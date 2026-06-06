候機不再無聊！香港國際機場全新「T2客運大樓」集結美食、文創、娛樂設施 逛個過癮再起飛

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圖：Media OutReach Newswire／提供
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【旅奇傳媒/編輯部報導】香港國際機場二號客運大樓日前正式啟用，匯聚多間人氣餐飲品牌，從經典國際滋味及香港地道風味到特色飲品一應俱全，誠邀旅客於登機前細味香港滋味。精彩不止於此，全新客運大樓亦引入多間文創店舖及玩樂設施，打造多元而精彩的登機前體驗。

人氣珠頸斑鳩「咕姑固」化身機長，陪伴大家展開旅程；一旁是備有機場限定版的「扭蛋駅」。　圖：Media OutReach Newswire／提供
人氣珠頸斑鳩「咕姑固」化身機長，陪伴大家展開旅程；一旁是備有機場限定版的「扭蛋駅」。　圖：Media OutReach Newswire／提供

經典國際滋味及香港地道風味

想把握離港前的最後機會，細味港式地道滋味，不妨前往「牛奶冰室」及「譚仔三哥米線」，品嚐經典港式粉麵與地道小食，道道熟悉滋味，盡載香港情懷，為旅程添上一份溫度。當然少不了知名快餐品牌「快樂蜂」及「麥當勞」，更設機場限定打卡位，讓旅客在享受便捷美食之餘，留下難忘回憶。

▲精緻<a href='/search/tagging/1013/咖啡' rel='咖啡' data-rel='/1013/89523' class='tag'><strong>咖啡</strong></a>與飲料、甜點。　圖：Media OutReach Newswire／提供
▲精緻咖啡與飲料、甜點。　圖：Media OutReach Newswire／提供

精緻咖啡與潮流甜點體驗

旅程啟程前，不妨來一杯香濃咖啡，讓身心放鬆片刻。二號客運大樓匯聚本地烘焙品牌「生昌焙豆」、屢獲殊榮的「Cupping Room Coffee Roasters」，以及日式風格的「Ufufu Cafe」，為旅客帶來多元而細膩的咖啡體驗。

二號客運大樓集合多款人氣甜點與特色飲品，從「Joy Full House」港式甜品店、台灣療癒系茶飲品牌「再睡5分鐘」，到初創品牌「Blendbar」推出的水果沙冰機，為旅客帶來清新舒爽的甜蜜享受，讓登機前時光更添愜意。 其中，限定優惠及精選產品包括：

▲二號客運大樓也引入許多香港特色設計及文創小店。　圖：Media OutReach Newswire／提供
▲二號客運大樓也引入許多香港特色設計及文創小店。　圖：Media OutReach Newswire／提供

多元零售與嶄新玩樂體驗進駐　一站式滿足旅客所需

除了多元餐飲選擇，二號客運大樓同時引入多間本地特色設計及文創小店，包括「薑館」及「施施施施施施百貨」，讓旅客在登機前感受香港多元創意與文化活力。另設「NOBLETIME TRAVELLER」售賣外遊必備用品，機器人咖啡店「靈犀咖啡」、DIY 手機配件自動販賣機「MONdiFY」以及「Scentation」自助香水站，為旅程增添貼心便利與個人化體驗。

此外，「扭蛋駅」及「NGS Fun Station」亦為旅客打造全年無休、24小時開放的玩樂體驗，提供多元娛樂設施與輕鬆愉快的休閒空間。「扭蛋駅」主題及系列不斷更新，匯聚人氣 IP 及本地設計。大家更有機會扭到機場限定版人氣珠頸斑鳩掛飾，「咕姑固」將會化身機長，陪伴大家展開旅程。

▲人氣Stern Pinball實體彈珠台。　圖：Media OutReach Newswire／提供
▲人氣Stern Pinball實體彈珠台。　圖：Media OutReach Newswire／提供

「NGS Fun Station」設有籃球機、氣墊曲棍球及多款親子遊戲，動感十足，更引入全球人氣「Stern Pinball」實體彈珠台，讓玩家享受刺激競技與挑戰樂趣。

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