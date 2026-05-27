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香港機場二號客運大樓今啟用 3間飛台港航線香港公司陸續遷入

聯合報／ 香港特派員李春／即時報導
香港國際機場二號客運大樓。（新華社）
香港國際機場二號客運大樓。（新華社）

香港機場二號客運大樓離境設施今起正式啟用，有15間航空公司陸續遷入，其中包括3間飛台港航線的香港本地航空公司。

香港機場二號客運大樓屬原址重建，與一號客運大樓隔路相望。二號客運大樓離境層設有8個新行段，提供160個登機櫃位，其中4個行段為全新自助登機區，旅客可辦理自助登記及手機特快行李託運。旅客亦可於航空公司的登記櫃台，由地勤人員協助辦理手續。

新大樓啟用初期客運廊未同步開放，旅客完成離境登記手續後，經自助保安閘口完成保安檢查及出境等程序，仍要再乘搭旅客捷運系統，前往一號客運大樓的登機閘口登機。

港鐵機場快綫機場站，連接二號客運大樓的2個月台已啟用。城巴及龍運巴士往機場方向的路線，今日頭班車起，會途經新大樓落客區，前往市區及新界方向的路線就維持不變，乘客可繼續在機場地面運輸中心上車。

目前有15間航空公司決定遷入二號客運大樓，主要是香港本地和亞洲區的航空公司，飛台港航線的3間香港本地航空公司，其中香港航空今日遷入，大灣區航空和香港快運分別在6月3日和10日遷入。其它飛台港航線的航空公司，台灣的華航、長榮和星宇，香港的國泰，仍留在一號客運大樓。

香港快運航空於香港國際機場二號客運大樓的值機櫃台。（中新社）
香港快運航空於香港國際機場二號客運大樓的值機櫃台。（中新社）

香港國際機場二號客運大樓今啟用。 （中新社）
香港國際機場二號客運大樓今啟用。 （中新社）

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