與迪士尼好友相聚在「A Disney Christmas」 共度最奇妙的飄雪聖誕佳節

和胡迪、巴斯光年與翠絲共度暖心聖誕。 圖：香港迪士尼樂園度假區／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】今年聖誕，與深受賓客喜愛的「迪士尼好友」一起投入充滿奇妙時刻的聖誕慶典！2026/11/20-2027/01/03「A Disney Christmas」奇妙聖誕將再度於香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）夢幻登場，打造獨一無二，只在香港迪士尼才能體驗的聖誕慶典。「迪士尼好友」將陪伴賓客，共度連串暖心又歡樂的聖誕傳統。

除了超人氣的經典節慶體驗以外，今年《冰雪奇緣》主題園區「魔雪奇緣世界」也將迎來冬日驚喜。安娜、艾莎與雪寶將邀請賓客走進夢幻的「艾倫戴爾王國」，伴隨璀璨節慶裝飾與夢幻飄雪，沉浸感受艾倫戴爾獨有的冬日慶典氛圍。

今年，熟悉且深受喜愛的迪士尼聖誕傳統將再度登場，同時帶來更多全新驚喜，為節慶時光增添更多奇妙回憶。賓客們可於2026/12/31前把握「連玩2日門票」優惠：凡購買一日門票並多加港幣100元，即可升級暢玩兩日，延續歡樂一次體驗所有聖誕驚喜，留下更多奇妙聖誕回憶。

在魔雪奇緣世界與雪寶共享節慶歡樂

隨著佳節腳步到來，整個「艾倫戴爾王國」瀰漫濃濃節慶氣息！安娜與艾莎誠摯邀請賓客共襄盛舉，投入充滿溫馨與歡樂的冬日慶典。「魔雪奇緣世界」將換上充滿艾倫戴爾特色的冬日裝飾，在漫天飄雪與歡樂節慶樂曲襯托下，化身閃耀迷人的冬日國度。

▲「艾倫戴爾王國」最受歡迎的小雪人將帶著招牌笑容、踏著獨特小碎步現身。 圖：香港迪士尼樂園度假區／提供

最期待冬日佳節到來的雪寶當然不會缺席！這位「艾倫戴爾王國」最受歡迎的小雪人將帶著招牌笑容、踏著獨特小碎步現身，與賓客分享他最喜愛的小日常，邀請大家一起感受冬日歡樂。賓客漫步艾倫戴爾時，更可能巧遇克斯托夫正忙著為他的馴鹿好友準備「克斯托夫好友驚喜」，也有機會遇見身穿冬日服裝的安娜與艾莎，散播艾倫戴爾的佳節喜悅。整個王國漫天飄雪，處處都藏著令人意想不到的節慶彩蛋。

今年更首度加入全新冬日市集，邀請賓客深入體驗王國的冬日傳統。集合特色手作小物、節慶美食與各式驚喜，讓賓客沉浸感受艾倫戴爾的熱鬧氣氛。

聖誕佳節過後，冬日歡樂魔法仍不停歇。從2027/01/05起，艾倫戴爾將會迎來首個冬日慶典。透過獨特的故事互動，展開與雪寶的全新驚喜邂逅，以暖心故事、歡樂音樂及全新驚喜，與親朋好友一同沉浸於魔雪奇緣世界的冬日魔法。

與迪士尼好友共度暖心聖誕

聖誕佳節當然少不了迪士尼朋友陪伴！米奇與好友、達菲與好友、胡迪、巴斯光年與翠絲、小熊維尼與好友，以及更多「迪士尼好友」，都將換上最具節慶氣息的造型，在樂園各個角落與賓客見面，送上滿滿暖心的聖誕祝福。

今年「奇妙夢想城堡」前更將迎來全新日間城堡演出，米奇與米妮將邀請賓客參加一場特別的聖誕派對，在歡樂音樂與熱鬧笑聲中一起慶祝佳節，調皮的史迪奇也將驚喜現身，為派對增添更多歡樂。

▲超人氣的「夢想成真聖誕樹亮燈禮」將由聖誕高飛領軍回歸，再次點亮樂園夜晚。 圖：香港迪士尼樂園度假區／提供

超人氣的「夢想成真聖誕樹亮燈禮」將由聖誕高飛領軍回歸，再次點亮樂園夜晚。伴隨悠揚樂聲浪漫飄雪，配搭無人機演出，為夜空增添更多夢幻亮點，綻放更多聖誕魔法驚喜。

▲和米奇與好友一同參與溫馨動人的「跨年倒數」。 圖：香港迪士尼樂園度假區／提供

「迪士尼聖誕音樂 Live！」亦將於2026/11/21-11/22及12/05-12/06兩個週末再次上演，由「迪士尼好友」聯同現場樂手，以經典迪士尼歌曲、節慶旋律及奇妙夢想城堡光影投射，打造充滿歡樂與感動的聖誕音樂盛宴。

12/31除夕夜，賓客可齊聚於奇妙夢想城堡前，和米奇與好友一同參與溫馨動人的「跨年倒數」，在滿滿的迪士尼魔法陪伴下迎接美好的 2027 年。賓客亦可選購「迪士尼尊享卡」，享有指定遊樂設施優先通行，並進入「迪士尼星夢光影之旅」及「跨年倒數」的指定觀賞專區，輕鬆把握每個不能錯過的奇妙時刻。

從2026/09/28起，賓客即可到樂園官方網站預訂「迪士尼聖誕音樂 Live！」及「跨年倒數」活動席位，提前規劃年末最期待的迪士尼假期，在驚喜不斷的奇妙時刻裡，揭開佳節序幕。

香港迪士尼是全球唯一坐落於山海之間的迪士尼度假區，自然美景與迪士尼魔法互相交織，打造獨具特色的冬日浪漫。今年佳節，不妨把握「連玩2日門票」及「入住2晚7折優惠」，入住度假區酒店，並將樂園歡樂延續至第二天，展開完美的奇妙聖誕之旅。

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