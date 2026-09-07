香港中秋必朝聖！ 「國際綵燈匯」首度亮相 百年舞火龍打造限定節慶之旅

【旅奇傳媒/編輯部報導】香港中秋節和台灣習俗不同，香港中秋節更有濃厚的傳統民俗活動氣氛。今年中秋，香港將以融合國際燈藝、非遺文化與在地節慶特色的豐富活動迎接旅客，09/17-09/27香港旅遊發展局在銅鑼灣「維多利亞公園」將首度舉辦大型「國際中秋綵燈匯」。

以「團圓」為主題，集結來自20個國家及地區、超過3,000盞特色綵燈，以及擁有逾千年歷史的國家級非物質文化遺產－「南京秦淮燈藝」和「香港傳統手紮花燈」，共同打造香港歷來規模最大的國際化中秋賞燈活動之一。 加上中秋期間香港獨有、擁有147年歷史的「大坑舞火龍」，將成為今年中秋最受矚目的兩大亮點，邀請旅客深入感受香港獨有的節慶魅力。

▲迎接中秋節，09/17-09/27在銅鑼灣維多利亞公園將首度舉辦大型「國際中秋綵燈匯」活動。 圖：香港旅遊發展局／提供

投入全城最璀璨的中秋盛會 國際中秋綵燈匯

園區內最受矚目的展區之一為「世界綵燈大街」，集結來自亞洲、歐洲及南美洲等地的特色燈籠作品，包括韓國晉州絲綢燈籠、巴西七彩拼布燈籠及波蘭傳統剪紙工藝綵燈等，展現多元文化交融的中秋氛圍。漫步「世界綵燈大街」，猶如瞬間穿越世界各地，從不同風格、工藝及文化元素交織而成的綵燈作品，領會各地獨特的民俗風情與藝術魅力。

▲南京秦淮綵燈製作團隊為香港量身打造四組大型主題燈組-高達八米的巨型主題綵燈「樹影流光」（示意圖）。 圖：香港旅遊發展局／提供

除了國際燈藝作品外，擁有超過1,700年歷史的「南京秦淮燈藝」也將大規模亮相。香港旅遊發展局特別邀請「南京秦淮綵燈」製作團隊為香港量身打造四組大型主題燈組，其中最矚目的是位於維多利亞公園正門、高達八公尺的巨型主題綵燈《樹影流光》。作品以香港標誌性的「大榕樹」為設計靈感，遊客可穿梭於璀璨的榕樹燈影之間，抬頭細賞以彩色紗布黏貼而成的樹冠，象徵香港連結世界、廣迎四方來客。

▲「南京秦淮綵燈」製作團隊為香港量身打造四組大型主題燈組《魚戲荷間》（示意圖）。 圖：香港旅遊發展局／提供

另一個名為《魚戲荷間》的作品，呈現多組巨型荷葉整齊排列，栩栩如生的彩鯉在荷葉光影中靈巧穿梭，可以漫步其中欣賞兩旁「魚戲蓮葉間」的靈動意境。

為呼應「團圓」主題，《魚躍龍門》以一雙於水中躍動的鯉魚，勾勒優美弧線交匯成圓，象徵圓滿吉祥；荷塘上七公尺高巨型明月的《荷塘月色》，與池中荷花燈交相輝映，好讓大家在同一明月下團圓歡聚。

走到公園的小山丘涼亭，逾400盞香港經典手紮花燈盡在眼前。玉兔、楊桃和金魚等經典造型燈籠高掛，交織出宛如元朗大橋街市「燈籠街」的繽紛壯觀場面，展現濃厚地道港式中秋風情。

09/17-09/20期間，「維多利亞公園」南亭廣場會設置特色月餅攤位，售賣來自中國內地不同地區及香港的月餅，包括上海的蘇式月餅、雲南雲腿月餅，以及潮式芋泥、烏豆沙和綠豆蓉月餅等，旅客賞燈之餘，亦可品嚐各地特色風味以及選購月餅作為應節禮品，與親友共享團圓滋味。

▲獲列入國家級非物質文化遺產名錄的「大坑舞火龍」，今年已147載，是香港中秋慶典的經典重頭戲。 圖：香港旅遊發展局／提供

圓月下見證非物質文化遺產 大坑舞火龍

獲列入國家級非物質文化遺產名錄的「大坑舞火龍」，今年已147載，絕對是香港中秋慶典的經典重頭戲。這項擁有悠久歷史的傳統盛事將於09/24-09/26舉行。巡遊期間，全長67公尺、點滿12,000枝線香的火龍，在默契十足的舞龍健兒引領下穿梭大坑的大街小巷。

伴隨鼎盛香火和喧天鼓聲的「舞火龍」，一直獲視為傳遞祝福、帶來平安吉祥的重要傳統。想領略更深刻體驗的旅客，可提早到場佔據有利位置，近距離感受「舞火龍」的磅礡氣勢、澎湃激情和團結精神。巡遊結束後，燃燒的線香會贈予現場觀眾，寓意分享祝福，讓旅客親身參與此祈福習俗。

連串大型節慶盛事和社區傳統活動將於整個九月照亮全城，讓中秋節的喜悅遍及香港每個角落。旅客不僅可盡覽世界級花燈工藝、體驗百年文化遺產、同時還可探索遍佈全港多個商場及店家於中秋期間推出的應節主題活動、購物及餐飲禮遇，以及大型綵燈佈置和匯聚特色應節美饌的美食市集。

中秋連假到香港旅遊，可參考旅行社已經包裝好的行程最為物超所值，「五福旅遊」推出中秋舞火龍行程，安排09/26中秋連假出發，只要加價888元，就能參加由專業導遊帶路講解，近距離體驗中秋舞火龍的節慶氛圍，三天二夜香港自由行，四人一室含稅價15,599元起；「東南旅遊」也有中秋舞火龍行程，含專人帶領體驗大坑舞火龍，09/23-09/26出發，四天三夜二人一室17,988元起（未稅），還含杜莎夫人蠟像館門票及山頂纜車單程票。

◉ 更多香港中秋豐富節慶節目，請上網查詢： https://www.discoverhongkong.com/tc/events/mid-autumn-festival.html

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