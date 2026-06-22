不用上太空也能感受星際奇航！一起解鎖「美麗中華」異星秘境

【旅奇傳媒/編輯部報導】如果宇宙星球降落在地球，那會是什麼模樣？中國大陸佔地幅員遼闊，各種地貌兼容並蓄，從火山熔岩、鹽湖荒漠、丹霞峽谷到無人冰原，藏著許多彷彿「外星世界」的壯麗景觀。

有些像火星般蒼茫孤寂，有些則呈現出類似木星雲帶般奇幻紋理，也有地形讓人聯想到月球表面的荒蕪起伏。呼叫宇宙迷，快來打卡地表上最讓人驚嘆的「行星秘境」，展開「美麗中華星際之旅」，蒐集屬於地球上的宇宙奇景。

▲一腳踏進外太空，在中國大陸有多個宛如宇宙行星的真實地貌。 圖：shutterstock／來源

▲青海「俄博梁」雅丹群被譽為「地球最像火星的地方」。 圖：shutterstock／來源

最像火星的地方｜孤寂荒漠與尖峰石柱

火星平均氣溫約為零下60℃，環境寒冷乾燥，且表面存在輻射與特殊化學物質，目前仍不適合人類生存。

但在青海省海西蒙古族藏族自治州的茫崖市，有一處常被形容為「地球上最像火星的地方之一」－「俄博梁」雅丹地貌。

中國大陸有許多雅丹地貌，而大西北地區尤具代表性。不管是戈壁、水上雅丹，都格外霸氣與壯觀，同時帶有神秘感。其中，「俄博梁」屬於規模宏大且景觀獨特的雅丹地貌之一，歷經長時間風蝕與乾燥氣候作用，雕塑出形態各異的石柱與土丘。放眼望去，紅褐色岩層、密集尖峰與荒涼地貌交織，營造出強烈的異星氛圍，也使其成為「青甘大環線」上的熱門景點。

一眼望去寸草不生的荒漠、密集的尖峰、紅褐色岩層與孤寂感，如果搭配音樂，就彷彿登入動漫遊戲背景地，這麼出圈的拍攝地，是無數攝影師、探險玩家、網紅們拍攝的朝聖基地，站上「俄博梁」，彷彿真正離開地球，踏上未知星球。

▲黑龍江「五大連池」火山熔岩地貌，大面積的黑色火山岩與凝固熔岩台地，就像是金星岩漿冷卻後的荒涼景象。 圖：shutterstock／來源

最像金星的世界｜黑色熔岩與赤紅峽谷

金星是太陽系中距離太陽第二近的行星，也是夜空中最亮的天體，表面籠罩著厚厚的二氧化碳大氣與硫酸雲，造成的溫室效應讓地表溫度高達460℃至470℃，有「熾熱煉獄」之稱。

回到地球上，黑龍江的「五大連池」火山群，擁有中國大陸保存最完整的火山熔岩地貌，大面積的黑色火山岩與凝固熔岩台地，就像是金星岩漿冷卻後的荒涼景象。

在新疆地區，庫車「天山神秘大峽谷」，以深紅色岩壁與極端乾燥氣候聞名，當陽光照射峽谷，整片山谷如同燃燒中的異星世界，充滿金星般神秘且危險的氣息；新疆吐魯番的「火焰山」，也以紅褐色赤土、寸草不生的荒涼景象聞名，極端的高溫氣候與佈滿溝壑的焦山地貌，完美還原了金星表面火山熔岩與荒蕪的末日感。

▲甘肅「張掖」丹霞地貌色彩流動，宛如木星翻湧的巨大雲帶。 圖：shutterstock／來源

最像木星的奇幻星球｜丹霞雲帶與彩色鹽湖

木星是太陽系中體積最大的氣態巨行星，質量約地球的318倍、體積是地球的 1321倍，知名特徵包括五彩繽紛的大氣條紋、「大紅斑」風暴與極強的磁場。

若要找尋比擬木星的地方，首推甘肅「張掖」丹霞地貌，以紅、黃、橙、綠交錯的彩色岩層聞名，層層紋理宛如木星大氣中的巨大風暴雲帶，尤其夕陽時分，山體色彩流動，更像宇宙中的氣態巨行星。

此外，青海「大柴旦翡翠湖」、「西台吉乃爾湖」，則以礦物質含量豐富，形成翡翠綠、深藍與奶白色交織的奇景，從空拍視角望去，就像木星表面翻湧的彩色氣旋，美得超現實。

▲藏北地區崑崙山脈荒涼的冰原奇景。 圖：shutterstock／來源

最像天王星的冰藍秘境｜藏北無人區與崑崙山脈

躺著自轉的天王星，是一顆冰巨行星，如果天王星代表神秘、幽藍、奇幻與冰冷氣質。

那在中國大陸「藏北無人區」與「崑崙山脈」，擁有高海拔冰原與極端氣候，廣闊荒野與冷冽色調交織，呈現出近似外太陽系的靜謐氛圍。

而「九寨溝」的水體富含碳酸鈣，在陽光折射下呈現出如寶石般、甚至帶有螢光感的幽藍色澤，也被多數人美稱為天王星視覺意象。

▲新疆「賽里木湖」冬季冰裂紋與環狀冰帶，宛如土星環般的奇幻景象。 圖：shutterstock／來源

最像土星環的秘境｜翡翠鹽湖與環狀地貌

土星最具代表性的特徵，莫過於壯觀迷人的星環系統。

在青海柴達木盆地一帶，「大柴旦湖區與翡翠湖」周邊，經常可見層層環狀鹽灘與沙洲紋理，從高空俯瞰，宛如漂浮宇宙中的土星光環。

此外，新疆「賽里木湖」冬季冰裂紋與環狀冰帶，也形成近似土星環般的奇幻景象，在晨曦與夕陽映照下，更顯神秘夢幻。

▲黑獨山黑色雅丹與白沙戈壁交織，宛如漫步月球表面。 圖：shutterstock／來源

最像月球表面的地方｜漫步黑獨山秘境

在宇宙星球中，月亮是最為眾人熟悉的天體之一，你我雖非世界首富，也不是太空人，更不是嫦娥，但在地球上也能體驗奇幻的奔月之感。

在青海省海西州茫崖市冷湖鎮的「黑獨山」（又稱黑山戈壁），因為黑色砂石與奇特的風蝕地貌交織，呈現出極具荒涼、孤寂的異星氛圍，被譽為「地球上最像月球的地方」。

也因為「黑獨山」屬祁連山脈西段，在長期風蝕作用與富含鐵錳礦物質影響下，形成罕見的「黑色雅丹地貌」，連綿起伏的山丘佈滿純粹的黑與灰，極具視覺衝擊力，宛如一幅巨大的水墨畫，也像是踏入真實版的月球表面。黑色山體與白沙戈壁交織，充滿荒涼、孤寂的「冷艷」美學，為西北環線熱門打卡點。不必飛向宇宙，也無須耗盡銀彈，在中國大陸遼闊的大地上，就能收藏一場星際旅行。

從火星荒原、絢麗木星、孤寂月球戈壁到土星環秘境，藏著無數令人驚嘆的「異星景觀」。這些地方不只是壯麗風景，更像是一場關於宇宙與地球的想像旅程。

下一趟旅行，不妨換個視角出發，展開一場屬於自己的「地表星際探險」，重新發現美麗中華超乎想像的壯闊與神奇。想知道更多大陸景點資訊，可查詢「海峽兩岸旅遊交流協會」網站或上「美麗中華」FB、IG、YT，開拓精彩獨到的旅遊視野。

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