蘇州一日遊攻略｜西園寺擼貓、蟹黃麵、七里山塘夜景，上海高鐵一日往返

來上海自由行，如果行程天數比較充裕，小編很推薦直接空出一天安排「蘇州一日遊」！從上海搭高鐵出發，就能暫時離開繁華都市，走進小橋流水、白牆黛瓦的江南風景。這次小編把西園寺、李百蟹、平江路和七里山塘排進同一天，不只能走進古寺看建築、找貓咪，還能大口吃蟹黃麵、搭船欣賞蘇州水鄉風景，最後一路玩到山塘街亮燈。第一次安排上海蘇州自由行，不妨直接跟著這條路線吃喝玩一整天！

蘇州景點｜西園寺

七百多年古寺裡竟然藏著超多貓咪

第一站先來西園寺！如果你原本覺得逛寺廟可能有點無聊，來到這裡應該會完全改觀。西園寺本身擁有悠久歷史，走進寺內可以看到古色古香的建築與庭院，整體氛圍比熱鬧的觀光街區安靜許多，很適合放慢腳步慢慢逛。

圖/ReadyGo

但真正讓小編一路停下來的，其實是寺裡的貓咪！散步途中不時就能遇見貓咪出現在庭院、角落或建築旁，原本是來欣賞古寺，最後卻一路忙著找貓、拍貓，意外變成這趟蘇州旅遊中很療癒的一站。

圖/ReadyGo

如果本身就是貓奴，西園寺真的很容易讓人待到捨不得走。古寺建築配上悠閒生活的貓咪，也讓這裡跟一般印象中的蘇州景點很不一樣。

地址：中國江苏省苏州市姑苏区西园弄18号

電話：+86 512 6534 9545

開放時間：07:30 ～ 17:30

蘇州美食｜李百蟹

滿滿蟹黃、蟹膏拌進麵裡，來蘇州就是要吃這一碗

逛完西園寺，接著當然要吃蘇州美食！這次小編安排的是李百蟹，蟹黃端上桌的畫面就已經很有衝擊感。滿滿蟹黃與蟹膏鋪在麵上，再趁熱全部拌開，讓醬汁均勻裹住每一口麵條，蟹香非常濃郁，鮮味也很明顯。

圖/ReadyGo

尤其看著蟹黃淋下去，再慢慢拌進麵裡的過程，真的會讓人還沒吃就先餓了。如果平常就喜歡蟹黃、蟹膏這類濃郁風味，來蘇州可以把蟹黃麵排進美食清單。吃完主食後，也可以再搭配店裡的特色甜點，剛好替這頓午餐收尾。

地址：江苏省苏州市姑苏区平江路狮林寺巷99号

蘇州景點｜平江路

搭遊船穿過小橋老宅，換個角度看蘇州

吃飽後，下午就把步調放慢，來到很有蘇州代表性的平江路。第一次來蘇州，如果腦中想像的是「小橋流水、白牆老宅」，那平江路大概就是把這些江南元素全部集合在一起的地方。沿著河道散步，可以一路看到石橋、老宅與水巷交錯的景色，光是慢慢走就很有旅行感。

圖/ReadyGo

不過這次小編更推薦直接搭一次遊船。坐上船後沿著河道前進，一座座穿過石橋，兩旁則是白牆黛瓦的老宅。原本走在岸上看到的風景，換成從水面往外看，又變成完全不同的視角。

圖/ReadyGo

搭完船也不用急著離開，平江路沿途還有不少小吃與店家，很適合邊走邊吃、慢慢逛。比起快速踩點，小編反而覺得這裡越放慢腳步越有味道。

地址：中國江苏省苏州市姑苏区平江路

開放時間：街區全天開放，店家及遊船營運時間依現場公告為準

蘇州夜景｜七里山塘

等燈籠亮起來，蘇州的江南氛圍才真正拉滿

蘇州一日遊最後一站，小編最推薦留給七里山塘。如果白天的蘇州是清雅的小橋流水，那入夜後的山塘街就是完全不同的氣氛。白牆黛瓦沿著河岸一路延伸，天色慢慢暗下來後，兩旁燈籠與建築燈光陸續亮起，倒映在河面上，整條街瞬間多了一層古典又熱鬧的氛圍。

圖/ReadyGo

小編會建議不要太早離開，可以抓接近日落的時間抵達。這樣既能看到白天的街景，也能一路等到亮燈，一次收集兩種不同的七里山塘。

圖/ReadyGo

沿著河岸散步、穿過石橋，再回頭看整片夜景，很有「真的來到江南了」的感覺。也很適合作為這趟上海出發蘇州一日遊的最後一站。

地址：中國蘇州市姑蘇區

開放時間：街區全天開放，各店家及設施營業時間不同

上海蘇州一日遊行程表

時段 行程玩法 行程內容 上午 上海 → 蘇州 搭高鐵出發，抵達後開始蘇州一日遊 上午 西園寺 逛七百多年古寺、找寺裡的貓咪 中午 李百蟹 吃蟹黃麵、蟹膏料理與特色甜點 下午 平江路 逛老街、搭遊船、看小橋流水 傍晚 七里山塘 建議接近日落抵達，先逛白天街景 晚上 七里山塘夜景 看燈籠亮起、欣賞江南水鄉夜景 晚上 蘇州 → 上海 搭高鐵返回上海

上海蘇州一日遊常見問題

從上海可以安排蘇州一日遊嗎？

可以。如果住宿安排在上海，可以利用高鐵往返蘇州，將蘇州規劃成上海自由行中的一日延伸行程。不過實際車次與末班車時間可能調整，建議出發前再次確認當日高鐵班次。

第一次去蘇州，一天推薦去哪裡？

如果喜歡景點、美食和拍照都有，小編推薦西園寺、李百蟹、平江路與七里山塘。上午逛古寺、中午吃蘇州美食，下午安排江南水鄉，晚上再看山塘街夜景，一天的內容會比較有變化。

平江路和七里山塘有什麼不同？

平江路比較適合安排在白天或下午，可以沿著河道散步、搭遊船，欣賞小橋、石橋與白牆老宅；七里山塘則很推薦留到傍晚之後，燈籠與沿岸建築亮燈後，夜景會更有氣氛。

蘇州一定要搭遊船嗎？

不是一定要，但如果第一次來，小編滿推薦在平江路安排一次。從河道上看兩旁的老宅、石橋與街景，跟站在岸上看到的蘇州很不一樣，也更能感受到江南水鄉的特色。

蘇州有什麼推薦美食？

這次我們特別安排蟹黃麵，將蟹黃、蟹膏與麵條拌在一起，口味偏濃郁、鮮香。如果本身喜歡蟹類料理，可以把它排進蘇州美食清單。

七里山塘什麼時間去最好？

如果行程允許，小編最推薦傍晚前抵達。可以先看白天的小橋流水與白牆黛瓦，接著一路待到天黑，看燈籠與沿河燈光亮起，白天和夜晚兩種景色都能看到。

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