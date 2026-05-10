世紀遊輪從長江出發！ 「世紀夢想&世紀之星」雙艦齊發 兩大新船耀眼首航

【文・旅報傳媒】

2026年，世紀遊輪以 世紀夢想與世紀之星 兩艘全新遊輪

正式啟動全球戰略佈局。從長江發源，航線延伸至歐洲與埃及

透過技術升級、服務輸出及文化融合，構築橫跨東西方的高端河輪版圖

世紀遊輪的全球化策略，不僅是航線的拓展，更是一次全面的產業升級與品牌輸出。透過「全球營運體系佈局」與「高端產品航線輸出」兩大核心路線，世紀遊輪正逐步提升亞洲內河遊輪品牌在國際市場的競爭力。

🛳️長江航線 世紀夢想啟航🛳️

前瞻策略引領市場 打造現代化河輪樣板 ✨世紀夢想2026年9月全新首航✨

在中國市場，世紀遊輪率先引領長江遊輪從傳統「三峽遊」轉型為「長江全域旅遊」。旗艦產品「江山如此多嬌」以重慶至上海為主軸，深度融合自然景觀、歷史人文與城市生活，將航程昇華為完整的文化敍事;「世紀江山如詩」則是長江三峽首艘新概念豪華觀光遊輪，定位為高品質的「江上會客廳」，其創新之處在於開創長線觀光遊輪先河，實現「一日遊完長江三峽」，並結合陸地探秘行程，打造江陸整合的旅遊新體驗。

2024年9月首航的「世紀遠航」，象徵著新一代長江遊輪的技術突破。作為綠色智能電力推進遊輪，其在客房配置、餐飲規劃與科技設備上全面升級成為世紀遊輪向海外市場輸出技術與服務的重要範本。

2026年9月即將首航的「世紀夢想」，被視為長江航線升級的關鍵里程碑。新船全面採用電力推進系統，具備低震動、超靜音特性，並以無味環保材料打造船艙空間，大幅提升乘坐舒適度與環保標準。服務方面，接近1:3的高服務比，導入全程指引與套房管家制度，將傳統遊輪模式提升至五星級酒店般的精緻服務。

「世紀夢想」號不僅是單一船型升級，更代表世紀遊輪未來的發展方向–一以綠色科技為基礎，以高端服務為核心，打造可複製至全球市場的遊輪模式，是長江高端遊輪進入新世代的重要標誌。透過新船導入，不僅提升單一航線品質，也強化長江「全域旅遊」的整體體驗深度。

世紀夢想號將投入長江核心航線，包括重慶-上海萬里長江全覽、重慶-宜昌經典三峽，以及三峽短線產品，全面升級長江旅遊體驗。

東方文化服務輸出 打造華人河輪首選 ✨世紀之星2026年8月最新下水✨

世紀遊輪以長江為根基，將成熟模式延伸至世界，對歐洲市場並不陌生。世紀遊輪海外發展採「深度在地化」合作模式，於瑞士巴塞爾設立船東公司，並組建本土旅行社，直接參與航線管理與產品銷售;同時，與歐洲最大內河遊輪管理服務商United Waterways深度合作，確保從船舶管理、航行安全到服務流程，全面符合歐洲最高標準，讓制度與文化的全面接軌，為亞洲品牌在歐洲內河市場建立長期信任基礎。

預計於2026年8月首航的「世紀之星」，為歐洲航線首批新船之一(首期規劃三艘)。市場定位明確鎖定全球華語客群，包括台灣、香港、新加坡與北美華人市場。相較歐洲傳統河輪品牌，世紀遊輪以「東方服務+西方場景」在歐洲河輪市場中建立差異化。「走到哪吃到哪」策略，將奧地利、德國等地特色餐飲融入航程，讓旅客在熟悉的服務體系中，體驗歐洲在地文化。

🛳️埃及航線 特拉瑪 高端市場試水🛳️

2027兩艘新船投入營運

在埃及尼羅河市場，世紀遊輪未來規劃將建造5艘新遊輪，預計2026年中動工，並於2027年底推出首批兩艘新船。在此之前，2026年將以包租全套房遊輪「特拉瑪」號進行市場暖身。「特拉瑪」僅設20間套房，可容納40位旅客配置約50名服務人員，並導入中方廚師與管理團隊，提供高端、精緻的尼羅河體驗。此模式不僅作為市場測試，也為未來自有船隊營運累積實務經驗。

《🪄世紀之星特色🪄》

✨雙團隊服務✨外籍服務人員結合中方專業團隊，消除語言與文化隔閡。

✨餐飲融合✨早餐與午餐採中西自助，晚餐為西式正式料理。

✨全包體驗✨午晚餐酒水暢飲，晚間酒吧亦提供指定時段免費酒水。

🚢關於世紀遊輪

世紀遊輪隸屬於重慶控股集團高科產業投資，是其「現代金融投資」、「國際化大遊輪」、「大旅遊」三大業務板塊中的支柱產業。旗下擁有12艘現代科技化的長江遊輪艦隊，不僅是中國內河遊輪產業的標竿，更是中國水上旅遊資源的整合運營商。

🏢全產業鏈公司

作為長江上集遊輪自主設計、建造、運營、營銷於一體的全產業鏈公司，世紀遊輪以安全、綠色、科技、智能、舒適為行業標準，將其成熟模式推廣至全球。這不僅為全球旅客提供兼具品質、文化與服務的全新河輪選擇，也為全球內河遊輪市場注入獨特的東方風格。

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