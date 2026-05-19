斥資20億神劇重返！2026年澳門《水舞間》超完整開箱 2.5倍奧運高空跳水、全新VVIP包廂全攻略

來到澳門新濠天地，許多人指定朝聖的經典表演《水舞間》已正式回歸！全長約90分鐘的演出全程無中場休息，透過水上特技、高空雜技、舞台機關與沉浸式燈光效果，打造出宛如電影般的震撼觀演體驗。

水舞間劇院採用270度環形劇院設計，每個角度都能看到不同的舞台細節。 新濠天地提供 這次適逢《水舞間》重啟一周年，不僅象徵這部經典水上鉅作正式回歸，也同步帶來全新篇章與升級內容。新版演出由佩帕里尼工作室（Peparini Studios）藝術總監朱利亞諾・佩帕里尼（Giuliano Peparini）親自操刀，並與 Our Legacy Creations 團隊共同製作，在保留經典場景之餘，更加入多項全新舞台設計、視覺效果與幕後技術細節，讓整體演出規模與沉浸感再度升級。

《水舞間》舞台高科技｜儲水1700萬公升的「水陸秒切換」神話

《水舞間》劇院本身就是一座為表演量身打造的巨型工程奇蹟。整體空間規劃約近2000席座位，採270度環形環繞設計，讓觀眾無論位於哪個角度，都能沉浸式感受舞台表演，而且座位區就建在水池之上，直接感受水上與空中特技交錯的臨場張力，每個角度都能看見不同細節，劇場工作人員也透露「想把水舞間看仔細，只看一次是絕對不夠的。」

全新《水舞間》結合雜技表演和動態舞美設計元素，進一步增強整體表演的舞台張力。 記者楊蕙綾拍攝

而真正讓這座劇院被稱為「黑科技舞台」的關鍵，則隱藏在背後龐大的硬體系統之中。中央舞台下方配置的水池容量驚人，蓄水量約1700萬公升，規模相當於五座以上的奧運標準泳池，水深範圍最深可達約9至16公尺，讓整個舞台本身就像一座可變形的水下劇場。

更驚人的是舞台的轉場效率，透過地面精密孔洞排水與機械結構設計，整個空間能在短時間內完成乾濕狀態轉換，不到一分鐘就能將水迅速抽乾，從水域舞台切換為乾式特技場景，而且整座劇院約有99%的水資源可重複再利用，使這座巨型水舞劇場在震撼視覺之外，也兼顧運作效率與永續設計概念。

挑戰人體極限的水陸空特技演出令人震撼不已。 記者楊蕙綾拍攝

極限特技解密｜2.5倍奧運高空跳水與精準空中調度

除了舞台機關令人嘖嘖稱奇，真正讓現場氣氛沸騰的，是挑戰人體極限的水陸空特技演出。《水舞間》招牌的高空跳水場面依舊是全場焦點，演員從距離水面約 25 公尺的高空跳板一躍而下，此高度約為奧運最高跳台的 2.5 倍，伴隨著 239 組自動化噴泉打造的 18 公尺動態水牆與 540 組燈光，每一幕的光影視覺、音效衝擊感都極其強烈，讓人不由自主沉浸其中。

舞台上配備239組自動化噴泉，能夠打造高達18公尺的靈活多變的噴泉效果，增強關鍵場景的視覺衝擊。 記者楊蕙綾拍攝 此外，劇院內部設有 123 個吊機，其中位於頂部十字形網格上的 40 個移動吊機，能以極高的精準度與速度，操控演員與大型裝置在空中飛行。本次「標誌性巨型人體吊燈」橋段也華麗升級，結合全新編舞與空中特技設計，讓整場演出的戲劇張力再次突破極限。

全新舞台地面設計靈感來自安妮公主的「水之心」，這是安妮公主服裝的核心元素，也成為《水舞間》新章敘事的一部分。 記者楊蕙綾拍攝

《水舞間》高規格舞台｜全新角色「水手」入陣與魔幻景觀重塑

不只在硬體與特技規格上全面升級，重新回歸的《水舞間》在劇情與舞蹈細節上，也加入更濃厚的奇幻敘事元素。整體故事依然圍繞異鄉人闖入神秘王國、拯救被黑皇后囚禁的安妮公主展開，而全新舞台地面設計則以安妮公主服裝的核心概念「水之心」作為靈感延伸。

