清晨6點入住、最多延長19小時！ 半島酒店「半島時間」住宿禮遇 重新定義旅程中的時間

【旅奇傳媒/編輯部報導】約二十年前，比佛利山半島酒店團隊觀察到一項明顯趨勢：愈來愈多旅客搭乘夜間航班，於清晨抵達美國，遠早於傳統的下午入住時間。經過長途飛行後，他們希望能儘快進入客房稍作休息、梳洗整裝，以最佳狀態展開旅程，不必受到制式入住時間的限制。

巴黎半島酒店。 圖：半島酒店集團／提供

「半島酒店集團」（The Peninsula Hotels）廣受旅客歡迎的特色禮遇「半島時間」（Peninsula Time），便是從這份細緻觀察開始醞釀，早在彈性入住成為焦點前，半島酒店集團思考的是，如何更貼近全球旅客的行程，這項頂級禮遇，正是由此而生。

▲廣受旅客歡迎的「半島時間」特色禮遇，已於全球12家酒店推行。 圖：半島酒店集團／提供

如今，「半島時間」已於全球12家半島酒店全面推行。旅客透過「半島酒店集團」官方網站或指定旅遊合作夥伴預訂客房，即可選擇於入住當日清晨06:00起辦理入住，並於退房日延至晚間22:00退房，最多可為旅程增加19個小時，讓旅客更從容地享受飯店設施與目的地風光。

將這樣的彈性作為全球酒店一致提供的專屬禮遇，「半島酒店集團」在國際飯店中展現少見的款待尺度，「半島時間」至今仍是集團最具代表性的專屬禮遇之一。根據集團最新數據，全球多數半島酒店旅客皆樂於選擇這項禮遇，將額外獲得的時間，留給休息、探索，也留給與當地風景相遇的片刻。

對現在旅客而言，旅途中能夠擁有更充裕的時間，本身就是一種奢華。

▲上海半島酒店。 圖：半島酒店集團／提供

▲倫敦半島酒店。 圖：半島酒店集團／提供

正如集團最新形象影片所呈現，「半島時間」為旅程創造更多可能：旅客可以在清晨抵達東京後直接入住客房，也能在深夜離開紐約前，悠然享受旅程的最後一晚。

下榻全球各地半島酒店的旅客，可以依照自己的步調安排這些額外時光。無論是在舒適雅緻的客房中休息、探索城市景點，或臨時起意展開一段意料之外的旅程，都能保有更多自由與彈性。

香港上海大酒店有限公司營運總裁羅瑞思（Gareth Roberts）表示：「我們希望透過『半島時間』，為當代奢華旅客重新定義時間，讓他們不再受到制式入住與退房時間的限制，能夠掌握旅程中的每一個珍貴時刻。旅客可以自在享受重要時光，也能隨興安排行程，以更從容、不受拘束的方式體驗旅程。」

▲「半島時間」為旅客打造更具個人化的住宿體驗。 圖：半島酒店集團／提供

作為「半島酒店集團」多項專屬禮遇之一，「半島時間」為旅客打造更具個人化的住宿體驗，回應來自世界各地旅客不同的航班、作息與時差需求，同時體現集團對多元文化與旅遊習慣的深入理解，以及一貫追求卓越的待客之道。

羅瑞思進一步補充：「我們很高興看到許多半島酒店的旅客已熟悉並喜愛這項服務。如今，全球各地的半島酒店團隊經常會提前收到旅客通知，告知他們將依照『半島時間』抵達飯店。」

◉ 「半島時間」專屬禮遇，適用於透過「半島酒店集團」官方網站或指定旅遊合作夥伴預訂客房的旅客。

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