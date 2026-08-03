8/6香港上映《劇場版CHiiKAWA人魚島的秘密》 天星小輪變身吉伊卡哇主題渡輪乘風啟航

【旅奇傳媒/編輯部報導】這個8月「吉伊卡哇」（CHiiKAWA）首度與香港「天星小輪」（Star Ferry）攜手合作，2026/07/28-09/27期間，於維多利亞港兩岸「天星碼頭」接載各位粉絲，一同出發！航向08/06上映《劇場版 CHiiKAWA 人魚島的秘密》當中的「神秘人魚島」。

▲《劇場版 CHiiKAWA 人魚島的秘密》ｘ「天星小輪」（Star Ferry）。 圖：羚邦集團有限公司／提供

▲《劇場版 CHiiKAWA 人魚島的秘密》電影海報。 圖：羚邦集團有限公司／提供

吉伊卡哇（CHiiKAWA）、小八（HACHIWARE）、兔兔（USAGI）已經換上《劇場版》渡假造型登上「天星小輪」等候大家結伴啟航。各位粉絲們由踏進「天星碼頭」準備登船前開始，至踏上「天星小輪」暢遊維港多利亞港，都能夠透過遍布各處的可愛角色，感受劇場版帶來的勇氣與搞笑氣氛。

記得集齊角色印章完成限定紀念明信片，並與14款電影角色造型海報打卡，再搶購即日起發售的《劇場版 CHiiKAWA 人魚島的秘密》「天星小輪限定前賣券套裝」包括：天星小輪限定電影前賣券 + 天星小輪限定成人單程船票 + 限定磁貼，想全心投入今個夏天的神奇旅程，趕快到尖沙咀「天星碼頭」海港遊售票處搶購！

▲穿梭天星碼頭集齊三大角色印章，完成限定明信片。 圖：羚邦集團有限公司／提供

穿梭天星碼頭集齊三大角色印章完成限定明信片 紀念人魚島神奇之旅

各位粉絲於活動期內，到尖沙咀「天星碼頭」海港遊售票處購買《劇場版 CHiiKAWA 人魚島的秘密》「天星小輪限定前賣券套裝」或到朗豪坊《劇場版 CHiiKAWA 人魚島的秘密》主題活動「CHiiKAWA’S ADVENTURE」，均即可免費獲得《劇場版CHiiKAWA人魚島的秘密》主題限量明信片一張，紀念這次到「人魚島」的特別之旅。

以大海藍色作為主色的明信片，正面印有「人魚島」的神秘生物賽蓮！背面則印有吉伊卡哇、小八與兔兔、人魚島全貌以及劇場版故事大綱，為粉絲投入這段神奇旅程前做足準備。

以草裙打扮登場的主題印章的印章加油站，分別位於尖沙咀往灣仔碼頭及往中環碼頭上層、中環碼頭上層、灣仔碼頭上層。記得到訪每個加油站集齊印章，為吉伊卡哇、小八與兔兔他們打氣，並肩迎接島上未知的種種挑戰。

▲吉伊卡哇、小八、兔兔登上「天星小輪」船頂歡迎各位粉絲登船啟航。 圖：羚邦集團有限公司／提供

吉伊卡哇、小八、兔兔登上天星小輪船頂

歡迎各位粉絲登船啟航 角色主題彩旗於船艙與你合照留念

各位粉絲準備登船！吉伊卡哇、小八、兔兔已經急不及待，換上草裙打扮登場坐上小木船登上限定版天星小輪船頂，向碼頭上的粉絲打招呼。

一登船，大家就可以見到掛滿船艙的劇場版主題彩旗。彩旗上的一眾角色正熱烈歡迎各位登船。吉伊卡哇、小八、兔兔亦已從船頂到達船艙與大家見面。記得把握機會與牠們合照，於維港美景環抱當中留下珍貴回憶。

14張限定角色造型海報打造主題樓梯 劇場版新角色搶先曝光

於尖沙咀碼頭往灣仔方向，由劇場版角色打造而成的主題樓梯正在迎接各位。14款劇場版限定角色造型海報包括吉伊卡哇、小八、兔兔與飛鼠、栗子饅頭、海獺師傅、風獅爺，還有此次《劇場版》中登場的新角色島二郎、賽蓮、人魚、一葉、二葉的限定角色海報，以及兩款電影宣傳海報。到戲院啟動人魚島之旅之前，與14張海報打卡，搶先深入了解劇場版角色。

▲「天星小輪限定電影前賣券+天星小輪限定成人單程船票+限定磁貼」即日起公開發售。 圖：羚邦集團有限公司／提供

《劇場版CHiiKAWA人魚島的秘密》天星小輪限定前賣券套裝

「天星小輪限定電影前賣券 + 天星小輪限定成人單程船票 + 限定磁貼」即日起公開發售

想將「吉伊卡哇」首次電影化的時刻升級紀念，就要留意「吉伊卡哇」與「天星小輪」聯手推出，包括限定成人單程船票、特別版電影門票、劇場版主題磁石的「天星小輪限定前賣券套裝」。

以燙金線作為點綴的劇場版主題設計船票，正面印有來自人魚島的賽蓮，背面印有吉伊卡哇、小八、兔兔；特別版電影門票同樣配以燙金線設計，正面印有吉伊卡哇、小八、兔兔以及於海上航行的劇場版天鵝船，背面印有劇場版中的吉伊卡哇、小八、兔兔於木船上遇到的神秘場景情節；劇場版主題磁石則以他們奮力航行向前一刻作為設計主題。粉絲記得07/28起到尖沙咀「天星碼頭」海港遊售票處搶購。先到先得，售完即止！

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