榮的法國名廚 Thierry Marx；榮獲「50 最佳餐廳」、《黑珍珠餐廳指南》及《米其林》榮譽認可的上海「遇外灘」品牌總廚陳志評；以及美食競技節目《一飯封神》亞軍、今夏於香港矚目登場全新當代中式美學餐飲概念「泉薈館」主廚楊豔彬，以及香港「米其林二星餐廳」麗晶軒行政總廚劉耀輝，五位名廚將於品味館親自獻藝，為賓客帶來獨一無二的美食饗宴。

今年活動更推出全新亮點：「只在香港」獨特體驗。逾100間餐廳，包括「米其林」星級食府、酒店及本地人氣餐廳，將呈獻一系列令人驚艷的招牌菜式及經典地道街頭美食，這些期間限定美饌，將全方位呈獻令人一試難忘的地道香港魅力，盡展香港多元豐富的餐飲魅力。

香港投入萬聖節 Cosplay 狂歡慶典！詭魅景點與刺激夜生活十月強勢來襲

香港今年將「萬聖節」升級為橫跨整個10月的全城慶典，首度推出大型跨區「Cosplay 變裝派對」，活動將於10/17及10/24率先舉行預熱派對，而10/31「萬聖夜」更將迎來高潮，多個地標街區化身主題狂歡熱點，打造沉浸式變裝舞台與特色聯乘活動。無論是動漫角色、神話生物或原創造型，各年齡層參加者都可走進遍布全城的萬聖節盛會，感受香港充滿創意與活力的節慶氛圍，體驗亞洲其中一個最具代表性的萬聖節狂歡派對。

香港兩大主題樂園，亦帶來萬聖節限定體驗。「香港迪士尼樂園度假區」於2026/09/18-11/01期間舉行「Disney Halloween Time」，由氣勢十足的惡人派對、萬聖節主題娛樂演出，到多位知名迪士尼惡人於樂園各處驚喜現身互動、主題美食、Trick-or-Treat 討糖活動等，賓客可盛裝出遊，盡情展現玩樂天性，從早玩到晚都像惡人般徹底投入派對，反轉迪士尼！

「香港海洋公園」則於09/05-11/01推出「哈囉喂全園祭」，與全球知名音樂人王嘉爾任創意總監的原創奇幻 IP「Under the Castle」破格聯乘，帶來沉浸式驚嚇體驗，一股強大的暗黑力量勢將全面籠罩園內的「高峰樂園」。一眾嘩鬼將全面解鎖，走出古堡到公園各處以至全港街頭，散播一連串驚心互動體驗。

▲香港歡迎旅客一起投入全城 cosplay 變裝派對。 圖：香港旅遊發展局／提供

走進「舊城中環」體驗地道香港 感受中西文化融合的魅力

「舊城中環」是香港旅遊發展局的標誌性街區漫遊項目之一，匯聚古今中西文化與新舊魅力，生動展現香港的獨特面貌。傳統廟宇及本地老店，與充滿活力的街頭藝術、現代文化地標及屢獲殊榮的餐廳酒吧相映成趣。

「舊城中環」以全球最長的戶外有蓋扶手電梯系統－中環至半山自動扶手電梯為核心，引領旅客由日與夜感受社區活力。全新策劃的主題體驗鼓勵旅客穿梭大街小巷，發掘中環的日常生活、歷史底蘊、街坊滋味及藝文拾趣。

旅客可索取實體版「舊城地圖」，輕鬆尋訪社區的隱世好去處；凡於指定商戶即日消費滿港幣200元或以上，即可在「中環街市」、「大館」、「PMQ 元創方」等免費隨機換領限量版街牌磁扣。

另外，14家享負盛名的酒吧，包括榮獲「50 Best」殊榮的 COA、Montana、The Opposites、 The Savory Project 及 Tell Camellia，都會以中環特色為靈感，調製限定期間的「舊城限定特調」雞尾酒，讓旅客以更多元角度體驗中環的地道魅力。

▲「舊城中環」融匯古今中西文化，展現香港獨特風貌。 圖：香港旅遊發展局／提供

▲Klook 與香港電車合作推出電車移動餐飲體驗「叮叮美食團」。 圖：香港旅遊發展局／提供

另外，為響應深度文化體驗的旅遊新趨勢，Klook 與「香港電車」跨界合作推出香港首創地區直送電車移動餐飲體驗「叮叮美食團」，約一小時的電車漫旅精選七款新鮮出爐招牌經典港味，包括燒味飯、煎釀三寶、碗仔翅、港式點心、蛋撻、豆花、竹蔗汁等，旅客可邊品嚐在地美食邊聆聽文化故事。「叮叮美食團」逢星期五至星期日開辦，現已於 Klook 平台獨家發售，售價為港幣399元。