演出團隊來自30多個國家約近300名表演者與幕後人員，還有退役的奧運選手，陣容十分驚人。 記者楊蕙綾拍攝 在角色設計上，新版本特別加入「水手」一角，以帶有喜劇感的肢體表演貫穿部分場景，在緊張的劇情節奏中加入較輕盈的敘事轉場。場景部分則進一步擴展為三大超現實空間，包含如夢似幻的「魔法花園」、充滿張力的「水之囚籠」，以及帶有未來想像的「未來城市」，舞台畫面得以在現實與虛構之間自由切換，使場景轉換更具層次感與流動性。

在視覺與聽覺的整體包裝上，新版也同步進行全面翻新，包含24套全新訂製服裝，強化角色辨識度與舞台色彩表現；音樂則由交響樂團重新編曲與錄製，使整體聲響更具張力，進一步強化沉浸式的觀演氛圍。

《水舞間》不僅有水舞表演，演出還加入驚心動魄的飛車秀，讓全場驚呼連連。 記者楊蕙綾拍攝

水下隱形功臣｜近300人國際團隊與16部水底攝影機

在看不見的舞台背後，真正支撐整場演出的，是高度精密的安全系統與專業團隊協作。演出中也不乏極具挑戰性的高難度橋段，例如主角「安妮公主」在水牢場景中需於水下閉氣演出長達2分鐘，據悉表演者本身的極限紀錄甚至可達3分半，在高度張力的演出條件下，更凸顯整體安全設計與專業訓練的重要性。

要完美撐起這場 90 分鐘的史詩級演出，台前幕後的精密協調是不可或缺的關鍵。整個演出團隊集結了來自 30 多個國家、近 300 名表演者與幕後技術人員。

另外，在看不見的舞台下方，還有一組專業潛水團隊全天候待命，為保障所有高難度動作的絕對安全，劇院內部配置了超過 200 項安全設備，並透過 16部水底攝像機 即時監測演員與潛水員的狀況，確保整場演出流暢且萬無一失。

劇院新增兩間VVIP包廂，二樓的絕佳視野位置，分別可容納10位及13位賓客，還可以享用免費主題餐飲，以及和演員們拍照等尊榮服務。 新濠天地提供

高端體驗延伸｜翻新座位區與全新VVIP專屬包廂

除了正式演出的升級，劇院在觀眾體驗上也做了全面翻新，優化了整體的舒適度與觀賞視野。特地在二樓座位區新設置兩間 VVIP 包廂，分別可容納 10 位與 13 位賓客。

包廂賓客不僅有舒適座椅，能以最佳角度觀賞表演，還可以免費享用主題餐飲、專屬酒水，甚至在演出結束後還可以跟演員近距離互動、合照，對於想感受高端奢華體驗的旅客來說，《水舞間》專屬包廂絕對是最佳選擇。

全新活動「後台揭密」導覽即將開賣，專人帶看水舞間的劇場結構、機關設計。 記者楊蕙綾拍攝

《水舞間》全新體驗｜幕後導覽計畫即將登場

除了正式演出之外，《水舞間》未來也將推出全新「幕後揭秘」導覽行程，預計於5月底開放體驗。此次導覽將帶領觀眾走進平時不對外公開的劇院後台區域，由工作人員介紹整體舞台運作與劇院結構，深入了解這座水上劇場如何完成大量高難度演出。

參與導覽的旅客可前往位於高樓層的後台作業空間，近距離觀看大型舞台裝置、服裝與道具區域，並了解空中特技設備如何在演出時精準運作；另外部分大型道具、座位底下的巨型水池，也能透過現場解說一窺背後的技術細節。

光是演員的服飾就多達600多件，整場表演需要配上30位以上的服裝組工作人員協助處理，台前幕後工作人員都辛苦了！ 記者楊蕙綾拍攝

ℹ️ 《水舞間》演出資訊懶人包

演出地點： 澳門新濠天地 1 樓．水舞間劇院

場次時間： 每日 17:00 / 20:00（演出長度約 90 分鐘，不設中場休息）

休館日期： 一般為每週一、二休館（演出時間和休館日會因應節日假期調整）

官方網站： City of Dreams Macau - House of Dancing Water

查詢專線： +853 8868 6767