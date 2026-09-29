珍奶變公仔！香港春水堂「限量版盲盒」來了 招牌珍奶、香酥雞變身絨毛吊飾 「這樣買」現省30港幣

餐飲名店都在賣盲盒！香港春水堂首度推出「限量版盲盒」，把經典美食變成絨毛公仔吊飾，每款都療癒可愛，鐵粉別猶豫直接端盒就對了！

圖／香港春水堂

不只有鼎泰豐賣扭蛋！香港春水堂解鎖新驚喜，首次推出「春水茶聚」系列盲盒，將珍珠奶茶、珍珠鐵觀音雪糕吐司、黃金香酥雞及金沙芋泥丸等4款經典代表變身絨毛吊飾，微笑表情超級療癒，帶有Jellycat風格與質感，值得整套一次收藏。

珍珠奶茶「春水仔」、金沙芋泥丸「芋泥BB」。圖／香港春水堂

珍珠鐵觀音雪糕吐司「吐司妹妹」、黃金香酥雞「小酥雞」。圖／香港春水堂

如何入手？只要於指定香港春水堂門市任意消費，即可以48元港幣加購一盒（原價78元港幣），每單最多加購2盒；也可以268元港幣一套4盒（原價312元港幣），每單最多加購1套。

「春水茶聚」系列盲盒即日起在指定門市限量販售，分別是觀塘店、旺角店、沙田店、東涌店、太古店、西九龍店。

香港春水堂「春水茶聚」盲盒販售店鋪

觀塘店：觀塘道418號創紀之城五期(apm)1樓L1-1號舖

旺角店：旺角彌敦道625&639號雅蘭中心1樓101-102號舖

沙田店：沙田新城市廣場三期3樓A332及A363A號舖

東涌店：東涌達東路20號東薈城名店倉2樓286號舖

太古店：太古城道18號太古城中心1樓102號舖

西九龍店：尖沙咀柯士甸道西3號西九龍站售票大堂B1樓WEK B1-5號舖

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