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國泰航空抵港客機疑遇氣流8人送院 乘客：像是搭「大怒神」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
眼罩散落在地上。（圖／取自Threads影片）
眼罩散落在地上。（圖／取自Threads影片）

香港國泰航空一架客機23日上午6時，疑似在飛行中遇到氣流，造成10人輕傷。其中有8人，包括3名乘客及5名機組人員被送往北大嶼山醫院救治。有乘客在社交平台Threads分享驚魂經歷，反映當時驚慌程度猶如「大怒神」突然下墜的經歷。

星島日報報導，多輛救護車接報後趕至現場，客機安全著陸後，救護員為傷者檢查傷勢及分流後分批送院，傷者包括3名乘客及5名機組人員，均神智清醒。

據瞭解，涉事客機為國泰CX156航班，從澳洲布里斯本飛往香港。根據國泰航空網頁，該客機於23日上午約6時41分抵港。

香港機管局發言人稱，23日上午6時接報，國泰航空編號CX156、由布里斯本前往香港的航班懷疑遇上氣流，有乘客及機組人員受傷。機管局接報後立即通知消防救護到場戒備。航班降落後，救護到場協助傷者。

有乘客在社交平台Threads分享驚魂經歷，上傳一段約9秒的短片，顯示航機抵港後，機艙內一片凌亂，眼罩、雜物、食物殘渣跌滿一地。

乘客以「首Po記錄一下自己安全到達還健在，真的是會被嚇死，像是搭跳樓機跌落，飛機無論搭過幾多次都依然會怕。」字裡行間反映片主當時驚慌程度猶如玩跳樓機（類似台灣六福村的「大怒神」或劍湖山的「擎天飛梭」）大幅突然下墜的經歷。

國泰航空 香港

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