暑假親子出遊必備！香港優質親子友善飯店清單

【FunTime小編群】香港離台灣近、文化相似、又有迪士尼樂園，是親子出國的首選。不過帶小朋友出門最重要的就是飯店的品質了，一間友善小小孩的飯店能給大人小孩一趟輕鬆愉悅的旅程。小編準備了幾間受到爸媽們歡迎的香港親子飯店，提供多樣兒童設備、免費同住不加價、直達迪士尼，爸媽們快筆記！

香港中上環宜必思

香港中上環宜必思。圖／Agoda

香港中上環宜必思。圖／Agoda

香港中上環宜必思(Ibis Hong Kong Central & Sheung Wan Hotel)座落於繁華的上環區，毗鄰香港中環商務與購物區，除了港鐵站附近也有公車站牌，門口就是叮叮車站牌，交通超方便，非常適合帶小孩的家庭入住！雖然是平價旅館但服務卻不馬虎。房間不算大，但是簡約乾淨，設備也都很齊全，11歲以下的小孩還可以免費入住，如果需要嬰兒床也可以跟櫃台申請借用唷！想帶小孩來香港玩又不想住太貴的飯店，宜必思中上環酒店就很適合喔！

訂房網評價：8.3/10 (agoda)

交通：公車皇后街站步行2分鐘

香港黃金海岸酒店

香港黃金海岸酒店。圖／Agoda

香港黃金海岸酒店。圖／Agoda

這家CP值超高的香港黃金海岸酒店(Gold Coast Hotel)不但環境華麗，下樓走幾步就是沙灘，來這裡吹吹海風真的超有度假感的~步行10分鐘就能到黃金海岸商場，裡面有大型超市和各式各樣的餐廳選擇，想吃什麼都可以！11歲以下的小孩可以免費入住，而且房內備品一應俱全，還有浴缸可以泡澡放鬆身心~飯店有戶外兒童公園，讓小孩在大自然中放電，以及室內免費遊戲室，天氣熱或下雨也不用擔心！

訂房網評價：8.3/10 (agoda)

交通：公車黃金泳灘；青山公路站步行7分鐘

香港東薈城諾富特酒店

香港東薈城諾富特酒店。圖／Agoda

香港東薈城諾富特酒店。圖／Agoda

香港東薈城諾富特酒店(Novotel Citygate Hong Kong Hotel)就位在機場附近，還有免費接駁巴士直達，且距離迪士尼樂園搭乘地鐵只要15分鐘，交通非常方便！酒店入口就在知名的outlet東薈城名店倉2樓，吃喝玩樂在飯店附近都能解決，去各大景點都很迅速，像是離昂坪纜車只有5分鐘路程，到翔天廊、亞洲國際博覽館也只要7分鐘車程。最讚的是16歲以下孩童可以免費入住，真的超級大方~飯店房型精緻小巧，沒有過多的裝潢，一切簡單舒適。床又大又舒適，睡兩大一小都不是問題～

訂房網評價：8.5/10 (agoda)

交通：公車海堤灣畔; 惠東路站步行4分鐘

香港柏寧傲途格精選酒店

香港柏寧傲途格精選酒店。圖／Agoda

香港柏寧傲途格精選酒店。圖／Agoda

位在市區銅鑼灣的香港柏寧傲途格精選酒店(The Park Lane Hong Kong, Autograph Collection)，地理位置非常便利，離地鐵站只要3分鐘路程，附近百貨公司林立、美食小吃也不少，酒店旁邊就是超市和維多利亞公園，樓下還有IKEA，生活機能十分方便。房間寬敞明亮整潔，還有提供超大家庭房，11歲以下孩童免費入住，寬敞的房間讓一家大小入住也很舒適！浴室空間也很大，備有兒童牙刷、漱口杯、兒童浴袍和小拖鞋。晚上可以帶小孩上銅鑼灣柏寧酒店頂樓看夜景，燈火通明、美不勝收。愛吃早餐的朋友也不要錯過酒店豐富的自助式早餐，種類多樣又美味！

訂房網評價：8.5/10 (agoda)

交通：地鐵銅鑼灣站步行3分鐘

香港迪士尼樂園酒店

香港迪士尼樂園酒店。圖／Agoda

香港迪士尼樂園酒店。圖／Agoda

坐落在海岸上的香港迪士尼樂園酒店(Hong Kong Disneyland Hotel)，建築外觀就像維多利亞般的華麗宮殿，房客可搭乘接駁巴士，往返酒店跟迪士尼樂園，且24小時服務不間斷，超貼心！飯店讓11歲以下的小孩免費入住，房間寬敞明亮、小孩可以自在奔跑，而且有些房間的私人陽台可以看到花園或海景~飯店內有兒童活動中心、米奇迷宮花園跟迪士尼商品販賣部，另外還有兒童手作課程、迪士尼人偶陪吃等等特色活動可以預約唷！

訂房網評價：8.8/10 (agoda)

交通：地鐵迪士尼站步行12分鐘

以上這幾間飯店小編精挑細選推薦大家，每間飯店不只友善小小孩，大人也能玩得盡興，下次爸爸媽媽帶孩子來香港玩的話，不要忘記提前預定，尤其是暑假和寒假期間可是超搶手啊！

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