香港三天自由行優惠 線上旅展含稅價只要10,999元起

年假還沒用完嗎？打算年底前來一趟短程旅遊嗎？「香港線上旅展」開跑，從頂級奢華酒店到荷包友善的精選酒店，匯集最超值的行程優惠，邀請旅客用最划算的方式盡情玩轉香港，三天二夜香港自由行每人只要10,999元起。

荷包友善：初級大人的逃跑計畫

◎ 易遊網：推出距離港鐵天后站5-8分鐘，極簡北歐風格的 TUVE 酒店，三天兩夜兩人一室搭配香港航空，每人含稅價10,999元起，再享1元加購網卡優惠。

◎ 東南旅遊：銅鑼灣利景酒店三天兩夜四人一室自由行，含酒店傳統英式鬆餅伯爵茶下午茶；或荃灣帝盛酒店三天兩夜四人一室自由行，含荃福樓手工點心雙人早午套餐乙次，二家酒店都有贈上網卡，每人含稅價10,999元起。

◎ 雄獅旅遊：YX 酒店荔枝角三天兩夜兩人一室自由行，升等豪華客房並延遲退房至13:00，搭配國泰航空晚去晚回，並加贈八達通卡，每人含稅價只要10,999元起。

微醺解憂：社畜的續命之旅

◎ 可樂旅遊：香港美酒佳餚巡禮專案，安排荃灣西如心酒店三天兩夜四人一室自由行，含價值港幣600元的嘉賓特選禮包，包括「香港美酒佳餚巡禮」入場券、紀念酒杯、美酒美食品味券8張及「尊尚名酒區」入場券，另加贈香港港鐵遊客全日通， 每人含稅價11,888元起。

◎ 易遊網：香港美酒佳餚巡禮專案，包裝香港啟德帝盛酒店四天三夜兩人一室自由行，贈送酒店內酒吧 Jin Bo Law 酒吧雞尾酒一杯，並可用一元加購含價值港幣600元的嘉賓特選禮包，包括「香港美酒佳餚巡禮」入場券、紀念酒杯、美酒美食品味券8張及「尊尚名酒區」入場券，每人含稅價13,544元起。

頂級奢華：高級大人的快樂指南

◎ 泰元旅行社：入住2026年再次獲選世界50最佳酒店第一名的瑰麗酒店，三天兩夜兩人一室自由行，升等海景客房並含每日早餐，限定10/16或12/18出發，原價每人62,500元起，限定旅展優惠含稅價只要28,800元起，不到原價一半就能入住世界級奢華酒店。

◎ 可樂旅遊：麗晶酒店三天兩夜兩人一室自由行，贈價值港幣980元的雙人下午茶乙次、再含四日上網卡及港鐵遊客全日通，每人含稅價21,888元起。

◎ 東南旅遊：尖沙咀金普頓酒店三天兩夜兩人一室自由行，升等尊享日出海景房，出發前30天預定還可享價值港幣418元的每日早餐，並加贈八達通卡，每人含稅價20,988元起。

◎ 易遊網：唯港薈酒店三天兩夜兩人一室自由行，每人含稅價15,999元起。

超值優惠：好康獵人的大禮包

◎ 泰元旅行社：歷山酒店三天兩夜自由行，三人同行一人免費（第三位只需付稅金），送單次三人早餐，每人含稅價14,588元起。

◎ 雄獅旅遊：旺角帝盛酒店三天兩夜四人一室自由行，含人氣伴手禮「開心果可可薄脆」及亞洲全球性當代藝術博物館 M+ 特展門票，每人含稅價13,888元起。

◎ 易飛旅遊：中環晉逸酒店三天兩夜四人一室自由行，含中環摩天輪門票及價值港幣430元的大巴士「發現之旅」，可任選香港島、九龍及赤柱其中一條路線搭乘，另贈香港無限流量網卡，每人含稅價12,900元起。

◎ 東南旅遊：九龍東帝苑酒店三天兩夜三人一室自由行，含每房一罐蝴蝶酥及 Mini Bar 單次使用 及酒店免費穿梭巴士可達九龍站及尖沙咀海港城，並加贈八達通卡，每人含稅價只要12,588元起。

◎ 易遊網：逸東酒店三天兩夜兩人一室自由行，搭配國泰航空晚班機，旅展期間享訂單折扣1,000元（限量），每人含稅價12,999元起。

【禁止酒駕；飲酒過量，有害（礙）健康。未滿十八歲禁止飲酒】

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