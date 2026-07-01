全球首創「巧克力厚鬆餅堡」！香港麥當勞獨家研發 限時3天「全日供應」 加碼「鴛鴦厚鬆餅套餐」混搭港風
麥當勞「楓糖厚鬆餅堡」不夠看！全球首創「巧克力厚鬆餅堡」在香港，同步推出「豬柳蛋巧克力厚鬆餅堡」、「鴛鴦厚鬆餅早晨套餐」，並加碼限時3天全日供應。
香港麥當勞首創「巧克力厚鬆餅堡」壓軸登場，由在地團隊自主研發，將黑巧克力粒混入厚鬆餅堡中，一入口就能嘗到濃郁可可香，並同樣保留了經典M字烙印，以延續其標誌性設計。
7/1至7/3，香港麥當勞限時全日供應「豬柳蛋巧克力厚鬆餅堡」及「鴛鴦厚鬆餅早晨套餐」，其中早晨套餐能一次吃到楓糖和巧克力兩款厚鬆餅，搭配豬柳、滑炒蛋及脆薯餅，展現港式早餐的混搭特色。更加碼於同一限定優惠期間，凡購買任一超值套餐，即可由中薯免費升級為脆薯餅。
而7/4起，「巧克力厚鬆餅堡」則恢復原供應時間，於每日早上11:00前販售，期間限定、售完為止。
更多巧克力厚鬆餅堡販售詳情，請見香港麥當勞官網。
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